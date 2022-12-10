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Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей
Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей
В Симферополе капитально реконструируют учебный корпус Крымского федерального университета им. Вернадского. В соответствии с документами, опубликованными в... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T08:59
2022-12-10T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Симферополе капитально реконструируют учебный корпус Крымского федерального университета им. Вернадского. В соответствии с документами, опубликованными в Единой информационной системе в сфере госзакупок, конкурс по выбору подрядчика завершен, цена контракта составит более 825 млн рублей. Подрядчик определенПо данным портала госсакупок, конкурс по определению подрядчика завершился 8 декабря. Стартовая максимальная цена контракта составляла более 850 млн рублей. Из двух участников закупки победила компания, запросившая за комплекс работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, работ по реконструкции, а также за поставку оборудования наименьшую сумму — 825,5 млн. В настоящее время информация о победителе на портале не отображается:В соответствии с описанием объекта закупки, работы будут профинансированы из федерального бюджета, в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2023-2026 годы.Что сделаютКак сообщили РИА Новости Крым в администрации Крымского федерального университета, речь идет о реконструкции учебного корпуса Института экономики и управления.Также, по его словам, проект предполагает благоустройство территории, появление малых архитектурных форм, дорожек и тротуаров, террас и площадок с газонным покрытием. Территорию огородят и оснастят системой освещения. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2025 год.Ранее сообщалось об определении подрядчика для строительства нового десятиэтажного здания общежития на 250 мест с жилыми, учебными, подсобными и административными помещениями для студентов КФУ им. Вернадского. Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ стало больше иностранных студентов &gt;&gt;КФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей среды &gt;&gt;Сборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ &gt;&gt;
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кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, крым, новости, новости крыма, общество
Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей

В Симферополе произведут реконструкцию одного из корпусов КФУ

08:59 10.12.2022
 
© КФУ в Instagram / Ilya GogunskiyЗдание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
Здание Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского
© КФУ в Instagram / Ilya Gogunskiy
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Симферополе капитально реконструируют учебный корпус Крымского федерального университета им. Вернадского. В соответствии с документами, опубликованными в Единой информационной системе в сфере госзакупок, конкурс по выбору подрядчика завершен, цена контракта составит более 825 млн рублей.
Подрядчик определен
По данным портала госсакупок, конкурс по определению подрядчика завершился 8 декабря. Стартовая максимальная цена контракта составляла более 850 млн рублей. Из двух участников закупки победила компания, запросившая за комплекс работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, работ по реконструкции, а также за поставку оборудования наименьшую сумму — 825,5 млн. В настоящее время информация о победителе на портале не отображается:

"Есть десять дней тишины, в течение которых еще проводятся определенные конкурсные процедуры. После этого подрядчик, который определен, будет указан на сайте закупок", — пояснили РИА Новости Крым в компании "Единый заказчик в сфере строительства", контролирующей реализацию проекта.

В соответствии с описанием объекта закупки, работы будут профинансированы из федерального бюджета, в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2023-2026 годы.
Что сделают
Как сообщили РИА Новости Крым в администрации Крымского федерального университета, речь идет о реконструкции учебного корпуса Института экономики и управления.

"Площадь реконструируемого пятиэтажного корпуса составляет более 2,9 тыс. кв. метров, дополнительно по проекту будет пристроен еще один корпус такой же этажности, площадью около 2,8 тыс. квадратов. Оба корпуса в итоге смогут разместить 720 учащихся", — уточнил проректор вуза по капстроительству Сергей Грещенко.

Также, по его словам, проект предполагает благоустройство территории, появление малых архитектурных форм, дорожек и тротуаров, террас и площадок с газонным покрытием. Территорию огородят и оснастят системой освещения. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2025 год.
Ранее сообщалось об определении подрядчика для строительства нового десятиэтажного здания общежития на 250 мест с жилыми, учебными, подсобными и административными помещениями для студентов КФУ им. Вернадского.
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