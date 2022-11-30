https://crimea.ria.ru/20221130/sovfed-rf-obratilsya-k-parlamentam-stran-mira-iz-za-obstrelov-zaes-1125612357.html

Совфед РФ обратился к парламентам стран мира из-за обстрелов ЗАЭС

Совфед РФ обратился к парламентам стран мира из-за обстрелов ЗАЭС - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Совфед РФ обратился к парламентам стран мира из-за обстрелов ЗАЭС

Совет Федерации России обратился к парламентам стран мира и межпарламентским организациям и предупредил об опасности масштабного радиационного заражения в... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T13:01

2022-11-30T13:01

2022-11-30T13:01

заэс (запорожская атомная электростанция)

совет федерации

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Совет Федерации России обратился к парламентам стран мира и межпарламентским организациям и предупредил об опасности масштабного радиационного заражения в случае продолжения обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС. Об этом говорится в тексте обращения, принятом сенаторами на заседании в среду.В тексте обращения сенаторы акцентируют внимание на том, что действия Украины в отношении ЗАЭС невозможно охарактеризовать иначе как ядерный терроризм, несущий разрушения и смерть.Уточняется, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС "может возникнуть опасность масштабного радиационного заражения, которое затронет территории не только России и Украины, но и соседних европейских стран".Принятое обращение сенаторы направят в парламентские ассамблеи и межпарламентские организации.Запорожская АЭС — крупнейшая по числу блоков атомная электростанция в Европе. С марта 2022 года она находится под охраной ВС РФ. Как неоднократно заявляли в МИД России, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов ввиду непрекращающихся обстрелов территории ЗАЭС со стороны ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20221126/v-magate-otsenili-opasnost-udara-po-khranilischu-otrabotannogo-topliva-zaes-1125556632.html

https://crimea.ria.ru/20221025/zaporozhskaya-aes-chto-budet-esli-dambu-vzorvut-1125058711.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), совет федерации, украина, всу (вооруженные силы украины)