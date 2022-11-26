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Эвакуированные школьники Херсонщины сели за парты в Геническе - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Эвакуированные школьники Херсонщины сели за парты в Геническе
Эвакуированные школьники Херсонщины сели за парты в Геническе - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Эвакуированные школьники Херсонщины сели за парты в Геническе
В Геническе продолжится образовательный процесс эвакуированных школьников Херсонской области. Об этом сообщила Администрация Херсонской области в своем... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-26T08:33
2022-11-25T19:22
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Геническе продолжится образовательный процесс эвакуированных школьников Херсонской области. Об этом сообщила Администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.В школах Херсонской области для учеников начальной школы наладили бесплатное горячее питание, а для учащихся с 5 по 11 класс предусмотрены легкие завтраки в виде чая с булочкой. Всех школьников обеспечили бесплатными учебниками, а первоклассники в начале учебного года получили в подарок рюкзаки с полным набором необходимых канцелярских принадлежностей.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка из-за обстрелов ВСУ.
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херсонская область, общество
Эвакуированные школьники Херсонщины сели за парты в Геническе

В Геническе продолжили обучение эвакуированные школьники Херсонщины

08:33 26.11.2022
 
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Урок английского языка в школе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Геническе продолжится образовательный процесс эвакуированных школьников Херсонской области. Об этом сообщила Администрация Херсонской области в своем Telegram-канале.
"Ученики, эвакуированные из правобережья Херсонской области, продолжат учебный процесс в городе Геническ. Соответствующий приказ был подписан министром образования Михаилом Родиковым. В связи со сложившейся обстановкой на отдельных территориях Херсонской области учителя и учащиеся прикреплены к Генической школе №1 с 17 ноября текущего года", – сказано в сообщении.
В школах Херсонской области для учеников начальной школы наладили бесплатное горячее питание, а для учащихся с 5 по 11 класс предусмотрены легкие завтраки в виде чая с булочкой. Всех школьников обеспечили бесплатными учебниками, а первоклассники в начале учебного года получили в подарок рюкзаки с полным набором необходимых канцелярских принадлежностей.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка из-за обстрелов ВСУ.
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