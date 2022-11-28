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Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 28 ноября - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 28 ноября
Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 28 ноября - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 28 ноября
На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 690 положительных на COVID-19. РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T10:28
2022-11-28T10:28
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 690 положительных на COVID-19.Жертвами пандемии в регионе стали 5 408 человек. Вместе с тем, за минувшие сутки смертей от ковид не зафиксировано.В Севастополе подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписан тоже один. Сейчас в больницах находится 50 пациентов, из них 41 – с подтвержденным ковид.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 96 581 человек, выздоровели 93 798.
https://crimea.ria.ru/20221126/smertnost-80-v-ssha-sozdali-novyy-shtamm-koronavirusa-1125559225.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, севастополь
Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка на 28 ноября

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 68 случаев COVID-19

10:28 28.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ "РЖД-Медицина" в Москве
Лечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 690 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 420 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 25 человек, за весь период – 202 365", – сообщили в региональном минздраве.
Жертвами пандемии в регионе стали 5 408 человек. Вместе с тем, за минувшие сутки смертей от ковид не зафиксировано.
В Севастополе подтвержден 41 новый случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализирован один человек, выписан тоже один. Сейчас в больницах находится 50 пациентов, из них 41 – с подтвержденным ковид.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 96 581 человек, выздоровели 93 798.
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