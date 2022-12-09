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Без света и воды: график отключений в Крыму на пятницу
Без света и воды: график отключений в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Без света и воды: график отключений в Крыму на пятницу
В пятницу в Симферополе по ряду адресов запланировано отключение электроэнергии, на некоторых улицах не будет воды. Также отключения водоснабжения запланировано РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T10:56
2022-12-09T10:56
2022-12-09T12:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе по ряду адресов запланировано отключение электроэнергии, на некоторых улицах не будет воды. Также отключения водоснабжения запланировано в трех муниципалитетах Крыма. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих организаций.Где не будет водыКак сообщает компания "Вода Крыма", в Симферополе без воды в пятницу до 14 часов останутся улицы Яременко, Училищная, Тарвацкого, К. Цеткин, частично Козлова, Футболистов, Краснознаменная, Караимская.В Феодосии до 17 часов отключение воды запланировано по улице Крымской, 3,5,7. До полудня ограничено водоснабжение в поселке Приморском по ул. Победы 2-4, Железнодорожной, 1, Юбилейной, 11.В Керчи в первой половине дня без воды улицы Ульяновых, Шахматная, Осипенко, К.Цеткин, Юннатов, Курортная, Майский переулок.В Алуште до 13 часов - улицы Туристов и Б.Хмельницкого.Где не будет светаПо данным компании "Крымэнерго", с 9 до 17 часов отключение света запланировано в Симферополе по улицам Курчатова, Одесской, Красной, Московской, Чонгарской, Ангарской, Ген. Захарова, Жидкова, Коммунальной, Полигонной, Артиллерийской, Козлова, Красноармейской, Черноморской, Плотинной, Гончарова, Кусакина, Стрелковой, Куйбышева, Общественной, Севастопольской, Шевцовой, Большевистской, Кавказской, Октябрьской, Пролетарской, Ремесленной, Володарского, Таврической, Пролетарская/Курчатова, Мира, в Молодежном проезде и по проспекту Вернадского.Также без света абоненты в переулках Фельдшерском, Бокуна, Черноморском, Керченском, Огородном, СТ "Мотажник", "Маяк", "Консервщик", "Строитель", "Энтузиаст", "Механизатор", "Мечта", "Источник", "Молочник", "Дзержинец", "Дорожник", "Снежинка", "Домостроитель", а также улица 51-й Армии, 58, 58А, 58Б в микрорайоне Каменка.Читайте также на РИА Новости Крым: Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаВ селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – властиНужны ли Крыму системы опреснения воды по примеру Севастополя — эксперт
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Без света и воды: график отключений в Крыму на пятницу
Где в Крыму в пятницу не будет света и воды
10:56 09.12.2022 (обновлено: 12:26 09.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. В пятницу в Симферополе по ряду адресов запланировано отключение электроэнергии, на некоторых улицах не будет воды. Также отключения водоснабжения запланировано в трех муниципалитетах Крыма. Об этом сообщили в ресурсоснабжающих организаций.
Как сообщает компания "Вода Крыма", в Симферополе без воды в пятницу до 14 часов останутся улицы Яременко, Училищная, Тарвацкого, К. Цеткин, частично Козлова, Футболистов, Краснознаменная, Караимская.
В Феодосии до 17 часов отключение воды запланировано по улице Крымской, 3,5,7. До полудня ограничено водоснабжение в поселке Приморском по ул. Победы 2-4, Железнодорожной, 1, Юбилейной, 11.
В Керчи в первой половине дня без воды улицы Ульяновых, Шахматная, Осипенко, К.Цеткин, Юннатов, Курортная, Майский переулок.
В Алуште до 13 часов - улицы Туристов и Б.Хмельницкого.
По данным компании "Крымэнерго", с 9 до 17 часов отключение света запланировано в Симферополе по улицам Курчатова, Одесской, Красной, Московской, Чонгарской, Ангарской, Ген. Захарова, Жидкова, Коммунальной, Полигонной, Артиллерийской, Козлова, Красноармейской, Черноморской, Плотинной, Гончарова, Кусакина, Стрелковой, Куйбышева, Общественной, Севастопольской, Шевцовой, Большевистской, Кавказской, Октябрьской, Пролетарской, Ремесленной, Володарского, Таврической, Пролетарская/Курчатова, Мира, в Молодежном проезде и по проспекту Вернадского.
Также без света абоненты в переулках Фельдшерском, Бокуна, Черноморском, Керченском, Огородном, СТ "Мотажник", "Маяк", "Консервщик", "Строитель", "Энтузиаст", "Механизатор", "Мечта", "Источник", "Молочник", "Дзержинец", "Дорожник", "Снежинка", "Домостроитель", а также улица 51-й Армии, 58, 58А, 58Б в микрорайоне Каменка.
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