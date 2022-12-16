https://crimea.ria.ru/20221216/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-16-dekabrya--1125927947.html
Как работает Керченская переправа 16 декабря
Как работает Керченская переправа 16 декабря - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Как работает Керченская переправа 16 декабря
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T10:07
2022-12-16T10:07
2022-12-16T10:07
новости крыма
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керченская паромная переправа
керчь
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России."Согласно прогнозу Росгидромета, ветер северо-западный, северный с переходом во второй половине дня на юго-восточный и южный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Без существенных осадков, временами дымка, волна 30-80 см. Температура воздуха и воды в море +7…9 градусов", - говорится в сообщении.По данным МЧС, 16 декабря в Крыму прогнозируются ливни и усиление ветра, поэтому всем, кто планирует поездку через переправу, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика.Трафик на Керченской переправеС начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 45 712 пассажиров, 31 787 автотранспортных средств и 3623 железнодорожных вагона. Курсирующими на линии паромами совокупно выполнено 1069 рейсов.Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. Здесь есть пункты обогрева, работает столовая и волонтеры.Когда откроют Крымский мост для грузовиковДвижение грузового транспорта по мосту могут открыть до Нового года, сейчас этот вопрос обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам губернатора, на первом этапе речь идет только о пустых большегрузах. Что касается груженых фур, то для них Крымский мост откроют ориентировочно к весне. А пока же есть возможность ехать через переправу или по альтернативному сухопутному маршруту, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет ремонт левой полосы Крымского мостаПод Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в КрымОграничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускают
https://crimea.ria.ru/20221214/slozhnaya-logistika-zhdat-li-rosta-tsen-i-ischeznoveniya-tovarov-v-krymu-1125891021.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, керченская паромная переправа, керчь, транспорт, керченский пролив, черное море
Как работает Керченская переправа 16 декабря
Керченская переправа 16 декабря работает штатно, штормовых предупреждений нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, ветер северо-западный, северный с переходом во второй половине дня на юго-восточный и южный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Без существенных осадков, временами дымка, волна 30-80 см. Температура воздуха и воды в море +7…9 градусов", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, 16 декабря в Крыму прогнозируются ливни и усиление ветра
, поэтому всем, кто планирует поездку через переправу, рекомендуют следить за актуальной обстановкой на официальном сайте перевозчика.
Трафик на Керченской переправе
С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 45 712 пассажиров, 31 787 автотранспортных средств и 3623 железнодорожных вагона. Курсирующими на линии паромами совокупно выполнено 1069 рейсов.
Для водителей фур, которые ожидают своей очереди на паром, организованы перехватывающие парковки в Керчи и поселке Ильич Краснодарского края. Здесь есть пункты обогрева, работает столовая и волонтеры.
Когда откроют Крымский мост для грузовиков
Движение грузового транспорта по мосту
могут открыть до Нового года, сейчас этот вопрос обсуждается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам губернатора, на первом этапе речь идет только о пустых большегрузах. Что касается груженых фур, то для них Крымский мост откроют ориентировочно к весне. А пока же есть возможность ехать через переправу или по альтернативному сухопутному маршруту, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ежесуточно этой дорогой из Крыма выезжает до 700 грузовиков.
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