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COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 1 декабря
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 1 декабря - РИА Новости Крым, 01.12.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 1 декабря
На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 781 положительных РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T11:16
2022-12-01T11:16
2022-12-01T11:22
коронавирус в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 781 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы три человека."Умер один пациент в возрасте 75 лет", — добавили в правительстве города. На данный момент в больницах находится 42 пациента, из них 36 - с подтвержденным COVID-19.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 618 человек, выздоровели 93 889.Сутками ранее в Крыму и Севастополе подтвердили 43 новых случаев COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20221130/grozit-li-krymu-epidemiya-svinogo-grippa--mnenie-eksperta-1125603409.html
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коронавирус в крыму
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 1 декабря
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 47 новых случаев COVID-19
11:16 01.12.2022 (обновлено: 11:22 01.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 781 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 441 человек. Выписаны за сутки 20 человек, за весь период – 202 444", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы три человека.
"Умер один пациент в возрасте 75 лет", — добавили в правительстве города. На данный момент в больницах находится 42 пациента, из них 36 - с подтвержденным COVID-19.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 618 человек, выздоровели 93 889.