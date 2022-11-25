Рейтинг@Mail.ru
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221125/nebo-zakryto-zapret-na-polety-v-11-gorodov-prodlen-1125536619.html
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 3 декабря. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T09:16
2022-11-25T09:17
новый аэропорт "симферополь"
транспорт
крым
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717537_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d01f5582aeb54b1b45686eb61dce4ec8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 3 декабря. Об этом сообщает Росавиация.По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717537_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5ae078c9055c4c53e763804dda08209f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый аэропорт "симферополь", транспорт, крым, специальная военная операция рф на украине
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен

Росавиация продлила запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов России

09:16 25.11.2022 (обновлено: 09:17 25.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 3 декабря. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
 
Новый аэропорт "Симферополь"ТранспортКрымСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен
09:14В Симферополе 70 улиц останутся без света до вечера пятницы
08:46Боли в спине: поясница или почки – пояснения врача
08:22В Армянске работает ПВО
08:22Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ
08:03Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек
07:26На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения
07:02Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам
03:24Регионы получат дополнительные средства на социалку и инфраструктуру
00:01В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 25 ноября
22:07Главные события и заявления дня: 24 ноября
21:36Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры
21:01Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
20:40Жителям новых регионов России не дадут визы в ЕС по новым паспортам
20:21Сумма имущественных налогов крымчан за год выросла на треть
20:08В Севастополе снесут более ста самостроев
19:42Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ
19:41Каким будет трехлетний бюджет Крыма
19:20Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт
Лента новостейМолния