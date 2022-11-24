https://crimea.ria.ru/20221124/kakim-budet-trekhletniy-byudzhet-kryma-1125532493.html

Каким будет трехлетний бюджет Крыма

Каким будет трехлетний бюджет Крыма - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Каким будет трехлетний бюджет Крыма

Госсовет Крыма принял в первом чтении проект закона "О бюджете Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T19:41

2022-11-24T19:41

2022-11-24T19:41

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Госсовет Крыма принял в первом чтении проект закона "О бюджете Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".Документ сформирован с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики республики, реализации государственных программ и национальных проектов, прокомментировала зампредседателя Совмина РК Ирина Кивико."Законопроектом обеспечивается финансирование достижения целей развития региона во всех сферах общественной жизни, включающих повышение качества жизни и социальной поддержки граждан, качества и доступности услуг социальной сферы, создание современной городской инфраструктуры", – сказала Кивико.Согласно проекту, в 2023 году доходы бюджета прогнозируются в объеме 230,5 млрд рублей, расходы – 238,6 млрд рублей, дефицит составит 8,1 млрд рублей. Он будет обеспечен за счет остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,9 млрд рублей и привлечения инфраструктурного кредита из федерального бюджета в размере 4,2 млрд рублей.По словам главы крымского минфина, общий объем безвозмездных поступлений в 2023 году составит 165,3 млрд рублей, в 2024 – 131,7 млрд рублей, в 2025 году - 107,6 млрд рублей."Программные расходы бюджета базируются на основе 30 госпрограмм и составляют: в 2023 году - 229,3 млрд рублей (96,1% от общего объема расходов бюджета), в 2024 - 187,5 млрд рублей (93,7%), в 2025 году - 166,3 млрд рублей (92,8%)", – продолжила Кивико."Ситуация остается сложной" – губернатор Севастополя о бюджете >>Наибольший удельный вес приходится на программу развития дорожного хозяйства, образования, реформирования ЖКХ, здравоохранения и социальной поддержки граждан.Кроме того, проектом закона планируется финансовое обеспечение 11 нацпроектов из 14 действовавших на территории РФ. В 2023 году на их реализацию запланировано 14,9 млрд рублей (6,2% от общего объема планируемых расходов), в 2024 – 14,9 млрд рублей (7,4%), в 2025 году – 4,8 млрд рублей (2,7% ).На реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги" будет направлено 6,2 млрд рублей, проект "Жилье и городская среда" получит финансирование в размере 3 млрд рублей, "Здравоохранение" - 1,9 млрд рублей, проект "Демография" – 1,8 млрд рублей. Всего на их реализацию планируется направить 12,9 млрд рублей.В четверг 24 ноября Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановые 2024 - 2025 годы.

https://crimea.ria.ru/20221031/raskhody-krymskogo-byudzheta-vyrosli-na-tret--kuda-napravlyali-sredstva-1125172064.html

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крым, экономика