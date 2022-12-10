https://crimea.ria.ru/20221210/korpus-krymskogo-federalnogo-universiteta-perestroyat-za-825-mln-rubley-1125788308.html
Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей
Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей
В Симферополе капитально реконструируют учебный корпус Крымского федерального университета им. Вернадского. В соответствии с документами, опубликованными в... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T08:59
2022-12-10T08:59
2022-12-10T08:59
кфу (крымский федеральный университет)
образование в крыму и севастополе
крым
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/32/1118083225_0:90:1081:698_1920x0_80_0_0_cb0400935a35fcb211114015afb25456.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Симферополе капитально реконструируют учебный корпус Крымского федерального университета им. Вернадского. В соответствии с документами, опубликованными в Единой информационной системе в сфере госзакупок, конкурс по выбору подрядчика завершен, цена контракта составит более 825 млн рублей. Подрядчик определенПо данным портала госсакупок, конкурс по определению подрядчика завершился 8 декабря. Стартовая максимальная цена контракта составляла более 850 млн рублей. Из двух участников закупки победила компания, запросившая за комплекс работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, работ по реконструкции, а также за поставку оборудования наименьшую сумму — 825,5 млн. В настоящее время информация о победителе на портале не отображается:В соответствии с описанием объекта закупки, работы будут профинансированы из федерального бюджета, в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2023-2026 годы.Что сделаютКак сообщили РИА Новости Крым в администрации Крымского федерального университета, речь идет о реконструкции учебного корпуса Института экономики и управления.Также, по его словам, проект предполагает благоустройство территории, появление малых архитектурных форм, дорожек и тротуаров, террас и площадок с газонным покрытием. Территорию огородят и оснастят системой освещения. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2025 год.Ранее сообщалось об определении подрядчика для строительства нового десятиэтажного здания общежития на 250 мест с жилыми, учебными, подсобными и административными помещениями для студентов КФУ им. Вернадского. Читайте также на РИА Новости Крым:В КФУ стало больше иностранных студентов >>КФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей среды >>Сборная КФУ в третий раз стала лучшим студенческим футбольным клубом РФ >>
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111808/32/1118083225_14:0:1065:788_1920x0_80_0_0_132d743c40cd1db5c2bde542eb5af9ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, крым, новости, новости крыма, общество
Корпус Крымского федерального университета перестроят за 825 млн рублей
В Симферополе произведут реконструкцию одного из корпусов КФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
В Симферополе капитально реконструируют учебный корпус Крымского федерального университета им. Вернадского. В соответствии с документами, опубликованными
в Единой информационной системе в сфере госзакупок, конкурс по выбору подрядчика завершен, цена контракта составит более 825 млн рублей.
По данным портала госсакупок, конкурс по определению подрядчика завершился 8 декабря. Стартовая максимальная цена контракта составляла более 850 млн рублей. Из двух участников закупки победила компания, запросившая за комплекс работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, работ по реконструкции, а также за поставку оборудования наименьшую сумму — 825,5 млн. В настоящее время информация о победителе на портале не отображается:
"Есть десять дней тишины, в течение которых еще проводятся определенные конкурсные процедуры. После этого подрядчик, который определен, будет указан на сайте закупок", — пояснили РИА Новости Крым в компании "Единый заказчик в сфере строительства", контролирующей реализацию проекта.
В соответствии с описанием объекта закупки, работы будут профинансированы из федерального бюджета, в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2023-2026 годы.
Как сообщили РИА Новости Крым в администрации Крымского федерального университета, речь идет о реконструкции учебного корпуса Института экономики и управления.
"Площадь реконструируемого пятиэтажного корпуса составляет более 2,9 тыс. кв. метров, дополнительно по проекту будет пристроен еще один корпус такой же этажности, площадью около 2,8 тыс. квадратов. Оба корпуса в итоге смогут разместить 720 учащихся", — уточнил проректор вуза по капстроительству Сергей Грещенко.
Также, по его словам, проект предполагает благоустройство территории, появление малых архитектурных форм, дорожек и тротуаров, террас и площадок с газонным покрытием. Территорию огородят и оснастят системой освещения. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2025 год.
Ранее сообщалось об определении подрядчика для строительства нового десятиэтажного здания общежития на 250 мест
с жилыми, учебными, подсобными и административными помещениями для студентов КФУ им. Вернадского.
Читайте также на РИА Новости Крым: