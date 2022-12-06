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Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым
Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым
Крым оказался на 27 месте среди российских регионов в рейтинге по отсутствию вредных привычек у местных жителей. Итоги соответствующего исследования,... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T21:13
2022-12-06T19:16
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крым оказался на 27 месте среди российских регионов в рейтинге по отсутствию вредных привычек у местных жителей. Итоги соответствующего исследования, подготовленного на основании данных Росстата и Генпрокуратуры, представили эксперты агентства РИА Рейтинг.По данным исследования, самый здоровый образ жизни ведут чеченцы, дагестанцы и ингуши. А вот больше всего к вредным привычкам склонны жители Сахалинской области, Камчатского края и Хакасии. Республика Крым в этом рейтинге оказалась на 27 позиции среди 85 регионов страны, Севастополь – на 46 месте, Краснодарский край занят 13 строчку.При расчетах эксперты учитывали трехлетнюю статистику продаж алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного. Отмечается, что данные по Херсонской и Запорожской областям, Луганской и Донецкой Народным Республикам пока не отражались в исследовании, поскольку по новым регионам не накопилась достаточная статистика.Ранее нарколог-психиатр Алексей Александров рассказал, как правильно настроить себя и чего ждать после отказа от сигарет.
https://crimea.ria.ru/20221125/biznes-otsenil-posledstviya-vvoda-aktsiza-na-sakhar-i-markirovki-na-pivo-1125510817.html
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Аналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым

РИА Рейтинг: Крым оказался на 27 месте по отсутствию вредных привычек

21:13 06.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Ялты
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Крым оказался на 27 месте среди российских регионов в рейтинге по отсутствию вредных привычек у местных жителей. Итоги соответствующего исследования, подготовленного на основании данных Росстата и Генпрокуратуры, представили эксперты агентства РИА Рейтинг.
По данным исследования, самый здоровый образ жизни ведут чеченцы, дагестанцы и ингуши. А вот больше всего к вредным привычкам склонны жители Сахалинской области, Камчатского края и Хакасии. Республика Крым в этом рейтинге оказалась на 27 позиции среди 85 регионов страны, Севастополь – на 46 месте, Краснодарский край занят 13 строчку.
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При расчетах эксперты учитывали трехлетнюю статистику продаж алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного. Отмечается, что данные по Херсонской и Запорожской областям, Луганской и Донецкой Народным Республикам пока не отражались в исследовании, поскольку по новым регионам не накопилась достаточная статистика.
Ранее нарколог-психиатр Алексей Александров рассказал, как правильно настроить себя и чего ждать после отказа от сигарет.
 
КрымСевастополь
 
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