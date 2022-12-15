https://crimea.ria.ru/20221215/nedelya-poiskov-v-yalte-razyskivayut-zhenschinu-1125903814.html

Неделя поисков: в Ялте разыскивают женщину

Неделя поисков: в Ялте разыскивают женщину - РИА Новости Крым, 15.12.2022

Неделя поисков: в Ялте разыскивают женщину

Полиция, власти, волонтеры и неравнодушные горожане продолжают поиски пропавшей неделю назад в Ялте Елены Хмеловской. К поискам подключились и добровольцы... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T13:24

2022-12-15T13:24

2022-12-15T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Полиция, власти, волонтеры и неравнодушные горожане продолжают поиски пропавшей неделю назад в Ялте Елены Хмеловской. К поискам подключились и добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт". Информацию с приметами женщины опубликовала мэр Ялты Янина Павленко.С 7 декабря этого года местонахождение 59 летней Елены Хмеловской по-прежнему неизвестно. Уточняется, что она была одета в черную куртку, черные или синие джинсы и черные кроссовки.Дочь пропавшей крымчанки – Анна Хмеловская – на своей странице в соцсети "ВКонтакте" указала, что ее мать "может не помнить кто она, откуда и где живет".Читайте также на РИА Новости Крым:"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала годаШанс на спасение: как в Крыму работают добровольцы "ЛизаАлерт" "ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, новости крыма, происшествия, янина павленко, общество