https://crimea.ria.ru/20221124/kak-v-sevastopole-reshat-problemu-nekhvatki-pitomnikov-dlya-vinodeliya-1125531450.html
Как в Севастополе решат проблему нехватки питомников для виноделия
Как в Севастополе решат проблему нехватки питомников для виноделия - РИА Новости Крым, 24.11.2022
Как в Севастополе решат проблему нехватки питомников для виноделия
Проблему нехватки питомников для виноградарей и виноделов Севастопольского региона намерены решить совместно с Республикой Крым с помощью нового... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T18:28
2022-11-24T18:28
2022-11-24T18:28
виноделие в крыму
экономика
севастополь
наука и технологии
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Проблему нехватки питомников для виноградарей и виноделов Севастопольского региона намерены решить совместно с Республикой Крым с помощью нового научно-образовательного центра. Об этом на полях первого Российского винодельческого форума в Москве заявила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, ее цитирует РИА Новости.Что ждет виноградарей в Крыму – прогнозы Роскачества >>"В прошлом году мы объединились с Крымом и выиграли в рамках нацпроекта конкурс на научно-образовательный центр мирового уровня, и одно из его направлений как раз виноградарство и виноделие <...> Важно, что и проекты, которые мы будем реализовывать с индустриальными партнерами, – по созданию питомников", – пояснила Литовко.По информации вице-губернатора, сейчас в Севастополе 7,5 тысяч виноградников, из которых 2 750 – новые. Их удалось заложить с 2014 года – до этого, за время нахождения города в составе Украины, виноградарство и виноделие в Севастополе деградировали. Однако и этого сегодня крайне мало для развития, отметила Литовко.Она подчеркнула, что в рамках НОЦ (научно-образовательного центра) планируется объединить усилия индустриальных партнеров, науки и власти. Литовко пояснила, что с проблемой отсутствия посадочного материала столкнулись все винодельческие регионы страны после изменения федерального законодательства в этой сфере. Как следствие, поменялся подход к закладке виноградников и появилось понимание, что спасти отрасль можно только с привлечением науки.Первый Российский винодельческий форум проходит в Москве 24-25 ноября и объединяет всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Главная тема – "Новая эра российского виноделия".Ранее севастопольские виноделы рассказали, какие импортные товары на рынке способны заменить местные производства.
https://crimea.ria.ru/20220322/v-krymu-zalozhat-novye-vinogradniki-posle-puska-dneprovskoy-vody-1122729624.html
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виноделие в крыму, экономика, севастополь, наука и технологии, сельское хозяйство
Как в Севастополе решат проблему нехватки питомников для виноделия
Проблему нехватки питомников для виноделия Севастополя решит новый научный центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Проблему нехватки питомников для виноградарей и виноделов Севастопольского региона намерены решить совместно с Республикой Крым с помощью нового научно-образовательного центра. Об этом на полях первого Российского винодельческого форума в Москве заявила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, ее цитирует РИА Новости.
"В прошлом году мы объединились с Крымом и выиграли в рамках нацпроекта конкурс на научно-образовательный центр мирового уровня, и одно из его направлений как раз виноградарство и виноделие <...> Важно, что и проекты, которые мы будем реализовывать с индустриальными партнерами, – по созданию питомников", – пояснила Литовко.
Она отметила, что виноградарство и виноделие – ключевая отрасль сельского хозяйства в Севастополе, при этом свой питомник есть лишь у одной винодельческой компании, и он не покрывает даже собственных потребностей предприятия. Всего их в регионе около 40.
По информации вице-губернатора, сейчас в Севастополе 7,5 тысяч виноградников, из которых 2 750 – новые. Их удалось заложить с 2014 года – до этого, за время нахождения города в составе Украины, виноградарство и виноделие в Севастополе деградировали. Однако и этого сегодня крайне мало для развития, отметила Литовко.
Она подчеркнула, что в рамках НОЦ (научно-образовательного центра) планируется объединить усилия индустриальных партнеров, науки и власти.
Литовко пояснила, что с проблемой отсутствия посадочного материала столкнулись все винодельческие регионы страны после изменения федерального законодательства в этой сфере. Как следствие, поменялся подход к закладке виноградников и появилось понимание, что спасти отрасль можно только с привлечением науки.
Первый Российский винодельческий форум проходит в Москве 24-25 ноября и объединяет всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибьюторов. Главная тема – "Новая эра российского виноделия".