https://crimea.ria.ru/20221129/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-dannye-za-sutki-1125589451.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 29.11.2022

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки

В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли двое. РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T10:13

2022-11-29T10:13

2022-11-29T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли двое.По информации республиканского минздрава, на территории Крыма выявлено 25 заболевших, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 715 положительных на COVID-19.Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 5409.В Севастополе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 64 лет."В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписан один. На данный момент в больницах находятся 45 пациентов, из них 38 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 594 человека, выздоровели 93 844.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 68 случаев COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20221126/svinoy-gripp-nastupaet--minzdrav-rf-1125555511.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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