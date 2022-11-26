https://crimea.ria.ru/20221126/evakuirovannye-shkolniki-khersonschiny-seli-za-party-v-genicheske-1125552556.html

Эвакуированные школьники Херсонщины сели за парты в Геническе

Эвакуированные школьники Херсонщины сели за парты в Геническе - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Эвакуированные школьники Херсонщины сели за парты в Геническе

В Геническе продолжится образовательный процесс эвакуированных школьников Херсонской области. Об этом сообщила Администрация Херсонской области в своем... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-26T08:33

2022-11-26T08:33

2022-11-25T19:22

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Геническе продолжится образовательный процесс эвакуированных школьников Херсонской области. Об этом сообщила Администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.В школах Херсонской области для учеников начальной школы наладили бесплатное горячее питание, а для учащихся с 5 по 11 класс предусмотрены легкие завтраки в виде чая с булочкой. Всех школьников обеспечили бесплатными учебниками, а первоклассники в начале учебного года получили в подарок рюкзаки с полным набором необходимых канцелярских принадлежностей.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка из-за обстрелов ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20220824/kakim-dolzhno-byt-besplatnoe-shkolnoe-pitanie--gosduma-1124271580.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, общество