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В Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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В Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа
В Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа - РИА Новости Крым, 08.09.2022
В Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа
В Севастополе под суд пойдет мужчина, выбросивший собаку с пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города. РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T15:23
2022-09-08T15:23
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет мужчина, выбросивший собаку с пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Фигурантом уголовного дела стал 40-летний хозяин квартиры на пятом этаже многоквартирного дома в Инкермане. В тот вечер мужчина возвращался домой нетрезвым, и лежавшая у двери собака нарушила его планы попасть домой."Несмотря на то, что при появлении жильца собака встала и отошла от двери, мужчина посчитал, что она мешает ему пройти в квартиру, схватил ее и выкинул из окна общего коридора", – сообщили в ведомстве.От полученных в результате падения тяжелых травм животное скончалось.Инцидент произошел в начале марта. Расследование по уголовному делу завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уже в суде.Мужчину осудят по статье о жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель. Ее максимальные санкции предполагают наказание в виде лишения свободы до трех лет.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в декабре в Севастополе было возбуждено уголовное дело на мужчину до смерти избившего щенка за порванную одежду.
https://crimea.ria.ru/20211224/v-sevastopole-muzhchina-izbil-do-smerti-schenka-za-porvannuyu-odezhdu-1121858870.html
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РИА Новости Крым
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60
севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия
В Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа

В Севастополе под суд пойдет мужчина, выбросивший собаку с пятого этажа

15:23 08.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдет мужчина, выбросивший собаку с пятого этажа многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Фигурантом уголовного дела стал 40-летний хозяин квартиры на пятом этаже многоквартирного дома в Инкермане. В тот вечер мужчина возвращался домой нетрезвым, и лежавшая у двери собака нарушила его планы попасть домой.
Кулак
24 декабря 2021, 18:12
В Севастополе мужчина избил до смерти щенка за порванную одежду
"Несмотря на то, что при появлении жильца собака встала и отошла от двери, мужчина посчитал, что она мешает ему пройти в квартиру, схватил ее и выкинул из окна общего коридора", – сообщили в ведомстве.
От полученных в результате падения тяжелых травм животное скончалось.
Инцидент произошел в начале марта. Расследование по уголовному делу завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уже в суде.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября 2021, 18:12
В Севастополе неизвестный ночью расстрелял собак
Мужчину осудят по статье о жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель. Ее максимальные санкции предполагают наказание в виде лишения свободы до трех лет.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в декабре в Севастополе было возбуждено уголовное дело на мужчину до смерти избившего щенка за порванную одежду.
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяПроисшествия
 
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