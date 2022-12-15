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Неделя поисков: в Ялте разыскивают женщину
Неделя поисков: в Ялте разыскивают женщину - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Неделя поисков: в Ялте разыскивают женщину
Полиция, власти, волонтеры и неравнодушные горожане продолжают поиски пропавшей неделю назад в Ялте Елены Хмеловской. К поискам подключились и добровольцы... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T13:24
2022-12-15T13:24
2022-12-15T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Полиция, власти, волонтеры и неравнодушные горожане продолжают поиски пропавшей неделю назад в Ялте Елены Хмеловской. К поискам подключились и добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт". Информацию с приметами женщины опубликовала мэр Ялты Янина Павленко.С 7 декабря этого года местонахождение 59 летней Елены Хмеловской по-прежнему неизвестно. Уточняется, что она была одета в черную куртку, черные или синие джинсы и черные кроссовки.Дочь пропавшей крымчанки – Анна Хмеловская – на своей странице в соцсети "ВКонтакте" указала, что ее мать "может не помнить кто она, откуда и где живет".Читайте также на РИА Новости Крым:"ЛизаАлерт" в Крыму: сколько людей добровольцы нашли с начала годаШанс на спасение: как в Крыму работают добровольцы "ЛизаАлерт" "ЛизаАлерт" готова развернуть поиски пропавших в новых регионах РФ
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крым, ялта, новости крыма, происшествия, янина павленко, общество
Неделя поисков: в Ялте разыскивают женщину
В Ялте неделю не могут найти пропавшую Елену Хмеловскую, к поиску подключились власти
13:24 15.12.2022 (обновлено: 13:31 15.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Полиция, власти, волонтеры и неравнодушные горожане продолжают поиски пропавшей неделю назад в Ялте Елены Хмеловской. К поискам подключились и добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт". Информацию с приметами женщины опубликовала мэр Ялты Янина Павленко.
"Друзья, прошу помощи в поиске. Любая информация может быть полезна", — написала мэр в своем Telegram-канале.
С 7 декабря этого года местонахождение 59 летней Елены Хмеловской по-прежнему неизвестно. Уточняется, что она была одета в черную куртку, черные или синие джинсы и черные кроссовки.
Дочь пропавшей крымчанки – Анна Хмеловская – на своей странице в соцсети "ВКонтакте" указала, что ее мать "может не помнить кто она, откуда и где живет".
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