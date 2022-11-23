https://crimea.ria.ru/20221123/tysyachi-detey-na-distante-v-shkolakh-kurskoy-oblasti-prodlena-udalenka-1125510013.html

Тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка

Тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка

В шести районах Курской области продлили дистанционный формат обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T12:43

2022-11-23T12:43

2022-11-23T12:43

курская область

образование в россии

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В шести районах Курской области продлили дистанционный формат обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.Так, в Суджанском районе по решению антитеррористической комиссии во всех образовательных организациях продлено дистанционное обучение – пока до 25 ноября. Онлайн учатся больше 2,5 тысячи школьников.В Глушковском районе на удаленке остаются три школы и три их филиала, в которых учатся 462 ребенка.Еще в четырех приграничных районах – Рыльском, Хомутовском, Кореневском и Беловском – на дистанционном обучении остаются школы в 10-километровой зоне. Это 12 школ и пять филиалов, в которых учатся 911 детей.Также дистант действует в трех учреждениях СПО и трех филиалах, где проходят обучение свыше 1 600 студентов.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221122/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-v-krymu-prodlen-1125494870.html

https://crimea.ria.ru/20221114/tretya-ataka-vsu-s-drona-sbrosili-bombu-na-zhiloy-dom-v-kurskoy-oblasti-1125364043.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, образование в россии, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине