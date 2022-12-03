https://crimea.ria.ru/20221203/peskov-nikakoy-novoy-informatsii-o-mobilizatsii-net--1125667221.html
Песков: никакой новой информации о мобилизации нет
Песков: никакой новой информации о мобилизации нет - РИА Новости Крым, 03.12.2022
Песков: никакой новой информации о мобилизации нет
Никаких сведений насчет новых волн мобилизации в России нет, она завершена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T17:30
2022-12-03T17:30
2022-12-03T17:30
частичная мобилизация
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/11/1119060002_786:0:3038:1267_1920x0_80_0_0_7d0ca1fc915c6d05f06fe5c591913a2b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Никаких сведений насчет новых волн мобилизации в России нет, она завершена, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, а 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.7 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что около 80 тысяч мобилизованных россиян сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них участие в боевых действиях принимают порядка 50 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/11/1119060002_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_2b884bd74286fbe5a8302e042e97643c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация, дмитрий песков, общество
Песков: никакой новой информации о мобилизации нет
Песков напомнил, что мобилизация в России завершена