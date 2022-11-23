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Тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка
Тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка
В шести районах Курской области продлили дистанционный формат обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T12:43
2022-11-23T12:43
курская область
образование в россии
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В шести районах Курской области продлили дистанционный формат обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.Так, в Суджанском районе по решению антитеррористической комиссии во всех образовательных организациях продлено дистанционное обучение – пока до 25 ноября. Онлайн учатся больше 2,5 тысячи школьников.В Глушковском районе на удаленке остаются три школы и три их филиала, в которых учатся 462 ребенка.Еще в четырех приграничных районах – Рыльском, Хомутовском, Кореневском и Беловском – на дистанционном обучении остаются школы в 10-километровой зоне. Это 12 школ и пять филиалов, в которых учатся 911 детей.Также дистант действует в трех учреждениях СПО и трех филиалах, где проходят обучение свыше 1 600 студентов.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221122/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-v-krymu-prodlen-1125494870.html
https://crimea.ria.ru/20221114/tretya-ataka-vsu-s-drona-sbrosili-bombu-na-zhiloy-dom-v-kurskoy-oblasti-1125364043.html
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курская область, образование в россии, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Тысячи детей на дистанте: в школах Курской области продлена удаленка

Власти Курской области продлили дистанционный формат обучения

12:43 23.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДевочка во время онлайн-занятия у себя дома в Москве
Девочка во время онлайн-занятия у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В шести районах Курской области продлили дистанционный формат обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.
Так, в Суджанском районе по решению антитеррористической комиссии во всех образовательных организациях продлено дистанционное обучение – пока до 25 ноября. Онлайн учатся больше 2,5 тысячи школьников.
В Глушковском районе на удаленке остаются три школы и три их филиала, в которых учатся 462 ребенка.
"В 9 школах и одном филиале вернулись к очному формату, а в одной школе применяют смешанный тип обучения: дети с 1-го по 8-й классы, а также 10-го класса учатся онлайн, будущие выпускники 9-х и 11-х классов – очно", - пояснили в администрации.
Еще в четырех приграничных районах – Рыльском, Хомутовском, Кореневском и Беловском – на дистанционном обучении остаются школы в 10-километровой зоне. Это 12 школ и пять филиалов, в которых учатся 911 детей.
Также дистант действует в трех учреждениях СПО и трех филиалах, где проходят обучение свыше 1 600 студентов.
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