https://crimea.ria.ru/20221205/kto-i-kogda-postroit-novoe-obschezhitie-dlya-studentov-kfu-v-simferopole-1125687137.html
Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в Симферополе
Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в Симферополе - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в Симферополе
В Симферополе определен подрядчик, который построит новое общежитие на 250 мест для студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского,... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T12:53
2022-12-05T12:53
2022-12-05T12:53
кфу (крымский федеральный университет)
городская среда
симферополь
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе определен подрядчик, который построит новое общежитие на 250 мест для студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, сообщает пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства (ЕЗСС), контролирующего реализацию проекта.По данным пресс-службы, госконтракт на изготовление рабочей документации и строительство общежития общей площадью более 5 тыс. кв. заключен с ООО "Техстрой".Фасады здания отделают в серо-голубой и светло-серой цветовой гамме с оранжевыми декоративными элементами, в подземном этаже разместят буфет и технические помещения. Завершить стройку планируют в 2024 году.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, разрешение на строительство десятиэтажного здания общежития с жилыми, учебными, подсобными и административными помещениями было получено в феврале 2022 года. В пресс-службе ЕЗСС также напомнили, что ранее заключен государственный контракт на строительство второго общежития на 450 мест для Крымского федерального университета.
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РИА Новости Крым
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кфу (крымский федеральный университет), городская среда, симферополь, образование в крыму и севастополе
Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в Симферополе
Новое общежитие на 250 мест для студентов КФУ построит ООО "Техстрой"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе определен подрядчик, который построит новое общежитие на 250 мест для студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, сообщает пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства (ЕЗСС), контролирующего реализацию проекта.
По данным пресс-службы, госконтракт на изготовление рабочей документации и строительство общежития общей площадью более 5 тыс. кв. заключен с ООО "Техстрой".
"В новом общежитии предусмотрено создание жилых, учебных, подсобных и административных помещений. На его территории создадут спортивную площадку и открытую гостевую автостоянку", - уточнили в компании.
Фасады здания отделают в серо-голубой и светло-серой цветовой гамме с оранжевыми декоративными элементами, в подземном этаже разместят буфет и технические помещения. Завершить стройку планируют в 2024 году.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, разрешение на строительство десятиэтажного здания общежития с жилыми, учебными, подсобными и административными помещениями было получено в феврале 2022 года.
В пресс-службе ЕЗСС также напомнили, что ранее заключен государственный контракт на строительство второго общежития на 450 мест для Крымского федерального университета.