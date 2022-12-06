https://crimea.ria.ru/20221206/analitiki-nazvali-samye-pyuschie-regiony-rossii--na-kakom-meste-krym-1125698805.html

Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым

Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым

Крым оказался на 27 месте среди российских регионов в рейтинге по отсутствию вредных привычек у местных жителей. Итоги соответствующего исследования,... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T21:13

2022-12-06T21:13

2022-12-06T19:16

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крым оказался на 27 месте среди российских регионов в рейтинге по отсутствию вредных привычек у местных жителей. Итоги соответствующего исследования, подготовленного на основании данных Росстата и Генпрокуратуры, представили эксперты агентства РИА Рейтинг.По данным исследования, самый здоровый образ жизни ведут чеченцы, дагестанцы и ингуши. А вот больше всего к вредным привычкам склонны жители Сахалинской области, Камчатского края и Хакасии. Республика Крым в этом рейтинге оказалась на 27 позиции среди 85 регионов страны, Севастополь – на 46 месте, Краснодарский край занят 13 строчку.При расчетах эксперты учитывали трехлетнюю статистику продаж алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного. Отмечается, что данные по Херсонской и Запорожской областям, Луганской и Донецкой Народным Республикам пока не отражались в исследовании, поскольку по новым регионам не накопилась достаточная статистика.Ранее нарколог-психиатр Алексей Александров рассказал, как правильно настроить себя и чего ждать после отказа от сигарет.

https://crimea.ria.ru/20221125/biznes-otsenil-posledstviya-vvoda-aktsiza-na-sakhar-i-markirovki-na-pivo-1125510817.html

крым

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крым, севастополь