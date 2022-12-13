https://crimea.ria.ru/20221213/v-sevastopole-osvyatili-andreevskie-flagi-korabley-chf-1125859945.html

В Севастополе освятили Андреевские флаги кораблей ЧФ

В Севастополе освятили Андреевские флаги кораблей ЧФ - РИА Новости Крым, 13.12.2022

В Севастополе освятили Андреевские флаги кораблей ЧФ

В Севастополе в День памяти святого апостола Андрея Первозванного освятили Андреевские флаги кораблей Черноморского флота. Об этом сообщили в отделе... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T17:24

2022-12-13T17:24

2022-12-13T17:26

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в День памяти святого апостола Андрея Первозванного освятили Андреевские флаги кораблей Черноморского флота. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ."Прошел чин освящения Андреевских флагов боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота, в котором приняли участие представители экипажей всех корабельных соединений", – отмечается в сообщении.Мероприятие прошло во Владимирском соборе (усыпальнице русских адмиралов).Чин освящения совершил помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан Сломчинский совместно с представителями военного духовенства."После освящения хоругвей (флагов) отец Стефан передавал их представителям военных кораблей и судов обеспечения", – рассказали в благочинии.Всего в этот день было освящено 40 кормовых флагов.Флаг с Андреевским крестом был провозглашен Императором Петром I официальным для военного флота России 1 (11) декабря 1699 года. В период СССР его заменил советский. В июле 1992 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ, которым Андреевскому флагу был возвращен статус Военно-Морского флага России. Традицию их освящения в Севастополе возобновили в июне 1997 года после подъема Андреевских флагов на кораблях ЧФ. С тех пор она не прерывалась.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде оценили защищенность Крыма от атак с Украины В Севастополе на Аллее Славы почтили память героев СВО Новейший буксир вошел в состав Черноморского флота

https://crimea.ria.ru/20221213/vera-v-legendu-byl-li-andrey-pervozvannyy-v-krymu-na-samom-dele-1125830308.html

севастополь

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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот