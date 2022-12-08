https://crimea.ria.ru/20221208/v-krymu-studentam-iz-indii-rasskazali-o-roli-smi-v-mezhdunarodnykh-svyazyakh-1125760844.html
В Крыму студентам из Индии рассказали о роли СМИ в международных связях
В Крыму студентам из Индии рассказали о роли СМИ в международных связях - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В Крыму студентам из Индии рассказали о роли СМИ в международных связях
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова в рамках работы Крымской международной молодежной площадки рассказала студентам из Индии, учащимся в Крыму, о... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T20:22
2022-12-08T20:22
2022-12-08T20:22
миа "россия сегодня"
общество
образование в крыму и севастополе
в мире
индия
европейский союз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/08/1125760539_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_3e15873a3601839322fed4ad103b1106.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова в рамках работы Крымской международной молодежной площадки рассказала студентам из Индии, учащимся в Крыму, о роли социальных сетей и медиа в деле донесения правды о жизни в России в целом и в Крыму в частности в условиях тотальной лжи международных СМИ.Форум проводится Комитетом по молодежной политике Республики Крым совместно с Росмолодежью.Она вспомнила свой опыт поездки на сессию ОБСЕ по правам человека в Варшаву в 2019 году, в ходе которого крымских спикеров бойкотировали и не давали им высказаться.Ольга Леонова заметила, что двойные стандарты действуют в отношении России и дружественных ей стран. В частности, даже те иностранные журналисты, которые хотят приехать на полуостров, подвергаются всяческим гонениям и ограничениям своей профессиональной деятельности. Еще один метод Запада – не просто игнорировать российские СМИ, работающие в Европе и Америке, а запрещать их."Живой пример – сложная работа бюро РТ в различных странах и радио Sputnik, которые один за одним закрываются, а их сотрудники лишаются лицензий на работу. В то же время только в Крыму работают более 300 различных СМИ, а иностранные журналисты, при условии соблюдения законов Российской Федерации, свободно работают по всей России", - сказала спикер форума.В свою очередь студенты из Индии отметили, что слышат со стороны зарубежных СМИ очень много неправды о России, и подчеркнули, что у них не было никакого страха перед поездкой на учебу в российский Крым.Еще по теме:Константинов: народные дипломаты регулярно прорывают блокаду КрымаБелорусский дипломат сделал неожиданное заявление о КрымеКрым готовится наладить связи с народными дипломатами на Украине
https://crimea.ria.ru/20220820/o-pravde-vzroslosti-i-druzhbe-kot-mostik-s-kollegami-sezdil-v-orlenok-1124234087.html
https://crimea.ria.ru/20201021/Yaponskiy-diplomat-sdelal-zayavlenie-po-Krymu-1118854975.html
индия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/08/1125760539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d2d93f9d65b15c4ad4c694f4dce2e8a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", общество, образование в крыму и севастополе, в мире, индия, европейский союз, сша
В Крыму студентам из Индии рассказали о роли СМИ в международных связях
Шеф-редактор РИА Новости Крым объяснила студентам из Индии роль СМИ в международных связях
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова в рамках работы Крымской международной молодежной площадки рассказала студентам из Индии, учащимся в Крыму, о роли социальных сетей и медиа в деле донесения правды о жизни в России в целом и в Крыму в частности в условиях тотальной лжи международных СМИ.
Форум проводится Комитетом по молодежной политике Республики Крым совместно с Росмолодежью.
Она вспомнила свой опыт поездки на сессию ОБСЕ по правам человека в Варшаву в 2019 году, в ходе которого крымских спикеров бойкотировали и не давали им высказаться.
"Между тем, политика двойных стандартов имеет свои методы обхода. Именно очевидцы тех или иных событий являются носителями правды. Вы сейчас – очевидцы жизни в российском Крыму и именно вы с помощью социальных сетей, общения со своими родственниками и друзьями в Индии и по всему свету можете объективно судить о том, что здесь происходит и как мы здесь живем", - обратилась она к студентам.
Ольга Леонова заметила, что двойные стандарты действуют в отношении России и дружественных ей стран. В частности, даже те иностранные журналисты, которые хотят приехать на полуостров, подвергаются всяческим гонениям и ограничениям своей профессиональной деятельности. Еще один метод Запада – не просто игнорировать российские СМИ, работающие в Европе и Америке, а запрещать их.
"Живой пример – сложная работа бюро РТ в различных странах и радио Sputnik, которые один за одним закрываются, а их сотрудники лишаются лицензий на работу. В то же время только в Крыму работают более 300 различных СМИ, а иностранные журналисты, при условии соблюдения законов Российской Федерации, свободно работают по всей России", - сказала спикер форума.
В свою очередь студенты из Индии отметили, что слышат со стороны зарубежных СМИ очень много неправды о России, и подчеркнули, что у них не было никакого страха перед поездкой на учебу в российский Крым.