https://crimea.ria.ru/20221208/v-krymu-studentam-iz-indii-rasskazali-o-roli-smi-v-mezhdunarodnykh-svyazyakh-1125760844.html

В Крыму студентам из Индии рассказали о роли СМИ в международных связях

В Крыму студентам из Индии рассказали о роли СМИ в международных связях - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В Крыму студентам из Индии рассказали о роли СМИ в международных связях

Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова в рамках работы Крымской международной молодежной площадки рассказала студентам из Индии, учащимся в Крыму, о... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T20:22

2022-12-08T20:22

2022-12-08T20:22

миа "россия сегодня"

общество

образование в крыму и севастополе

в мире

индия

европейский союз

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова в рамках работы Крымской международной молодежной площадки рассказала студентам из Индии, учащимся в Крыму, о роли социальных сетей и медиа в деле донесения правды о жизни в России в целом и в Крыму в частности в условиях тотальной лжи международных СМИ.Форум проводится Комитетом по молодежной политике Республики Крым совместно с Росмолодежью.Она вспомнила свой опыт поездки на сессию ОБСЕ по правам человека в Варшаву в 2019 году, в ходе которого крымских спикеров бойкотировали и не давали им высказаться.Ольга Леонова заметила, что двойные стандарты действуют в отношении России и дружественных ей стран. В частности, даже те иностранные журналисты, которые хотят приехать на полуостров, подвергаются всяческим гонениям и ограничениям своей профессиональной деятельности. Еще один метод Запада – не просто игнорировать российские СМИ, работающие в Европе и Америке, а запрещать их."Живой пример – сложная работа бюро РТ в различных странах и радио Sputnik, которые один за одним закрываются, а их сотрудники лишаются лицензий на работу. В то же время только в Крыму работают более 300 различных СМИ, а иностранные журналисты, при условии соблюдения законов Российской Федерации, свободно работают по всей России", - сказала спикер форума.В свою очередь студенты из Индии отметили, что слышат со стороны зарубежных СМИ очень много неправды о России, и подчеркнули, что у них не было никакого страха перед поездкой на учебу в российский Крым.Еще по теме:Константинов: народные дипломаты регулярно прорывают блокаду КрымаБелорусский дипломат сделал неожиданное заявление о КрымеКрым готовится наладить связи с народными дипломатами на Украине

https://crimea.ria.ru/20220820/o-pravde-vzroslosti-i-druzhbe-kot-mostik-s-kollegami-sezdil-v-orlenok-1124234087.html

https://crimea.ria.ru/20201021/Yaponskiy-diplomat-sdelal-zayavlenie-po-Krymu-1118854975.html

индия

сша

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", общество, образование в крыму и севастополе, в мире, индия, европейский союз, сша