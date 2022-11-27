https://crimea.ria.ru/20221127/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-noyabrya-1125571880.html

Главные события и заявления дня: 27 ноября

Главные события и заявления дня: 27 ноября - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Главные события и заявления дня: 27 ноября

Поздравление от главы Крыма в День матери. Эксперты выбрали лучшие в России полусладкие вина. Запрет на суррогатное материнство для иностранцев. Позор "пунктов... РИА Новости Крым, 27.11.2022

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сергей аксенов

вячеслав володин

крым

украина

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политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Поздравление от главы Крыма в День матери. Эксперты выбрали лучшие в России полусладкие вина. Запрет на суррогатное материнство для иностранцев. Позор "пунктов несокрушимости" в Киеве. Остановка работы железной дороги в Кривом Роге.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Запрет на суррогатное материнство для иностранцевВ России могут ввести запрет на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. За последние несколько лет из России вывезено 45 тысяч рожденных суррогатными матерями младенцев, а услуга превратилась в "большой нелегальный бизнес", считают в Госдуме.Поздравление от главы Крыма в День материГлава Крыма Сергей Аксенов показал себя в детстве и поздравил крымчанок с Днем матери, поблагодарив за терпение, жизненную мудрость и безграничную жертвенность. Свое поздравление он опубликовал в Telegram-канале, сопроводив его детской фотографией со своей мамой – Ниной Семеновной.Позор "пунктов несокрушимости" в КиевеВ Киеве народные депутаты провели проверку пунктов обогрева и выяснили, что 20% точек из 530 закрыты, в некоторых помещениях отсутствуют электрогенераторы, интернет и вода. О стыдном положении, в котором оказались власти украинской столицы, рассказал председатель фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давид Архамия.Эксперты выбрали лучшие в России полусладкие винаКрымские полусладкие красные вина стали лучшими в России. Из 500 российских образцов их выбрали эксперты Роскачества и министерства сельского хозяйства России совместно с министерством промышленности и торговли РФ.Остановка работы железной дороги в Кривом РогеЖелезная дорога в Кривом Роге приостановила работу на длительное время. По словам начальника Криворожской военной администрации Евгения Ситниченко, объект транспортной инфраструктуры получил сильные повреждения в результате ракетного удара., передвижение по участку невозможно.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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