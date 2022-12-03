https://crimea.ria.ru/20221203/chislo-poluchateley-it-ipoteki-sokratili-vdvoe--rasporyazhenie-1125656189.html
Число получателей IT-ипотеки сократили вдвое – распоряжение
Число получателей IT-ипотеки сократили вдвое – распоряжение - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Число получателей IT-ипотеки сократили вдвое – распоряжение
Правительство снизило число сотрудников IT-предприятий, которые могут претендовать на получение льготной ипотеки. Соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-03T08:53
2022-12-03T08:53
2022-12-02T16:44
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Правительство снизило число сотрудников IT-предприятий, которые могут претендовать на получение льготной ипотеки. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.Согласно документу, Минцифры России бюджетные ассигнования в размере 500 миллионов рублей для предоставления акционерному обществу "Дом.РФ" субсидии в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставной капитал, на цели возмещения кредитным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам. Также уточняется, что число сотрудников, которые до конца 2022 года, могут улучшить свои жилищные условия, должно быть "не менее пяти тысяч".При этом в исходном распоряжении, число таких сотрудников составляло "не менее 10 тысяч человек", а выделенная на данные меры субсидия для компенсации банкам недополученных доходов по кредита составляла 1,5 миллиарда рублей.Оформить ипотеку на льготных условиях могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет. Максимальная ставка на данный момент составляет 5%, первоначальный взнос – не менее 15%.По мнению главного разработчика сайта Kremlin.ru Артема Геллера, программа льготной ипотеки для специалистов IT-сферы поможет сохранить ценные кадры в России.
https://crimea.ria.ru/20220516/ostanovit-li-lgotnaya-ipoteka-migratsiyu-it-spetsialistov-iz-rossii--mnenie-1123246819.html
https://crimea.ria.ru/20220718/putin-zayavil-o-neobkhodimosti-uvelicheniya-finansirovaniya-it-1123885242.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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российская федерация (россия, рф), экономика
Число получателей IT-ипотеки сократили вдвое – распоряжение
В правительстве сократили субсидии на льготную ипотеку для получателей IT-ипотеки