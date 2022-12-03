https://crimea.ria.ru/20221203/vlasti-oprovergli-slukhi-o-mobilizatsii-v-zaporozhskoy-oblasti-1125662649.html

Власти опровергли слухи о мобилизации в Запорожской области

Власти опровергли слухи о мобилизации в Запорожской области - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Власти опровергли слухи о мобилизации в Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг распространяемые украинскими СМИ слухи о проведении мобилизации в регионе, назвав их... РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T12:39

2022-12-03T12:39

2022-12-03T12:39

запорожская область

новые регионы россии

евгений балицкий

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг распространяемые украинскими СМИ слухи о проведении мобилизации в регионе, назвав их дезинформацией. Люди возвращаются: население прифронтовой Васильевки выросло вдвое >> При этом он напомнил, что желающие участвовать в спецоперации и защищать свою землю могут вступить в добровольческий батальон имени Судоплатова. Также он опроверг слухи о якобы оставлении российской армией Полог и подготовке эвакуации из Васильевки. "Это намеренная ложь, цель которой – посеять панику. На самом деле наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле", - подчеркнул Балицкий.

https://crimea.ria.ru/20221202/zhizn-v-prifrontovoy-zone-budni-vasilevki-v-zaporozhskoy-oblasti-1125646470.html

запорожская область

новые регионы россии

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запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, специальная военная операция рф на украине