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Главные события и заявления дня: 25 ноября

Главные события и заявления дня: 25 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Главные события и заявления дня: 25 ноября

Запрет на полеты в 11 городов продлен. Крым получит 2 млрд рублей на ремонт дорог. Крымские электрички переводят на зимнее расписание. В НАТО предрекли Украине... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Запрет на полеты в 11 городов продлен. Крым получит 2 млрд рублей на ремонт дорог. Крымские электрички переводят на зимнее расписание. В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму". В Феодосии выбрали нового мэра. ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных. В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей. В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Небо закрыто: запрет на полеты продленРежим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 3 декабря.По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Крым получит 2 млрд рублей на дорогиПравительство России выделит Крыму 2 млрд рублей на ремонт дорог в 50 населенных пунктах.Среди городов в том числе Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск.Крымские электрички переводят на зимнее расписаниеПригородные поезда между Севастополем и городами начнут курсировать по зимнему расписанию. Новый график вступит в силу с 11 декабря.В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму"Генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек Украине "ужасную зиму". При этом, по словам Столтенберга, НАТО по-прежнему считает необходимым оказывать военную помощь Украине. От этого, полагают в альянсе, усиливаются шансы на мир.В Феодосии новый мэрВ Феодосии состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов – действующего первого замглавы администрации Владимира Попенкова и советника главы Феодосии Николая Трофименко.За решение назначить Попенкова на должность мэра проголосовали 25 из 25 присутствующих депутатов.Расстрел российских военнопленных должен быть расследованРасстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.По словам комиссара, по результатам анализа миссии обозначена необходимость "независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".В Новой Каховке под минами ВСУ погибли мирные жителиШесть мирных жителей погибли в Новой Каховке в результате минометных обстрелов ВСУ ночью и днем в пятницу, 25 ноября.Это самые большие потери среди местного населения за все время проведения специальной военной операции, отметили в окружной администрации.В Крыму два объекта за 14 млрд рублейИнвесторы намерены построить в Крыму многофункциональный гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и жилой массив, сумма вложений составит около 14 млрд рублей.Гостиничный комплекс инвестор планирует построить в городе Саки. Срок реализации - 11 лет, объем инвестиций составит 11,5 млрд рублей. Строительство жилого комплекса, включающего многоквартирные многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и благоустройства, планируется реализовать под Феодосией.

https://crimea.ria.ru/20221125/putin-poobeschal-rasshirit-lgoty-dlya-zaschitnikov-donbassa-2014-goda-1125551965.html

https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskaya-ukraintsy-gotovy-zhit-bez-sveta-godami-radi-chlenstva-v-es-1125551758.html

https://crimea.ria.ru/20221125/rakety-himars-sbity-rossiyskoy-pvo-nad-lnr-1125549301.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости, общество