https://crimea.ria.ru/20221127/v-kieve-20-punktov-nesokrushimosti-okazalis-zakryty-1125565659.html

В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" оказались закрыты

В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" оказались закрыты - РИА Новости Крым, 27.11.2022

В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" оказались закрыты

В Киеве из 530 пунктов обогрева 20% оказались закрыты, в некоторых помещениях отсутствуют электрогенераторы, интернет и вода. Об этом со ссылкой на председателя РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T10:46

2022-11-27T10:46

2022-11-27T10:50

украина

общественно-политическая ситуация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве из 530 пунктов обогрева 20% оказались закрыты, в некоторых помещениях отсутствуют электрогенераторы, интернет и вода. Об этом со ссылкой на председателя фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давида Архамия пишет издание "Страна".Народные депутаты проверили пункты обогрева в украинской столице. В ходе проверки выяснилось, что 20% точек не соответствуют требованиям."Мне, честно говоря, как представителю власти стыдно, хотя стыдно должно быть не мне, а городской власти Киева. Но мне стыдно, потому что в 20% случаях эти "пункты несокрушимости" вообще закрыты", – сказал он.Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией>>К решению этой проблемы привлекут волонтеров и предпринимателей, отметил Архамия. Устранить логистические и организационные проблемы планируют в течение двух-трех дней.Взрывы в Киеве и десятке других городов Украины прогремели 23 ноября. В результате ударов поражены инфраструктурные объекты. В подавляющем большинстве украинских областей отключилась электроэнергия, остановился электротранспорт, начались перебои с водой. Были аварийно отключены от энергосистемы все три находящиеся под контролем Киева атомные электростанции: Хмельницкая, Южно-Украинская и Ровенская.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту.

https://crimea.ria.ru/20221126/ataka-na-sevastopol-i-udary-po-ukraine-chem-zapomnilas-nedelya-1125555078.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, общественно-политическая ситуация на украине