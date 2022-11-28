https://crimea.ria.ru/20221128/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-28-noyabrya-1125574530.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 28 ноября

Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 28 ноября - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 28 ноября

На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 690 положительных на COVID-19. РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T10:28

2022-11-28T10:28

2022-11-28T10:28

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 690 положительных на COVID-19.Жертвами пандемии в регионе стали 5 408 человек. Вместе с тем, за минувшие сутки смертей от ковид не зафиксировано.В Севастополе подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписан тоже один. Сейчас в больницах находится 50 пациентов, из них 41 – с подтвержденным ковид.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 96 581 человек, выздоровели 93 798.

https://crimea.ria.ru/20221126/smertnost-80-v-ssha-sozdali-novyy-shtamm-koronavirusa-1125559225.html

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севастополь

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2022

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