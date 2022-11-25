https://crimea.ria.ru/20221125/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-25-noyabrya-1125552807.html
Главные события и заявления дня: 25 ноября
Главные события и заявления дня: 25 ноября - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Главные события и заявления дня: 25 ноября
Запрет на полеты в 11 городов продлен. Крым получит 2 млрд рублей на ремонт дорог. Крымские электрички переводят на зимнее расписание. В НАТО предрекли Украине... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T22:01
2022-11-25T22:01
2022-11-25T19:34
главное за день
крым
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110129/63/1101296312_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_d495d5baba9aee2830684118270e266a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Запрет на полеты в 11 городов продлен. Крым получит 2 млрд рублей на ремонт дорог. Крымские электрички переводят на зимнее расписание. В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму". В Феодосии выбрали нового мэра. ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных. В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей. В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Небо закрыто: запрет на полеты продленРежим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 3 декабря.По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Крым получит 2 млрд рублей на дорогиПравительство России выделит Крыму 2 млрд рублей на ремонт дорог в 50 населенных пунктах.Среди городов в том числе Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск.Крымские электрички переводят на зимнее расписаниеПригородные поезда между Севастополем и городами начнут курсировать по зимнему расписанию. Новый график вступит в силу с 11 декабря.В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму"Генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек Украине "ужасную зиму". При этом, по словам Столтенберга, НАТО по-прежнему считает необходимым оказывать военную помощь Украине. От этого, полагают в альянсе, усиливаются шансы на мир.В Феодосии новый мэрВ Феодосии состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов – действующего первого замглавы администрации Владимира Попенкова и советника главы Феодосии Николая Трофименко.За решение назначить Попенкова на должность мэра проголосовали 25 из 25 присутствующих депутатов.Расстрел российских военнопленных должен быть расследованРасстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.По словам комиссара, по результатам анализа миссии обозначена необходимость "независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".В Новой Каховке под минами ВСУ погибли мирные жителиШесть мирных жителей погибли в Новой Каховке в результате минометных обстрелов ВСУ ночью и днем в пятницу, 25 ноября.Это самые большие потери среди местного населения за все время проведения специальной военной операции, отметили в окружной администрации.В Крыму два объекта за 14 млрд рублейИнвесторы намерены построить в Крыму многофункциональный гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и жилой массив, сумма вложений составит около 14 млрд рублей.Гостиничный комплекс инвестор планирует построить в городе Саки. Срок реализации - 11 лет, объем инвестиций составит 11,5 млрд рублей. Строительство жилого комплекса, включающего многоквартирные многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и благоустройства, планируется реализовать под Феодосией.
https://crimea.ria.ru/20221125/putin-poobeschal-rasshirit-lgoty-dlya-zaschitnikov-donbassa-2014-goda-1125551965.html
https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskaya-ukraintsy-gotovy-zhit-bez-sveta-godami-radi-chlenstva-v-es-1125551758.html
https://crimea.ria.ru/20221125/rakety-himars-sbity-rossiyskoy-pvo-nad-lnr-1125549301.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110129/63/1101296312_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_4dc19e92054a0b80d4f6545f7ff3f026.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, крым, новости, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Запрет на полеты в 11 городов продлен. Крым получит 2 млрд рублей на ремонт дорог. Крымские электрички переводят на зимнее расписание. В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму". В Феодосии выбрали нового мэра. ООН сделала заявление по расстрелу российский военнопленных. В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей. В Крыму построят гостиничный комплекс и жилой массив за 14 млрд рублей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Небо закрыто: запрет на полеты продлен
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен
до 3 декабря.
По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Крым получит 2 млрд рублей на дороги
Правительство России выделит Крыму 2 млрд рублей на ремонт дорог
в 50 населенных пунктах.
Среди городов в том числе Керчь, Ялта, Феодосия, Саки, Белогорск.
Крымские электрички переводят на зимнее расписание
Пригородные поезда между Севастополем и городами начнут курсировать по зимнему расписанию. Новый график
вступит в силу с 11 декабря.
В НАТО предрекли Украине "ужасную зиму"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предрек Украине "ужасную зиму"
. При этом, по словам Столтенберга, НАТО по-прежнему считает необходимым оказывать военную помощь Украине. От этого, полагают в альянсе, усиливаются шансы на мир.
В Феодосии состоялась внеочередная сессия городского совета, на которой был избран глава администрации города
. Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов – действующего первого замглавы администрации Владимира Попенкова и советника главы Феодосии Николая Трофименко.
За решение назначить Попенкова на должность мэра проголосовали 25 из 25 присутствующих депутатов.
Расстрел российских военнопленных должен быть расследован
Расстрел российских военнопленных на Украине требует расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил
верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
По словам комиссара, по результатам анализа миссии обозначена необходимость "независимого и детального судебно-медицинского расследования, чтобы помочь точно установить, что произошло".
В Новой Каховке под минами ВСУ погибли мирные жители
Шесть мирных жителей погибли в Новой Каховке в результате минометных обстрелов ВСУ
ночью и днем в пятницу, 25 ноября.
Это самые большие потери среди местного населения за все время проведения специальной военной операции, отметили в окружной администрации.
В Крыму два объекта за 14 млрд рублей
Инвесторы намерены построить в Крыму многофункциональный гостиничный комплекс со спортивной инфраструктурой и жилой массив, сумма вложений составит около 14 млрд
рублей.
Гостиничный комплекс инвестор планирует построить в городе Саки. Срок реализации - 11 лет, объем инвестиций составит 11,5 млрд рублей. Строительство жилого комплекса, включающего многоквартирные многоэтажные дома, объекты инфраструктуры и благоустройства, планируется реализовать под Феодосией.