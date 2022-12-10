https://crimea.ria.ru/20221210/korpus-krymskogo-federalnogo-universiteta-perestroyat-za-825-mln-rubley-1125788308.html

Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей

Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей

В Симферополе капитально реконструируют учебный корпус Крымского федерального университета им. Вернадского. В соответствии с документами, опубликованными в... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T08:59

2022-12-10T08:59

2022-12-10T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Симферополе капитально реконструируют учебный корпус Крымского федерального университета им. Вернадского. В соответствии с документами, опубликованными в Единой информационной системе в сфере госзакупок, конкурс по выбору подрядчика завершен, цена контракта составит более 825 млн рублей. Подрядчик определенПо данным портала госсакупок, конкурс по определению подрядчика завершился 8 декабря. Стартовая максимальная цена контракта составляла более 850 млн рублей. Из двух участников закупки победила компания, запросившая за комплекс работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, работ по реконструкции, а также за поставку оборудования наименьшую сумму — 825,5 млн. В настоящее время информация о победителе на портале не отображается:В соответствии с описанием объекта закупки, работы будут профинансированы из федерального бюджета, в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2023-2026 годы.Что сделаютКак сообщили РИА Новости Крым в администрации Крымского федерального университета, речь идет о реконструкции учебного корпуса Института экономики и управления.Также, по его словам, проект предполагает благоустройство территории, появление малых архитектурных форм, дорожек и тротуаров, террас и площадок с газонным покрытием. Территорию огородят и оснастят системой освещения. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2025 год.Ранее сообщалось об определении подрядчика для строительства нового десятиэтажного здания общежития на 250 мест с жилыми, учебными, подсобными и административными помещениями для студентов КФУ им. Вернадского. Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ стало больше иностранных студентов >>КФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей среды >>Сборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ >>

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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