https://crimea.ria.ru/20221125/chislo-samozanyatykh-v-krymu-prevysilo-75-tysyach-chelovek-1125531742.html

Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек

Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек

Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T08:03

2022-11-25T08:03

2022-11-25T08:03

радио "спутник в крыму"

крым

общество

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По ее словам, этот налоговый режим максимально удобен для граждан, поскольку не требует ведения большого количества документов, нет строгой отчетности. Достаточно скачать приложение на смартфон, указать данные и вид деятельности. Дальнейшие расчеты, в том числе налогов, происходят в автоматическом режиме.Большая часть самозанятых – это вышедшие из тени предприниматели. Новый налоговый режим показал людям перспективу и гарантии защищенности, добавила она.По данным минфина Крыма, с января по октябрь текущего года плательщики налога на профдоход или "самозанятые" уплатили в бюджет республики 171,6 млн рублей, что превысило показатели 2021 года в 2,3 раза.

https://crimea.ria.ru/20221122/rossiyanam-razreshat-registrirovat-avtorskie-tovarnye-znaki-1125488370.html

https://crimea.ria.ru/20221106/ekspert-rasskazal-kak-rasschitat-finansovuyu-podushku-bezopasnosti-1125254004.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, экономика