https://crimea.ria.ru/20221206/analitiki-nazvali-samye-pyuschie-regiony-rossii--na-kakom-meste-krym-1125698805.html
Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым
Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым
Крым оказался на 27 месте среди российских регионов в рейтинге по отсутствию вредных привычек у местных жителей. Итоги соответствующего исследования,... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T21:13
2022-12-06T21:13
2022-12-06T19:16
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123389058_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1ddbad2c0570be9ea59228cc40cb81a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крым оказался на 27 месте среди российских регионов в рейтинге по отсутствию вредных привычек у местных жителей. Итоги соответствующего исследования, подготовленного на основании данных Росстата и Генпрокуратуры, представили эксперты агентства РИА Рейтинг.По данным исследования, самый здоровый образ жизни ведут чеченцы, дагестанцы и ингуши. А вот больше всего к вредным привычкам склонны жители Сахалинской области, Камчатского края и Хакасии. Республика Крым в этом рейтинге оказалась на 27 позиции среди 85 регионов страны, Севастополь – на 46 месте, Краснодарский край занят 13 строчку.При расчетах эксперты учитывали трехлетнюю статистику продаж алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного. Отмечается, что данные по Херсонской и Запорожской областям, Луганской и Донецкой Народным Республикам пока не отражались в исследовании, поскольку по новым регионам не накопилась достаточная статистика.Ранее нарколог-психиатр Алексей Александров рассказал, как правильно настроить себя и чего ждать после отказа от сигарет.
https://crimea.ria.ru/20221125/biznes-otsenil-posledstviya-vvoda-aktsiza-na-sakhar-i-markirovki-na-pivo-1125510817.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123389058_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4f573f73a72884bf92e3853674c7dc32.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь
Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым
РИА Рейтинг: Крым оказался на 27 месте по отсутствию вредных привычек
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крым оказался на 27 месте среди российских регионов в рейтинге по отсутствию вредных привычек у местных жителей. Итоги соответствующего исследования, подготовленного на основании данных Росстата и Генпрокуратуры, представили эксперты агентства РИА Рейтинг.
По данным исследования, самый здоровый образ жизни ведут чеченцы, дагестанцы и ингуши. А вот больше всего к вредным привычкам склонны жители Сахалинской области, Камчатского края и Хакасии. Республика Крым в этом рейтинге оказалась на 27 позиции среди 85 регионов страны, Севастополь – на 46 месте, Краснодарский край занят 13 строчку.
При расчетах эксперты учитывали трехлетнюю статистику продаж алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного. Отмечается, что данные по Херсонской и Запорожской областям, Луганской и Донецкой Народным Республикам пока не отражались в исследовании, поскольку по новым регионам не накопилась достаточная статистика.
Ранее нарколог-психиатр Алексей Александров рассказал, как правильно настроить
себя и чего ждать после отказа от сигарет.