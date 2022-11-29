https://crimea.ria.ru/20221129/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-dannye-za-sutki-1125589451.html
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 29.11.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли двое. РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T10:13
2022-11-29T10:13
2022-11-29T10:13
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
гу мчс рф по республике крым
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли двое.По информации республиканского минздрава, на территории Крыма выявлено 25 заболевших, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 715 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5409.В Севастополе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 64 лет."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписан один. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 38 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 594 человека, выздоровели 93 844.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 68 случаев COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20221126/svinoy-gripp-nastupaet--minzdrav-rf-1125555511.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, гу мчс рф по республике крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
В Крыму выявили за сутки 38 новых случаев COVID-19, умерли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли двое.
По информации республиканского минздрава, на территории Крыма выявлено 25 заболевших, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 715 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализирован один пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 421 человек. Выписан за сутки 31 человек, за весь период – 202 396", - говорится в сообщении.
Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5409.
В Севастополе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 64 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписан один. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 38 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 594 человека, выздоровели 93 844.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 68 случаев COVID-19.