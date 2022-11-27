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В Кривом Роге не работает железная дорога - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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В Кривом Роге не работает железная дорога
В Кривом Роге не работает железная дорога - РИА Новости Крым, 27.11.2022
В Кривом Роге не работает железная дорога
Железная дорога в Кривом Роге приостановила работу на длительное время. Об этом заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T14:15
2022-11-27T14:15
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Железная дорога в Кривом Роге приостановила работу на длительное время. Об этом заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о "прилете" по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге, в результате чего тот получил сильные повреждения."Возможность передвижения железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время", – цитирует его РИА Новости.Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины&gt;&gt;Вооруженные силы Российской федерации начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате нанесенных ракетных ударов из строя выведена почти половина объектов энергосистемы Украины.Железная дорога в Кривом Роге представляет из себя крупный транспортный узел. По мнению экспертов, его уничтожением была сорвана переброска сил ВСУ на Запорожье.
https://crimea.ria.ru/20221125/udary-po-infrastrukture-ukrainy-povliyali-na-situatsiyu-na-fronte--pushilin-1125546277.html
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специальная военная операция рф на украине, украина
В Кривом Роге не работает железная дорога

Работа железной дороги в украинском Кривом Роге остановлена надолго

14:15 27.11.2022
 
© РИА Новости . Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРегионы России. Вологодская область
Регионы России. Вологодская область - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости . Мария Плотникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Железная дорога в Кривом Роге приостановила работу на длительное время. Об этом заявил начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко.
Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о "прилете" по объекту транспортной инфраструктуры в Кривом Роге, в результате чего тот получил сильные повреждения.
"Возможность передвижения железной дорогой сейчас невозможно. Касаемо восстановления – это будет большая, долгая и значительная работа. К сожалению, колеи работать не будут долгое время", – цитирует его РИА Новости.
Срочное заседание СБ ООН: почему Россия поражает инфраструктуру Украины>>
Вооруженные силы Российской федерации начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в результате нанесенных ракетных ударов из строя выведена почти половина объектов энергосистемы Украины.
Железная дорога в Кривом Роге представляет из себя крупный транспортный узел. По мнению экспертов, его уничтожением была сорвана переброска сил ВСУ на Запорожье.
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