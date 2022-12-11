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Политолог одним словом описал итоги вручения Нобелевской премии мира - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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Политолог одним словом описал итоги вручения Нобелевской премии мира
Политолог одним словом описал итоги вручения Нобелевской премии мира - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Политолог одним словом описал итоги вручения Нобелевской премии мира
Итоги присуждения Нобелевской премии мира за 2022 год свидетельствуют об абсолютной деградации и русофобской сущности данного института, полностью... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T12:55
2022-12-11T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Итоги присуждения Нобелевской премии мира за 2022 год свидетельствуют об абсолютной деградации и русофобской сущности данного института, полностью контролируемого политическими элитами Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Главный критерийПо словам Шатилова, сейчас Нобелевская премия в общественно-политических номинациях откровенно присуждается по принципу верности либерально-демократической идеологии Запада. Только при этих условиях какой-то человек или структура могут претендовать на получение этой награды. Все остальные варианты просто исключены."Нобелевская премия, в особенности в ее общественно-политических, да и в литературных номинациях, уже давно серьезно деградировала. Даже в период холодной войны, когда Нобелевский комитет пытался придерживаться определенных принципов объективности, присуждали премию по весьма конъюнктурным основаниям. Достаточно вспомнить Александра Солженицына. А про более поздний период и сегодняшние дни и говорить нечего", – сказал эксперт.Подкормка русофобовПолитолог отметил, что в этом году награда присуждена "достаточно маргинальным, откровенно русофобским и предельно ангажированным политическим организациям, которые сейчас работают против России, Белоруссии и вообще против русского мира".По мнению аналитика, смысл решения Нобелевского комитета о присуждении премии в этом году сводится к двум основаниям: во-первых, еще раз продемонстрировать России и союзной Белоруссии свою политическую позицию; во-вторых, "подкормить" наиболее злобных и радикальных российских и белорусских оппозиционеров и русофобскую общественность Украины, чтобы у них был стимул продолжать свою деятельность."Можно даже не обращать внимания на присуждение Нобелевской премии, по крайней мере, в области политики и литературы, потому что результаты голосования чудовищно необъективны и чудовищно ангажированы", – подытожил политолог.Кто получил премию в этом годуНакануне в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии за 2022 год. В частности, премию мира получили председатель незарегистрированного в Белоруссии центра "Весна" Алесь Беляцкий, признанная иноагентом российская организация "Мемориал"*, а также украинский "Центр гражданских свобод".В Нобелевском комитете отметили, что лауреаты "представляют гражданское общество в своих странах, на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан и демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии".Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики, в частности, за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал шведский ученый Сванте Паабо, удостоившийся награды за изучение генетических основ эволюции человека.* Организация, признанная иноагентом в России и ликвидированная.Читайте также на РИА Новости Крым:После Сахарова и Горбачева: Муратов получил Нобелевскую премию мираЭкс-лидера "меджлиса"* Джемилева выдвинули на Нобелевскую премию мираВ РФ предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира
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политика, в мире, общество, россия, украина, белоруссия, мнения, новости
Политолог одним словом описал итоги вручения Нобелевской премии мира

Политолог Шатилов: Нобелевская премия мира абсолютно деградировала

12:55 11.12.2022 (обновлено: 13:55 11.12.2022)
 
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Музей Нобеля - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Итоги присуждения Нобелевской премии мира за 2022 год свидетельствуют об абсолютной деградации и русофобской сущности данного института, полностью контролируемого политическими элитами Запада. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.

Главный критерий

По словам Шатилова, сейчас Нобелевская премия в общественно-политических номинациях откровенно присуждается по принципу верности либерально-демократической идеологии Запада. Только при этих условиях какой-то человек или структура могут претендовать на получение этой награды. Все остальные варианты просто исключены.
"Нобелевская премия, в особенности в ее общественно-политических, да и в литературных номинациях, уже давно серьезно деградировала. Даже в период холодной войны, когда Нобелевский комитет пытался придерживаться определенных принципов объективности, присуждали премию по весьма конъюнктурным основаниям. Достаточно вспомнить Александра Солженицына. А про более поздний период и сегодняшние дни и говорить нечего", – сказал эксперт.

Подкормка русофобов

Политолог отметил, что в этом году награда присуждена "достаточно маргинальным, откровенно русофобским и предельно ангажированным политическим организациям, которые сейчас работают против России, Белоруссии и вообще против русского мира".
"Это еще раз свидетельствует о том, что западные элиты, которые в том числе контролируют Нобелевский комитет, занимают вполне очевидную позицию", – констатировал Шатилов.
По мнению аналитика, смысл решения Нобелевского комитета о присуждении премии в этом году сводится к двум основаниям: во-первых, еще раз продемонстрировать России и союзной Белоруссии свою политическую позицию; во-вторых, "подкормить" наиболее злобных и радикальных российских и белорусских оппозиционеров и русофобскую общественность Украины, чтобы у них был стимул продолжать свою деятельность.
"Можно даже не обращать внимания на присуждение Нобелевской премии, по крайней мере, в области политики и литературы, потому что результаты голосования чудовищно необъективны и чудовищно ангажированы", – подытожил политолог.

Кто получил премию в этом году

Накануне в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии за 2022 год. В частности, премию мира получили председатель незарегистрированного в Белоруссии центра "Весна" Алесь Беляцкий, признанная иноагентом российская организация "Мемориал"*, а также украинский "Центр гражданских свобод".
В Нобелевском комитете отметили, что лауреаты "представляют гражданское общество в своих странах, на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан и демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии".
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. Премия по физике была присуждена французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики, в частности, за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.
Лауреатом Нобелевской премии по медицине стал шведский ученый Сванте Паабо, удостоившийся награды за изучение генетических основ эволюции человека.
* Организация, признанная иноагентом в России и ликвидированная.
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