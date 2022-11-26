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Какие изменения внесут в бюджет Крыма ко второму чтению – Минфин
Какие изменения внесут в бюджет Крыма ко второму чтению – Минфин - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Какие изменения внесут в бюджет Крыма ко второму чтению – Минфин
Госсовет Республики Крым направил более двухсот заявок на внесение изменений в расходную часть бюджета региона на 2023 год. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T14:04
2022-11-26T14:04
2022-11-26T14:04
крым
экономика
ирина кивико
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Госсовет Республики Крым направил более двухсот заявок на внесение изменений в расходную часть бюджета региона на 2023 год. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК - министр финансов Крыма Ирина Кивико."После принятия в первом чтении закона "О бюджете Республики Крым на 2023 год и плановые 2024 и 2025 годы", в адрес правительства поступило более 220 предложений на общую сумму 28 млрд рублей", – сообщила Кивико.По ее словам, это очень значительная сумма, и настолько увеличить доходную часть республиканского бюджета не представляется возможным. Однако многие из внесенных предложений имеют социальную направленность, поэтому "принято решение пересмотреть существующие статьи расходов с точки зрения их значимости".Кроме того, планируется дополнительная работа с администраторами доходов, чтобы выверить точные суммы поступлений на следующий год. Однако увеличения доходов пока не планируется – только перераспределение расходов, резюмировала Кивико.Согласно проекту трехлетнего бюджета Крыма, в 2023 году доходы республики составят 230,5 млрд рублей, расходы – 238,6 млрд рублей, прогнозируемый дефицит в размере 8,1 млрд рублей будет обеспечен за счет остатка бюджетных средств на начало года и привлечения инфраструктурного кредита.
https://crimea.ria.ru/20221125/regiony-poluchat-dopolnitelnye-sredstva-na-sotsialku-i-infrastrukturu--1125530396.html
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
крым, экономика, ирина кивико
Какие изменения внесут в бюджет Крыма ко второму чтению – Минфин
В бюджете Крыма могут перераспределить до 28 млрд рублей на медицину, образование и ЖКХ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Госсовет Республики Крым направил более двухсот заявок на внесение изменений в расходную часть бюджета региона на 2023 год. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК - министр финансов Крыма Ирина Кивико.
"После принятия в первом чтении закона "О бюджете Республики Крым на 2023 год и плановые 2024 и 2025 годы", в адрес правительства поступило более 220 предложений на общую сумму 28 млрд рублей", – сообщила Кивико.
По ее словам, это очень значительная сумма, и настолько увеличить доходную часть республиканского бюджета не представляется возможным. Однако многие из внесенных предложений имеют социальную направленность, поэтому "принято решение пересмотреть существующие статьи расходов с точки зрения их значимости".
"Основная часть предложений была сосредоточена вокруг министерства здравоохранения, образования и ЖКХ. С каждым из министерств работа уже началась. Средства будут выделены за счет снижения каких-то статей расходов или их замены на более приоритетные", – пояснила министр финансов Крыма.
Кроме того, планируется дополнительная работа с администраторами доходов, чтобы выверить точные суммы поступлений на следующий год. Однако увеличения доходов пока не планируется – только перераспределение расходов, резюмировала Кивико.
Согласно проекту
трехлетнего бюджета Крыма, в 2023 году доходы республики составят 230,5 млрд рублей, расходы – 238,6 млрд рублей, прогнозируемый дефицит в размере 8,1 млрд рублей будет обеспечен за счет остатка бюджетных средств на начало года и привлечения инфраструктурного кредита.