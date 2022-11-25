Рейтинг@Mail.ru
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221125/chislo-samozanyatykh-v-krymu-prevysilo-75-tysyach-chelovek-1125531742.html
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T08:03
2022-11-25T08:03
радио "спутник в крыму"
крым
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111823/03/1118230309_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_8848970b5308d6d8b69aafc2a2708092.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По ее словам, этот налоговый режим максимально удобен для граждан, поскольку не требует ведения большого количества документов, нет строгой отчетности. Достаточно скачать приложение на смартфон, указать данные и вид деятельности. Дальнейшие расчеты, в том числе налогов, происходят в автоматическом режиме.Большая часть самозанятых – это вышедшие из тени предприниматели. Новый налоговый режим показал людям перспективу и гарантии защищенности, добавила она.По данным минфина Крыма, с января по октябрь текущего года плательщики налога на профдоход или "самозанятые" уплатили в бюджет республики 171,6 млн рублей, что превысило показатели 2021 года в 2,3 раза.
https://crimea.ria.ru/20221122/rossiyanam-razreshat-registrirovat-avtorskie-tovarnye-znaki-1125488370.html
https://crimea.ria.ru/20221106/ekspert-rasskazal-kak-rasschitat-finansovuyu-podushku-bezopasnosti-1125254004.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111823/03/1118230309_107:0:1815:1281_1920x0_80_0_0_5fc32446134a2ad2aeec70d8fb550313.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, экономика
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек

За полтора года число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек

08:03 25.11.2022
 
© Фото: pixabay.comДеловой человек
Деловой человек
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По ее словам, этот налоговый режим максимально удобен для граждан, поскольку не требует ведения большого количества документов, нет строгой отчетности. Достаточно скачать приложение на смартфон, указать данные и вид деятельности. Дальнейшие расчеты, в том числе налогов, происходят в автоматическом режиме.
Табличка на здании Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 10:33
Россиянам разрешат регистрировать авторские товарные знаки
"Буквально полтора года назад мы регистрировали первых пользователей этого налогового режима. Сейчас более 75 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых", – сказала Виноградова.
Большая часть самозанятых – это вышедшие из тени предприниматели. Новый налоговый режим показал людям перспективу и гарантии защищенности, добавила она.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября, 18:45
Эксперт рассказал как рассчитать финансовую "подушку безопасности"
По данным минфина Крыма, с января по октябрь текущего года плательщики налога на профдоход или "самозанятые" уплатили в бюджет республики 171,6 млн рублей, что превысило показатели 2021 года в 2,3 раза.
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымОбществоЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Небо закрыто: запрет на полеты в 11 городов продлен
09:14В Симферополе 70 улиц останутся без света до вечера пятницы
08:46Боли в спине: поясница или почки – пояснения врача
08:22В Армянске работает ПВО
08:22Психолог оценила закон о запрете пропаганды ЛГБТ
08:03Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек
07:26На "Тавриде" в Севастополе временно изменят схему движения
07:02Выходной 31 декабря: нужен ли он россиянам
03:24Регионы получат дополнительные средства на социалку и инфраструктуру
00:01В Крыму дождливо и облачно: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 25 ноября
22:07Главные события и заявления дня: 24 ноября
21:36Ботокс под запретом: подросткам ограничат косметические процедуры
21:01Как избыточный вес влияет на способности мозга – невролог
20:40Жителям новых регионов России не дадут визы в ЕС по новым паспортам
20:21Сумма имущественных налогов крымчан за год выросла на треть
20:08В Севастополе снесут более ста самостроев
19:42Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ
19:41Каким будет трехлетний бюджет Крыма
19:20Где укрываться жителям частного сектора на случай угроз – эксперт
Лента новостейМолния