https://crimea.ria.ru/20221213/miss-turizm-mira-2022-kak-model-iz-kryma-pobedila-konyunkturu-1125864579.html

"Мисс Туризм мира 2022": как модель из Крыма победила конъюнктуру

"Мисс Туризм мира 2022": как модель из Крыма победила конъюнктуру - РИА Новости Крым, 13.12.2022

"Мисс Туризм мира 2022": как модель из Крыма победила конъюнктуру

Титулованная российская модель из Керчи Юлия Павликова заняла третье место в международном конкурсе "Мисс туризм мира 2022", который проходил во вьетнамском... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T19:33

2022-12-13T19:33

2022-12-13T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Титулованная российская модель из Керчи Юлия Павликова заняла третье место в международном конкурсе "Мисс туризм мира 2022", который проходил во вьетнамском Ханое и объединил сорок красавиц из разных стран. Как сообщила РИА Новости Крым крымская конкурсантка, на конкурс она была официально делегирована министерством туризма РК, чтобы представить рекреационный потенциал республики на международной арене, однако столкнулась с попыткой правительства Вьетнама полностью отменить ее участие в мероприятии.Наплакалась и натерпеласьПо словам Юлии, конкурс проводится ежегодно в разных странах мира уже в 31-й раз. В этом году он стартовал 17 ноября и продлился почти целый месяц. Официальная участница от Крыма была делегирована впервые:"Я была официально заявлена как крымчанка, а когда прилетела, меня попросили снять ленту. Я попросила у организаторов объяснений. Ожидаемо оказалось, что это связано с политическими причинами. В этом году конкурс проходит под эгидой правительства Вьетнама, организаторам пришло постановление, предписывающее снять меня с конкурса. Дальше было сложно. Я наплакалась и натерпелась очень много", - признается девушка.Некорректные вопросыВ итоге крымскую ленту пришлось снять, однако организаторы все же оставили Павликову в числе участниц. Девушка представила в конкурсе сразу всю Россию и вошла в тройку лучших, чем спровоцировала бурю негатива в свой адрес. Организаторов тоже обвинили – в неуважении к текущей политической ситуации в мире."Критика посыпалась с разных сторон. Местные журналисты задавали мне совершенно некорректные и обидные вопросы просто потому, что я из России и из Крыма, представители иностранных посольств выразили организаторам недовольство. В частности, очень недоволен был консул Италии. Все это трудно, но я всегда с гордостью говорила, что я крымчанка и россиянка. И на этом конкурсе ничего не изменилось", - рассказывает девушка.Крым еще увидят"Моей задачей было показать, что Крым – потрясающее туристическое место, поскольку о нашем полуострове не достаточно написано на иностранных ресурсах. Это всегда моя цель – популяризировать Крым на международном уровне", - продолжает крымчанка.Несмотря на определенный негатив, к администрации конкурса у Юлии вопросов нет: их отношение ко всем девушкам было одинаково корректным. В следующем году, по ее словам, организаторы пообещали, что Крым все же будет представлен самостоятельно.Сейчас Юлия еще находится во Вьетнаме. Вместе с главной победительницей конкурса "Мисс туризм мира-2022" Эрин Ханава из Японии и другими финалистками она принимает участие в обязательных благотворительных мероприятиях. Этот конкурс стал для нее финальным, поскольку возраст участниц таких мероприятий ограничен 28-ю годами. При этом крымчанка уже вписала свое имя в реестр рекордов России по числу побед в международных конкурсах красоты.Ранее на различных международных конкурсах Юлия Павликова неоднократно подвергалась дискриминации. В частности в ноябре прошлого года девушку не пустили в финал конкурса "Мисс Земля" из-за отказа удалить из своей биографии все, что связано с Крымом.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка победила на конкурсе красоты в БейрутеЛеди Universe из Крыма в Болгарии встретили стереотипами о полуостровеСкандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство России

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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