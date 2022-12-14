https://crimea.ria.ru/20221214/otdal-edu-sobake-v-balaklave-zhena-izbila-muzha-za-otkaz-ot-uzhina-1125880129.html

Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина

Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина - РИА Новости Крым, 14.12.2022

Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина

В Балаклаве будут судить женщину, избившую своего мужа за то, что он отказался есть приготовленное ею блюдо. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-14T14:32

2022-12-14T14:32

2022-12-14T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Балаклаве будут судить женщину, избившую своего мужа за то, что он отказался есть приготовленное ею блюдо. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.Опасаясь за свою безопасность, травмированный глава семейства обратился в полицию и к медикам. На место прибыл участковый, который задержал подозреваемую и доставил в отдел для дальнейшего разбирательства. Теперь ей предстоит ответить перед законом за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Крыму 33-летняя женщина избила и задержала насильника, который проник к ней в дом через форточку Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани мужчина купил за 130 тыс. нарисованный заборНа Кубани мошенник в парике и усах получил 3,7 млн кредитаВ Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа

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