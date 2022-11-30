https://crimea.ria.ru/20221130/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-30-noyabrya-1125607770.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября - РИА Новости Крым, 30.11.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября

На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 747 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T10:28

2022-11-30T10:28

2022-11-30T10:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 747 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 430 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, за весь период – 202 424", - говорится в сообщении.В Севастополе выявлено 11 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 605 человек, выздоровели 93 861.Сутками ранее в Крыму и Севастополе подтвердили 38 новых случаев COVID-19, скончались два человека.

https://crimea.ria.ru/20221126/smertnost-80-v-ssha-sozdali-novyy-shtamm-koronavirusa-1125559225.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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