https://crimea.ria.ru/20220819/chto-zhdet-vinogradarey-v-krymu--prognozy-roskachestva-1124223417.html

Что ждет виноградарей в Крыму – прогнозы Роскачества

Что ждет виноградарей в Крыму – прогнозы Роскачества - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Что ждет виноградарей в Крыму – прогнозы Роскачества

Показатель валового сбора винограда в Крыму в минувшем году побил рекорды за семь лет, а по итогам нынешнего он вырастет еще на тысячи тонн. Такие прогнозы по... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T19:05

2022-08-19T19:05

2022-08-19T19:05

виноделие в крыму

сельское хозяйство

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Показатель валового сбора винограда в Крыму в минувшем году побил рекорды за семь лет, а по итогам нынешнего он вырастет еще на тысячи тонн. Такие прогнозы по результатам аудита винодельческих хозяйств полуострова дали эксперты "Винного гида России", сообщается на сайте национального института.По словам руководителя департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, сейчас в Крыму, несмотря на сложный и затяжной сезон, плодоносят более 80% виноградников (17,5 тыс. из 21 тысячи гектаров)."Мы ожидаем высокого качества красных вин", – сказала Буняева, выступая на пресс-конференции экспертов в Крыму.В Крыму собрали рекордный урожай >>В свою очередь руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Роскачества Артур Саркисян отметил, что сегодня потенциал виноградников Крыма "далеко не реализован"."В начале 80-х годов в Крыму было более 84 тысяч га виноградников, на полуострове ежегодно производилось более 20 млн саженцев", – заметил он.Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова указала на то, что с 2014 года государством оказывается огромная господдержка отрасли, с каждым годом площадь посадок увеличивается, и "виноделию есть куда развиваться"."На сегодняшний день заложено 5 тыс. 800 гектаров виноградников, которые уже сейчас вступают в плодоношение с высокой урожайностью, и дают возможность нам показывать такой валовый сбор. Уже в этом году мы заложили порядка 800 гектаров, до конца года еще планируется высадка", – сказала Зарединова.Как изменятся цены на крымское вино - эксперты >>Эксперты отметили, что среднюю урожайность при сохранении качества винограда позволит повысить открытие Северо-Крымского канала.Ранее представители ведущих компаний производителей вина рассказали РИА Новости Крым, готовы ли они обеспечить достойную замену западных вин в России.

https://crimea.ria.ru/20210425/Sekrety-vinodelov-Kryma-Chast-pervaya-1119502165.html

https://crimea.ria.ru/20220624/oteli-i-kafe-na-vinogradnikakh-chto-dast-zakonoproekt-o-vinnom-turizme--1123638134.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, сельское хозяйство, крым, экономика