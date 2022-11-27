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В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" оказались закрыты - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" оказались закрыты
В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" оказались закрыты - РИА Новости Крым, 27.11.2022
В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" оказались закрыты
В Киеве из 530 пунктов обогрева 20% оказались закрыты, в некоторых помещениях отсутствуют электрогенераторы, интернет и вода. Об этом со ссылкой на председателя РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T10:46
2022-11-27T10:50
украина
общественно-политическая ситуация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве из 530 пунктов обогрева 20% оказались закрыты, в некоторых помещениях отсутствуют электрогенераторы, интернет и вода. Об этом со ссылкой на председателя фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Архамия пишет издание "Страна".Народные депутаты проверили пункты обогрева в украинской столице. В ходе проверки выяснилось, что 20% точек не соответствуют требованиям."Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя стыдно должно быть не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% случаях эти "пункты несокрушимости" вообще закрыты", – сказал он.Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией&gt;&gt;К решению этой проблемы привлекут волонтеров и предпринимателей, отметил Архамия. Устранить логистические и организационные проблемы планируют в течение двух-трех дней.Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели 23 ноября. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.
https://crimea.ria.ru/20221126/ataka-na-sevastopol-i-udary-po-ukraine-chem-zapomnilas-nedelya-1125555078.html
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украина, общественно-политическая ситуация на украине
В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" оказались закрыты

Архамия раскритиковал власти Киева за ненадлежащую работу пунктов обогрева в столице

10:46 27.11.2022 (обновлено: 10:50 27.11.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкКиев. Города мира
Киев. Города мира - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве из 530 пунктов обогрева 20% оказались закрыты, в некоторых помещениях отсутствуют электрогенераторы, интернет и вода. Об этом со ссылкой на председателя фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Архамия пишет издание "Страна".
Народные депутаты проверили пункты обогрева в украинской столице. В ходе проверки выяснилось, что 20% точек не соответствуют требованиям.
"Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя стыдно должно быть не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% случаях эти "пункты несокрушимости" вообще закрыты", – сказал он.
Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией>>
К решению этой проблемы привлекут волонтеров и предпринимателей, отметил Архамия. Устранить логистические и организационные проблемы планируют в течение двух-трех дней.
Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели 23 ноября. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.
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