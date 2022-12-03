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Власти опровергли слухи о мобилизации в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.12.2022
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Власти опровергли слухи о мобилизации в Запорожской области
Власти опровергли слухи о мобилизации в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Власти опровергли слухи о мобилизации в Запорожской области
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг распространяемые украинскими СМИ слухи о проведении мобилизации в регионе, назвав их... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T12:39
2022-12-03T12:39
запорожская область
новые регионы россии
евгений балицкий
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг распространяемые украинскими СМИ слухи о проведении мобилизации в регионе, назвав их дезинформацией. Люди возвращаются: население прифронтовой Васильевки выросло вдвое &gt;&gt; При этом он напомнил, что желающие участвовать в спецоперации и защищать свою землю могут вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова. Также он опроверг слухи о якобы оставлении российской армией Полог и подготовке эвакуации из Васильевки. "Это намеренная ложь, цель которой – посеять панику. На самом деле наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле", - подчеркнул Балицкий.
https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html
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запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, специальная военная операция рф на украине
Власти опровергли слухи о мобилизации в Запорожской области

Балицкий: украинские СМИ распространяют дезинформацию о мобилизации в Запорожской области

12:39 03.12.2022
 
© Telegram Евгения БалицкогоВрио главы Запорожской области Евгений Балицкий
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий
© Telegram Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг распространяемые украинскими СМИ слухи о проведении мобилизации в регионе, назвав их дезинформацией.
"Киевская пропаганда не успокаивается в своем безумии и продолжает распространять разного рода дезинформацию. Одна из них о том, что жителям Запорожской области начали приходить повестки в военкоматы. В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут. Федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав Российской Федерации четко регламентирует этот вопрос", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Люди возвращаются: население прифронтовой Васильевки выросло вдвое >>
При этом он напомнил, что желающие участвовать в спецоперации и защищать свою землю могут вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова.
Также он опроверг слухи о якобы оставлении российской армией Полог и подготовке эвакуации из Васильевки.
"Это намеренная ложь, цель которой – посеять панику. На самом деле наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле", - подчеркнул Балицкий.
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