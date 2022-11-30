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Совфед РФ обратился к парламентам стран мира из-за обстрелов ЗАЭС - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Совфед РФ обратился к парламентам стран мира из-за обстрелов ЗАЭС
Совфед РФ обратился к парламентам стран мира из-за обстрелов ЗАЭС - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Совфед РФ обратился к парламентам стран мира из-за обстрелов ЗАЭС
Совет Федерации России обратился к парламентам стран мира и межпарламентским организациям и предупредил об опасности масштабного радиационного заражения в... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T13:01
2022-11-30T13:01
заэс (запорожская атомная электростанция)
совет федерации
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Совет Федерации России обратился к парламентам стран мира и межпарламентским организациям и предупредил об опасности масштабного радиационного заражения в случае продолжения обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС. Об этом говорится в тексте обращения, принятом сенаторами на заседании в среду.В тексте обращения сенаторы акцентируют внимание на том, что действия Украины в отношении ЗАЭС невозможно охарактеризовать иначе как ядерный терроризм, несущий разрушения и смерть.Уточняется, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС "может возникнуть опасность масштабного радиационного заражения, которое затронет территории не только России и Украины, но и соседних европейских стран".Принятое обращение сенаторы направят в парламентские ассамблеи и межпарламентские организации.Запорожская АЭС — крупнейшая по числу блоков атомная электростанция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной ВС РФ. Как неоднократно заявляли в МИД России, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов ввиду непрекращающихся обстрелов территории ЗАЭС со стороны ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221126/v-magate-otsenili-opasnost-udara-po-khranilischu-otrabotannogo-topliva-zaes-1125556632.html
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заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), совет федерации, украина, всу (вооруженные силы украины)
Совфед РФ обратился к парламентам стран мира из-за обстрелов ЗАЭС

Обстрелы ЗАЭС приведут к масштабному радиационному заражению — Совфед

13:01 30.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Совет Федерации России обратился к парламентам стран мира и межпарламентским организациям и предупредил об опасности масштабного радиационного заражения в случае продолжения обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС. Об этом говорится в тексте обращения, принятом сенаторами на заседании в среду.
В тексте обращения сенаторы акцентируют внимание на том, что действия Украины в отношении ЗАЭС невозможно охарактеризовать иначе как ядерный терроризм, несущий разрушения и смерть.
"Совет Федерации требует от военного и политического руководства Украины немедленного прекращения любых атак на ЗАЭС и связанную с ней критическую инфраструктуру. Совет Федерации обращается к парламентам стран мира и международным парламентским организациям с призывом осудить политику киевских властей и потребовать прекратить агрессивные действия, угрожающие безопасности крупнейшей в Европе атомной станции", — говорится в тексте документа.
Уточняется, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС "может возникнуть опасность масштабного радиационного заражения, которое затронет территории не только России и Украины, но и соседних европейских стран".
Принятое обращение сенаторы направят в парламентские ассамблеи и межпарламентские организации.
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