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Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина
Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина - РИА Новости Крым, 14.12.2022
Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина
В Балаклаве будут судить женщину, избившую своего мужа за то, что он отказался есть приготовленное ею блюдо. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-14T14:32
2022-12-14T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Балаклаве будут судить женщину, избившую своего мужа за то, что он отказался есть приготовленное ею блюдо. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.Опасаясь за свою безопасность, травмированный глава семейства обратился в полицию и к медикам. На место прибыл участковый, который задержал подозреваемую и доставил в отдел для дальнейшего разбирательства. Теперь ей предстоит ответить перед законом за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Крыму 33-летняя женщина избила и задержала насильника, который проник к ней в дом через форточку Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани мужчина купил за 130 тыс. нарисованный заборНа Кубани мошенник в парике и усах получил 3,7 млн кредитаВ Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа
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новости крыма, крым, севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, общество, закон и право
Отдал еду собаке: в Балаклаве жена избила мужа за отказ от ужина

В Балаклаве жена избила мужа чугунной крышкой за отказ есть приготовленное ею блюдо

14:32 14.12.2022
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. В Балаклаве будут судить женщину, избившую своего мужа за то, что он отказался есть приготовленное ею блюдо. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.
"Установлено, что вечером 42-летний мужчина отказался есть блюдо, приготовленное женой, и отдал его собаке. Такое поведение благоверного разозлило 52-летнюю домохозяйку, и она сначала метнула в него чугунную крышку, а затем ею же нанесла несколько ударов по голове мужа", - сообщили детали происшествия в полиции.
Опасаясь за свою безопасность, травмированный глава семейства обратился в полицию и к медикам. На место прибыл участковый, который задержал подозреваемую и доставил в отдел для дальнейшего разбирательства. Теперь ей предстоит ответить перед законом за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.
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