https://crimea.ria.ru/20221205/kto-i-kogda-postroit-novoe-obschezhitie-dlya-studentov-kfu-v-simferopole-1125687137.html

Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в Симферополе

Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в Симферополе - РИА Новости Крым, 05.12.2022

Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в Симферополе

В Симферополе определен подрядчик, который построит новое общежитие на 250 мест для студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского,... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T12:53

2022-12-05T12:53

2022-12-05T12:53

кфу (крымский федеральный университет)

городская среда

симферополь

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе определен подрядчик, который построит новое общежитие на 250 мест для студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, сообщает пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства (ЕЗСС), контролирующего реализацию проекта.По данным пресс-службы, госконтракт на изготовление рабочей документации и строительство общежития общей площадью более 5 тыс. кв. заключен с ООО "Техстрой".Фасады здания отделают в серо-голубой и светло-серой цветовой гамме с оранжевыми декоративными элементами, в подземном этаже разместят буфет и технические помещения. Завершить стройку планируют в 2024 году.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, разрешение на строительство десятиэтажного здания общежития с жилыми, учебными, подсобными и административными помещениями было получено в феврале 2022 года. В пресс-службе ЕЗСС также напомнили, что ранее заключен государственный контракт на строительство второго общежития на 450 мест для Крымского федерального университета.

https://crimea.ria.ru/20221020/v-kfu-stalo-bolshe-inostrannykh-studentov-1124985395.html

симферополь

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кфу (крымский федеральный университет), городская среда, симферополь, образование в крыму и севастополе