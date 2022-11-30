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Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
Пятый председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности, сообщило в среду агентство "Синьхуа". РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T12:12
2022-11-30T12:12
2022-11-30T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Пятый председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности, сообщило в среду агентство "Синьхуа"."Цзян Цзэминь скончался в Шанхае 30 ноября 2022 года в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности", - сказано в сообщении.Траурное извещение было обнародовано Центральным комитетом Коммунистической партии Китая (КПК), Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, Госсоветом КНР, Всекитайским комитетом Народного политического консультативного совета Китая и Центральными военными советами КПК и КНР.Цзян Цзэминь – китайский партийный и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПК с 1989 по 2002 годы и председатель КНР с 1993 по 2003 годы.На посту председателя КНР последовательно проводил курс Дэн Сяопина на строительство "социализма с китайской спецификой", что подразумевало проведение либеральных реформ в экономике при сохранении контроля партии над политической сферой.В период председательства Цзян Цзэминя экономика КНР росла в среднем на 10% в год. На это же время пришлись такие важные внутриполитические события, как воссоединение с Гонконгом в 1997 году и Макао в 1999 году, вступление страны в ВТО (2001).Сыграл важную роль в налаживании отношений между Россией и Китаем. В 2001 году состоялся визит Цзэминя в Москву, по итогам которого состоялось подписание договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Цзэминь также выступил одним из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В июле 2001 года китайская делегация во главе Цзян Цзэминем посетила Крым. Цзэминь с супругой посетили Ливадийский и Воронцовский дворцы, а также Дом-музей Антона Чехова в Ялте.
https://crimea.ria.ru/20221126/umer-glava-mid-belorussii-vladimir-makey-1125559459.html
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китай, утраты, в мире
Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
"Синьхуа": пятый председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Пятый председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности, сообщило в среду агентство "Синьхуа".
"Цзян Цзэминь скончался в Шанхае 30 ноября 2022 года в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности", - сказано в сообщении.
Траурное извещение было обнародовано Центральным комитетом Коммунистической партии Китая (КПК), Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, Госсоветом КНР, Всекитайским комитетом Народного политического консультативного совета Китая и Центральными военными советами КПК и КНР.
Цзян Цзэминь – китайский партийный и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПК с 1989 по 2002 годы и председатель КНР с 1993 по 2003 годы.
На посту председателя КНР последовательно проводил курс Дэн Сяопина на строительство "социализма с китайской спецификой", что подразумевало проведение либеральных реформ в экономике при сохранении контроля партии над политической сферой.
В период председательства Цзян Цзэминя экономика КНР росла в среднем на 10% в год. На это же время пришлись такие важные внутриполитические события, как воссоединение с Гонконгом в 1997 году и Макао в 1999 году, вступление страны в ВТО (2001).
Сыграл важную роль в налаживании отношений между Россией и Китаем. В 2001 году состоялся визит Цзэминя в Москву, по итогам которого состоялось подписание договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Цзэминь также выступил одним из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В июле 2001 года китайская делегация во главе Цзян Цзэминем посетила Крым. Цзэминь с супругой посетили Ливадийский и Воронцовский дворцы, а также Дом-музей Антона Чехова в Ялте.