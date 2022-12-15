https://crimea.ria.ru/20221215/pochemu-v-krymu-rastet-chislo-samozanyatykh-1125898492.html
Почему в Крыму растет число самозанятых
Почему в Крыму растет число самозанятых - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Почему в Крыму растет число самозанятых
Количество самозанятых в Крыму превысило 78 тысяч человек, сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T12:19
2022-12-15T12:19
2022-12-15T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Количество самозанятых в Крыму превысило 78 тысяч человек, сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова в пресс-центре РИА Новости Крым.Она подчеркнула, что этот налоговый режим очень удобен для граждан, которые не привлекают дополнительных наемных лиц, поскольку не требует ведения большого количества документов, позволяет "обелить" свой доход и чувствовать себя защищенными. К тому же он несет очень маленькую налоговую нагрузку."Многие из тех, кто зарегистрированы как самозанятые, состоят в других налоговых отношениях, являются где-то сотрудниками на постоянной основе, где-то на контракте. И когда они регистрируются как самозанятые, они легализуют свой дополнительный доход. Например, это может быть изготовление индивидуальных товаров или оказание профессиональных услуг", — добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Теневой сектор экономики Крыма все еще занимает от 25 до 35%Эксперт рассказал как рассчитать финансовую "подушку безопасности"Единый налоговый платеж: в чем польза для бизнеса
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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федеральная налоговая служба (фнс), крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма, новости, общество, экономика, государственный совет рк (госсовет)
Почему в Крыму растет число самозанятых
Виноградова: число самозанятых в Крыму превысило 78 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Количество самозанятых в Крыму превысило 78 тысяч человек, сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В Республике Крым на сегодняшний день более 78 тысяч самозанятых. И мы видим, что эта мера позволила вывести из теневого оборота более 5 млрд рублей в республике, и это только наш маленький регион", — рассказала Виноградова.
Она подчеркнула, что этот налоговый режим очень удобен для граждан, которые не привлекают дополнительных наемных лиц, поскольку не требует ведения большого количества документов, позволяет "обелить" свой доход и чувствовать себя защищенными. К тому же он несет очень маленькую налоговую нагрузку.
"Многие из тех, кто зарегистрированы как самозанятые, состоят в других налоговых отношениях, являются где-то сотрудниками на постоянной основе, где-то на контракте. И когда они регистрируются как самозанятые, они легализуют свой дополнительный доход. Например, это может быть изготовление индивидуальных товаров или оказание профессиональных услуг", — добавила она.
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