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Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 3 декабря. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T09:16
2022-11-25T09:16
2022-11-25T09:17
новый аэропорт "симферополь"
транспорт
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 3 декабря. Об этом сообщает Росавиация.По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новый аэропорт "симферополь", транспорт, крым, специальная военная операция рф на украине
Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен
Росавиация продлила запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов России
09:16 25.11.2022 (обновлено: 09:17 25.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 3 декабря. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
По-прежнему запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.