https://crimea.ria.ru/20221203/peskov-nikakoy-novoy-informatsii-o-mobilizatsii-net--1125667221.html

Песков: никакой новой информации о мобилизации нет

Песков: никакой новой информации о мобилизации нет - РИА Новости Крым, 03.12.2022

Песков: никакой новой информации о мобилизации нет

Никаких сведений насчет новых волн мобилизации в России нет, она завершена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T17:30

2022-12-03T17:30

2022-12-03T17:30

частичная мобилизация

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/11/1119060002_786:0:3038:1267_1920x0_80_0_0_7d0ca1fc915c6d05f06fe5c591913a2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Никаких сведений насчет новых волн мобилизации в России нет, она завершена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, а 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.7 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, дмитрий песков, общество