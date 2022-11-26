https://crimea.ria.ru/20221126/kakie-izmeneniya-vnesut-v-byudzhet-kryma-ko-vtoromu-chteniyu--minfin-1125542620.html

Какие изменения внесут в бюджет Крыма ко второму чтению – Минфин

Какие изменения внесут в бюджет Крыма ко второму чтению – Минфин - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Какие изменения внесут в бюджет Крыма ко второму чтению – Минфин

Госсовет Республики Крым направил более двухсот заявок на внесение изменений в расходную часть бюджета региона на 2023 год. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T14:04

2022-11-26T14:04

2022-11-26T14:04

крым

экономика

ирина кивико

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Госсовет Республики Крым направил более двухсот заявок на внесение изменений в расходную часть бюджета региона на 2023 год. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила вице-премьер РК - министр финансов Крыма Ирина Кивико."После принятия в первом чтении закона "О бюджете Республики Крым на 2023 год и плановые 2024 и 2025 годы", в адрес правительства поступило более 220 предложений на общую сумму 28 млрд рублей", – сообщила Кивико.По ее словам, это очень значительная сумма, и настолько увеличить доходную часть республиканского бюджета не представляется возможным. Однако многие из внесенных предложений имеют социальную направленность, поэтому "принято решение пересмотреть существующие статьи расходов с точки зрения их значимости".Кроме того, планируется дополнительная работа с администраторами доходов, чтобы выверить точные суммы поступлений на следующий год. Однако увеличения доходов пока не планируется – только перераспределение расходов, резюмировала Кивико.Согласно проекту трехлетнего бюджета Крыма, в 2023 году доходы республики составят 230,5 млрд рублей, расходы – 238,6 млрд рублей, прогнозируемый дефицит в размере 8,1 млрд рублей будет обеспечен за счет остатка бюджетных средств на начало года и привлечения инфраструктурного кредита.

https://crimea.ria.ru/20221125/regiony-poluchat-dopolnitelnye-sredstva-na-sotsialku-i-infrastrukturu--1125530396.html

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2022

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крым, экономика, ирина кивико