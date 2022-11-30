https://crimea.ria.ru/20221130/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-dannye-na-30-noyabrya-1125607770.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября - РИА Новости Крым, 30.11.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября
На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 747 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T10:28
2022-11-30T10:28
2022-11-30T10:28
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 747 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 430 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, за весь период – 202 424", - говорится в сообщении.В Севастополе выявлено 11 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 605 человек, выздоровели 93 861.Сутками ранее в Крыму и Севастополе подтвердили 38 новых случаев COVID-19, скончались два человека.
https://crimea.ria.ru/20221126/smertnost-80-v-ssha-sozdali-novyy-shtamm-koronavirusa-1125559225.html
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 32 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 747 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано девять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 430 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 28 человек, за весь период – 202 424", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявлено 11 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы три человека, выписано столько же. На данный момент в больницах находится 47 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 605 человек, выздоровели 93 861.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе подтвердили
38 новых случаев COVID-19, скончались два человека.