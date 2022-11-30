Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221130/umer-byvshiy-predsedatel-kitaya-tszyan-tszemin-1125611457.html
Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
Пятый председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности, сообщило в среду агентство "Синьхуа". РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T12:12
2022-11-30T12:12
китай
утраты
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125611193_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_79e12406d029568a53e98a16cf7661da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Пятый председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности, сообщило в среду агентство "Синьхуа"."Цзян Цзэминь скончался в Шанхае 30 ноября 2022 года в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности", - сказано в сообщении.Траурное извещение было обнародовано Центральным комитетом Коммунистической партии Китая (КПК), Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, Госсоветом КНР, Всекитайским комитетом Народного политического консультативного совета Китая и Центральными военными советами КПК и КНР.Цзян Цзэминь – китайский партийный и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПК с 1989 по 2002 годы и председатель КНР с 1993 по 2003 годы.На посту председателя КНР последовательно проводил курс Дэн Сяопина на строительство "социализма с китайской спецификой", что подразумевало проведение либеральных реформ в экономике при сохранении контроля партии над политической сферой.В период председательства Цзян Цзэминя экономика КНР росла в среднем на 10% в год. На это же время пришлись такие важные внутриполитические события, как воссоединение с Гонконгом в 1997 году и Макао в 1999 году, вступление страны в ВТО (2001).Сыграл важную роль в налаживании отношений между Россией и Китаем. В 2001 году состоялся визит Цзэминя в Москву, по итогам которого состоялось подписание договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Цзэминь также выступил одним из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В июле 2001 года китайская делегация во главе Цзян Цзэминем посетила Крым. Цзэминь с супругой посетили Ливадийский и Воронцовский дворцы, а также Дом-музей Антона Чехова в Ялте.
https://crimea.ria.ru/20221126/umer-glava-mid-belorussii-vladimir-makey-1125559459.html
https://crimea.ria.ru/20221109/na-73-m-godu-zhizni-umer-eks-direktor-fskn-cherkesov-1125288455.html
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1e/1125611193_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_b8bf335d8725c06c8337d37fcb21d0e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, утраты, в мире
Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь

"Синьхуа": пятый председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет

12:12 30.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь
Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Пятый председатель КНР Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности, сообщило в среду агентство "Синьхуа".
"Цзян Цзэминь скончался в Шанхае 30 ноября 2022 года в возрасте 96 лет от лейкемии и полиорганной недостаточности", - сказано в сообщении.
Траурное извещение было обнародовано Центральным комитетом Коммунистической партии Китая (КПК), Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, Госсоветом КНР, Всекитайским комитетом Народного политического консультативного совета Китая и Центральными военными советами КПК и КНР.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 16:52
Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Цзян Цзэминь – китайский партийный и государственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПК с 1989 по 2002 годы и председатель КНР с 1993 по 2003 годы.
На посту председателя КНР последовательно проводил курс Дэн Сяопина на строительство "социализма с китайской спецификой", что подразумевало проведение либеральных реформ в экономике при сохранении контроля партии над политической сферой.
В период председательства Цзян Цзэминя экономика КНР росла в среднем на 10% в год. На это же время пришлись такие важные внутриполитические события, как воссоединение с Гонконгом в 1997 году и Макао в 1999 году, вступление страны в ВТО (2001).
Виктор Черкесов - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 10:46
На 73-ем году жизни умер экс-директор ФСКН Черкесов
Сыграл важную роль в налаживании отношений между Россией и Китаем. В 2001 году состоялся визит Цзэминя в Москву, по итогам которого состоялось подписание договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Цзэминь также выступил одним из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В июле 2001 года китайская делегация во главе Цзян Цзэминем посетила Крым. Цзэминь с супругой посетили Ливадийский и Воронцовский дворцы, а также Дом-музей Антона Чехова в Ялте.
КитайУтратыВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Сколько военных потеряли ВСУ в ходе спецоперации – оценка Еврокомиссии
12:35Правительство РФ компенсирует Крыму затраты на модернизацию агропрома
12:29Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ
12:19Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
12:12Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
12:07Клиенты РНКБ в ноябре оплатили налоги и штрафы на 240 миллионов рублей
12:05Арсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на Херсонщине
11:49В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег
11:39В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии
11:30"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров
11:17Европа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии
11:02Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области
10:48Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты
10:28COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября
10:17Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах
10:06Более 50 улиц Симферополя останутся без света в четверг
09:34Керченская переправа стоит: паромы не ходят из-за шторма
09:16В Крыму начнет работать первый мобильный МФЦ
09:02Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области
08:46Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
Лента новостейМолния