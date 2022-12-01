https://crimea.ria.ru/20221201/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-1-dekabrya-1125629806.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 1 декабря

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 1 декабря - РИА Новости Крым, 01.12.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 1 декабря

На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 781 положительных РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T11:16

2022-12-01T11:16

2022-12-01T11:22

коронавирус в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 781 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе выявлено 13 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы три человека."Умер один пациент в возрасте 75 лет", — добавили в правительстве города. На данный момент в больницах находится 42 пациента, из них 36 - с подтвержденным COVID-19.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 618 человек, выздоровели 93 889.Сутками ранее в Крыму и Севастополе подтвердили 43 новых случаев COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20221130/grozit-li-krymu-epidemiya-svinogo-grippa--mnenie-eksperta-1125603409.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму