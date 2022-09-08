https://crimea.ria.ru/20220908/v-sevastopole-osudyat-muzhchinu-sbrosivshego-sobaku-s-pyatogo-etazha-1124443208.html

В Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа

В Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа - РИА Новости Крым, 08.09.2022

В Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа

В Севастополе под суд пойдет мужчина, выбросивший собаку с пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T15:23

2022-09-08T15:23

2022-09-08T15:23

севастополь

прокуратура города севастополя

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет мужчина, выбросивший собаку с пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Фигурантом уголовного дела стал 40-летний хозяин квартиры на пятом этаже многоквартирного дома в Инкермане. В тот вечер мужчина возвращался домой нетрезвым, и лежавшая у двери собака нарушила его планы попасть домой."Несмотря на то, что при появлении жильца собака встала и отошла от двери, мужчина посчитал, что она мешает ему пройти в квартиру, схватил ее и выкинул из окна общего коридора", – сообщили в ведомстве.От полученных в результате падения тяжелых травм животное скончалось.Инцидент произошел в начале марта. Расследование по уголовному делу завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уже в суде.Мужчину осудят по статье о жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель. Ее максимальные санкции предполагают наказание в виде лишения свободы до трех лет.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в декабре в Севастополе было возбуждено уголовное дело на мужчину до смерти избившего щенка за порванную одежду.

https://crimea.ria.ru/20211224/v-sevastopole-muzhchina-izbil-do-smerti-schenka-za-porvannuyu-odezhdu-1121858870.html

https://crimea.ria.ru/20211122/v-sevastopole-neizvestnyy-nochyu-rasstrelyal-sobak--1121507819.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия