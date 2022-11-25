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Главные события и заявления дня: 25 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Главные события и заявления дня: 25 ноября
Главные события и заявления дня: 25 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Главные события и заявления дня: 25 ноября
Запрет на полеты в 11 городов продлен. Крым получит 2 млрд рублей на ремонт дорог. Крымские электрички переводят на зимнее расписание. В НАТО предрекли Украине... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T22:01
2022-11-25T19:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Запрет на полеты в 11 городов продлен. Крым получит 2 млрд рублей на ремонт дорог. Крымские электрички переводят на зимнее расписание. В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму". В Феодосии выбрали нового мэра. ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных. В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей. В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Небо закрыто: запрет на полеты продленРежим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 3 декабря.По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Крым получит 2 млрд рублей на дорогиПравительство России выделит Крыму 2 млрд рублей на ремонт дорог в 50 населенных пунктах.Среди городов в том числе Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск.Крымские электрички переводят на зимнее расписаниеПригородные поезда между Севастополем и городами начнут курсировать по зимнему расписанию. Новый график вступит в силу с 11 декабря.В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму"Генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек Украине "ужасную зиму". При этом, по словам Столтенберга, НАТО по-прежнему считает необходимым оказывать военную помощь Украине. От этого, полагают в альянсе, усиливаются шансы на мир.В Феодосии новый мэрВ Феодосии состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов – действующего первого замглавы администрации Владимира Попенкова и советника главы Феодосии Николая Трофименко.За решение назначить Попенкова на должность мэра проголосовали 25 из 25 присутствующих депутатов.Расстрел российских военнопленных должен быть расследованРасстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.По словам комиссара, по результатам анализа миссии обозначена необходимость "независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".В Новой Каховке под минами ВСУ погибли мирные жителиШесть мирных жителей погибли в Новой Каховке в результате минометных обстрелов ВСУ ночью и днем в пятницу, 25 ноября.Это самые большие потери среди местного населения за все время проведения специальной военной операции, отметили в окружной администрации.В Крыму два объекта за 14 млрд рублейИнвесторы намерены построить в Крыму многофункциональный гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и жилой массив, сумма вложений составит около 14 млрд рублей.Гостиничный комплекс инвестор планирует построить в городе Саки. Срок реализации - 11 лет, объем инвестиций составит 11,5 млрд рублей. Строительство жилого комплекса, включающего многоквартирные многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и благоустройства, планируется реализовать под Феодосией.
https://crimea.ria.ru/20221125/putin-poobeschal-rasshirit-lgoty-dlya-zaschitnikov-donbassa-2014-goda-1125551965.html
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главное за день, крым, новости, общество
Главные события и заявления дня: 25 ноября

Главные события и заявления пятница, 25 ноября

22:01 25.11.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПользователь интернета. Архивное фото.
Пользователь интернета. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Запрет на полеты в 11 городов продлен. Крым получит 2 млрд рублей на ремонт дорог. Крымские электрички переводят на зимнее расписание. В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму". В Феодосии выбрали нового мэра. ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных. В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей. В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Небо закрыто: запрет на полеты продлен
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 3 декабря.
По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Крым получит 2 млрд рублей на дороги
Правительство России выделит Крыму 2 млрд рублей на ремонт дорог в 50 населенных пунктах.
Среди городов в том числе Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск.
Крымские электрички переводят на зимнее расписание
Пригородные поезда между Севастополем и городами начнут курсировать по зимнему расписанию. Новый график вступит в силу с 11 декабря.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
19:03
Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года
В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек Украине "ужасную зиму". При этом, по словам Столтенберга, НАТО по-прежнему считает необходимым оказывать военную помощь Украине. От этого, полагают в альянсе, усиливаются шансы на мир.
В Феодосии новый мэр
В Феодосии состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов – действующего первого замглавы администрации Владимира Попенкова и советника главы Феодосии Николая Трофименко.
За решение назначить Попенкова на должность мэра проголосовали 25 из 25 присутствующих депутатов.
Первая леди Украины Елена Зеленская
18:41
Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС
Расстрел российских военнопленных должен быть расследован
Расстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
По словам комиссара, по результатам анализа миссии обозначена необходимость "независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".
В Новой Каховке под минами ВСУ погибли мирные жители
Шесть мирных жителей погибли в Новой Каховке в результате минометных обстрелов ВСУ ночью и днем в пятницу, 25 ноября.
Это самые большие потери среди местного населения за все время проведения специальной военной операции, отметили в окружной администрации.
Американская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
16:54
Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
В Крыму два объекта за 14 млрд рублей
Инвесторы намерены построить в Крыму многофункциональный гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и жилой массив, сумма вложений составит около 14 млрд рублей.
Гостиничный комплекс инвестор планирует построить в городе Саки. Срок реализации - 11 лет, объем инвестиций составит 11,5 млрд рублей. Строительство жилого комплекса, включающего многоквартирные многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и благоустройства, планируется реализовать под Феодосией.
 
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и заявления дня: 25 ноября
21:48Теневые банкиры из Севастополя "заработали" около 220 миллионов
21:27Минфин предложил расширить "Семейную ипотеку" на вторичное жилье
20:45В Севастополе за избиение ветеринара осужден военнослужащий ЧФ
20:36Более 50 улиц Симферополя и пригородные села на сутки останутся без воды
20:16Зимние пляжи открывают на курортах Кубани
19:37Бизнес оценил последствия ввода акциза на сахар и маркировки на пиво
19:27В Севастополе осудили 60-летнего педофила
19:03Путин пообещал расширить льготы для защитников Донбасса 2014 года
18:45Чего ждать от погоды в Крыму на выходных
18:41Зеленская: украинцы готовы жить без света годами ради членства в ЕС
18:02В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей
17:42В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей
17:31ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных
17:19Экс-сотрудницу администрации Симферополя уличили во взятке
17:04ВСУ обстреляли три села в Белгородской области
16:54Ракеты HIMARS сбиты российской ПВО над ЛНР
16:36В Феодосии выбрали нового мэра
16:13Крымских фермеров поддержат госзакупками при усложнившейся логистике
16:11"Росатом" создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
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