https://crimea.ria.ru/20221203/chislo-poluchateley-it-ipoteki-sokratili-vdvoe--rasporyazhenie-1125656189.html

Число получателей IT-ипотеки сократили вдвое – распоряжение

Число получателей IT-ипотеки сократили вдвое – распоряжение - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Число получателей IT-ипотеки сократили вдвое – распоряжение

Правительство снизило число сотрудников IT-предприятий, которые могут претендовать на получение льготной ипотеки. Соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-03T08:53

2022-12-03T08:53

2022-12-02T16:44

российская федерация (россия, рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_0:113:3191:1908_1920x0_80_0_0_9f36ca8fa70dae879782dc337cd92d33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство снизило число сотрудников IT-предприятий, которые могут претендовать на получение льготной ипотеки. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.Согласно документу, Минцифры России бюджетные ассигнования в размере 500 миллионов рублей для предоставления акционерному обществу "Дом.РФ" субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал, на цели возмещения кредитным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам. Также уточняется, что число сотрудников, которые до конца 2022 года, могут улучшить свои жилищные условия, должно быть "не менее пяти тысяч".При этом в исходном распоряжении, число таких сотрудников составляло "не менее 10 тысяч человек", а выделенная на данные меры субсидия для компенсации банкам недополученных доходов по кредита составляла 1,5 миллиарда рублей.Оформить ипотеку на льготных условиях могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет. Максимальная ставка на данный момент составляет 5%, первоначальный взнос – не менее 15%.По мнению главного разработчика сайта Kremlin.ru Артема Геллера, программа льготной ипотеки для специалистов IT-сферы поможет сохранить ценные кадры в России.

https://crimea.ria.ru/20220516/ostanovit-li-lgotnaya-ipoteka-migratsiyu-it-spetsialistov-iz-rossii--mnenie-1123246819.html

https://crimea.ria.ru/20220718/putin-zayavil-o-neobkhodimosti-uvelicheniya-finansirovaniya-it-1123885242.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика