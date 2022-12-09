https://crimea.ria.ru/20221209/bez-sveta-i-vody-grafik-otklyucheniy-v-krymu-na-pyatnitsu-1125767856.html

Без света и воды: график отключений в Крыму на пятницу

Без света и воды: график отключений в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Без света и воды: график отключений в Крыму на пятницу

В пятницу в Симферополе по ряду адресов запланировано отключение электроэнергии, на некоторых улицах не будет воды. Также отключения водоснабжения запланировано РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T10:56

2022-12-09T10:56

2022-12-09T12:26

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

вода в крыму

энергосистема крыма

новости крыма

крым

симферополь

аварийная посадка самолета москва-симферополь

феодосия

керчь

алушта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118808862_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f93ad39095f913b862890b521f945d53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе по ряду адресов запланировано отключение электроэнергии, на некоторых улицах не будет воды. Также отключения водоснабжения запланировано в трех муниципалитетах Крыма. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих организаций.Где не будет водыКак сообщает компания "Вода Крыма", в Симферополе без воды в пятницу до 14 часов останутся улицы Яременко, Училищная, Тарвацкого, К. Цеткин, частично Козлова, Футболистов, Краснознаменная, Караимская.В Феодосии до 17 часов отключение воды запланировано по улице Крымской, 3,5,7. До полудня ограничено водоснабжение в поселке Приморском по ул. Победы 2-4, Железнодорожной, 1, Юбилейной, 11.В Керчи в первой половине дня без воды улицы Ульяновых, Шахматная, Осипенко, К.Цеткин, Юннатов, Курортная, Майский переулок.В Алуште до 13 часов - улицы Туристов и Б.Хмельницкого.Где не будет светаПо данным компании "Крымэнерго", с 9 до 17 часов отключение света запланировано в Симферополе по улицам Курчатова, Одесской, Красной, Московской, Чонгарской, Ангарской, Ген. Захарова, Жидкова, Коммунальной, Полигонной, Артиллерийской, Козлова, Красноармейской, Черноморской, Плотинной, Гончарова, Кусакина, Стрелковой, Куйбышева, Общественной, Севастопольской, Шевцовой, Большевистской, Кавказской, Октябрьской, Пролетарской, Ремесленной, Володарского, Таврической, Пролетарская/Курчатова, Мира, в Молодежном проезде и по проспекту Вернадского.Также без света абоненты в переулках Фельдшерском, Бокуна, Черноморском, Керченском, Огородном, СТ "Мотажник", "Маяк", "Консервщик", "Строитель", "Энтузиаст", "Механизатор", "Мечта", "Источник", "Молочник", "Дзержинец", "Дорожник", "Снежинка", "Домостроитель", а также улица 51-й Армии, 58, 58А, 58Б в микрорайоне Каменка.Читайте также на РИА Новости Крым: Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаВ селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – властиНужны ли Крыму системы опреснения воды по примеру Севастополя — эксперт

https://crimea.ria.ru/20221201/kak-osadki-v-kontse-noyabrya-napolnili-reki-i-vodokhranilischa-kryma-1125632575.html

крым

симферополь

феодосия

керчь

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, вода в крыму, энергосистема крыма, новости крыма, крым, симферополь, аварийная посадка самолета москва-симферополь, феодосия, керчь, алушта