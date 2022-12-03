Рейтинг@Mail.ru
Песков: никакой новой информации о мобилизации нет - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221203/peskov-nikakoy-novoy-informatsii-o-mobilizatsii-net--1125667221.html
Песков: никакой новой информации о мобилизации нет
Песков: никакой новой информации о мобилизации нет - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Песков: никакой новой информации о мобилизации нет
Никаких сведений насчет новых волн мобилизации в России нет, она завершена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T17:30
2022-12-03T17:30
частичная мобилизация
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/11/1119060002_786:0:3038:1267_1920x0_80_0_0_7d0ca1fc915c6d05f06fe5c591913a2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Никаких сведений насчет новых волн мобилизации в России&nbsp;нет, она завершена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Частичная мобилизация началась в России 21&nbsp;сентября, а 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о&nbsp;ее&nbsp;завершении. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.7 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/11/1119060002_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_2b884bd74286fbe5a8302e042e97643c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
частичная мобилизация, дмитрий песков, общество
Песков: никакой новой информации о мобилизации нет

Песков напомнил, что мобилизация в России завершена

17:30 03.12.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Никаких сведений насчет новых волн мобилизации в России нет, она завершена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента, о том, что она завершена", - цитирует Пескова РИА Новости.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, а 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
7 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 16:13
В РФ мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами - Путин
 
Частичная мобилизацияДмитрий ПесковОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:01Сельские гостиницы в Крыму: что их ждет с новыми требованиями Минэка
17:30Песков: никакой новой информации о мобилизации нет
16:50Метановые "факелы" в Крыму и прямой эфир из СИЗО: топ новостей недели
16:03В Севастополе начнется прием документов на льготы для участников СВО
15:35В Севастополе под новый парк "Стрелецкий форт" изымут земельные участки
15:01Ситуация на линии соприкосновения: сводка за сутки
14:18Крымчанин Карякин решил баллотироваться на пост президента ФШР
13:47В Брянской области отменили новогодний салют
13:05В Севастополе создают Херсонес из пряников
12:44В Симферополе пара обокрала супермаркет
12:39Власти опровергли слухи о мобилизации в Запорожской области
12:02Почему Украину не принимают в ЕС и НАТО – эксперты
11:39В Керченском проливе сильный ветер: как ходят паромы
11:31COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
11:03Крымские отели взяли три приза в Национальной премии
10:57В Крыму не откроется "Снежный городок"
10:35Власти Севастополя запустят портал с градостроительным зонированием
10:13Властям Крыма поручено усилить работу по адаптации переселенцев
09:29Смертельное ДТП произошло на севере Крыма
09:19В Крыму продлят мораторий на введение курортного сбора
Лента новостейМолния