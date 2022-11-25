https://crimea.ria.ru/20221125/chislo-samozanyatykh-v-krymu-prevysilo-75-tysyach-chelovek-1125531742.html
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T08:03
2022-11-25T08:03
2022-11-25T08:03
радио "спутник в крыму"
крым
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.По ее словам, этот налоговый режим максимально удобен для граждан, поскольку не требует ведения большого количества документов, нет строгой отчетности. Достаточно скачать приложение на смартфон, указать данные и вид деятельности. Дальнейшие расчеты, в том числе налогов, происходят в автоматическом режиме.Большая часть самозанятых – это вышедшие из тени предприниматели. Новый налоговый режим показал людям перспективу и гарантии защищенности, добавила она.По данным минфина Крыма, с января по октябрь текущего года плательщики налога на профдоход или "самозанятые" уплатили в бюджет республики 171,6 млн рублей, что превысило показатели 2021 года в 2,3 раза.
https://crimea.ria.ru/20221122/rossiyanam-razreshat-registrirovat-avtorskie-tovarnye-znaki-1125488370.html
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крым, общество, экономика
Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек
За полтора года число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Число самозанятых в Крыму превысило 75 тысяч человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель комитета Госсовета Крыма по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
По ее словам, этот налоговый режим максимально удобен для граждан, поскольку не требует ведения большого количества документов, нет строгой отчетности. Достаточно скачать приложение на смартфон, указать данные и вид деятельности. Дальнейшие расчеты, в том числе налогов, происходят в автоматическом режиме.
"Буквально полтора года назад мы регистрировали первых пользователей этого налогового режима. Сейчас более 75 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых", – сказала Виноградова.
Большая часть самозанятых – это вышедшие из тени предприниматели. Новый налоговый режим показал людям перспективу и гарантии защищенности, добавила она.
По данным
минфина Крыма, с января по октябрь текущего года плательщики налога на профдоход или "самозанятые" уплатили в бюджет республики 171,6 млн рублей, что превысило показатели 2021 года в 2,3 раза.