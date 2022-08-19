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Что ждет виноградарей в Крыму – прогнозы Роскачества - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Что ждет виноградарей в Крыму – прогнозы Роскачества
Что ждет виноградарей в Крыму – прогнозы Роскачества - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Что ждет виноградарей в Крыму – прогнозы Роскачества
Показатель валового сбора винограда в Крыму в минувшем году побил рекорды за семь лет, а по итогам нынешнего он вырастет еще на тысячи тонн. Такие прогнозы по... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T19:05
2022-08-19T19:05
виноделие в крыму
сельское хозяйство
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Показатель валового сбора винограда в Крыму в минувшем году побил рекорды за семь лет, а по итогам нынешнего он вырастет еще на тысячи тонн. Такие прогнозы по результатам аудита винодельческих хозяйств полуострова дали эксперты "Винного гида России", сообщается на сайте национального института.По словам руководителя департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, сейчас в Крыму, несмотря на сложный и затяжной сезон, плодоносят более 80% виноградников (17,5 тыс. из 21 тысячи гектаров)."Мы ожидаем высокого качества красных вин", – сказала Буняева, выступая на пресс-конференции экспертов в Крыму.В Крыму собрали рекордный урожай &gt;&gt;В свою очередь руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Роскачества Артур Саркисян отметил, что сегодня потенциал виноградников Крыма "далеко не реализован"."В начале 80-х годов в Крыму было более 84 тысяч га виноградников, на полуострове ежегодно производилось более 20 млн саженцев", – заметил он.Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова указала на то, что с 2014 года государством оказывается огромная господдержка отрасли, с каждым годом площадь посадок увеличивается, и "виноделию есть куда развиваться"."На сегодняшний день заложено 5 тыс. 800 гектаров виноградников, которые уже сейчас вступают в плодоношение с высокой урожайностью, и дают возможность нам показывать такой валовый сбор. Уже в этом году мы заложили порядка 800 гектаров, до конца года еще планируется высадка", – сказала Зарединова.Как изменятся цены на крымское вино - эксперты &gt;&gt;Эксперты отметили, что среднюю урожайность при сохранении качества винограда позволит повысить открытие Северо-Крымского канала.Ранее представители ведущих компаний производителей вина рассказали РИА Новости Крым, готовы ли они обеспечить достойную замену западных вин в России.
https://crimea.ria.ru/20210425/Sekrety-vinodelov-Kryma-Chast-pervaya-1119502165.html
https://crimea.ria.ru/20220624/oteli-i-kafe-na-vinogradnikakh-chto-dast-zakonoproekt-o-vinnom-turizme--1123638134.html
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РИА Новости Крым
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виноделие в крыму, сельское хозяйство, крым, экономика
Что ждет виноградарей в Крыму – прогнозы Роскачества

Роскачество: в 2022 году валовый сбор урожая винограда побьет рекорд за 8 лет

19:05 19.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка винограда
Уборка винограда - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Показатель валового сбора винограда в Крыму в минувшем году побил рекорды за семь лет, а по итогам нынешнего он вырастет еще на тысячи тонн. Такие прогнозы по результатам аудита винодельческих хозяйств полуострова дали эксперты "Винного гида России", сообщается на сайте национального института.
"За 2021 год валовой сбор винограда в Крыму превысил 123 тыс. тонн, что стало рекордным результатом за последние семь лет. В 2022 году планируется собрать более 125 тонн урожая", – говорится в сообщении.
По словам руководителя департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, сейчас в Крыму, несмотря на сложный и затяжной сезон, плодоносят более 80% виноградников (17,5 тыс. из 21 тысячи гектаров).
"Мы ожидаем высокого качества красных вин", – сказала Буняева, выступая на пресс-конференции экспертов в Крыму.
В Крыму собрали рекордный урожай >>
В свою очередь руководитель рабочей группы проекта "Винный гид России" Роскачества Артур Саркисян отметил, что сегодня потенциал виноградников Крыма "далеко не реализован".
"В начале 80-х годов в Крыму было более 84 тысяч га виноградников, на полуострове ежегодно производилось более 20 млн саженцев", – заметил он.
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25 апреля 2021, 17:39Туризм
Секреты виноделов Крыма. Часть перваяРИА Новости Крым неспешно начинает рассказывать об удивительных местах полуострова и уникальных продуктах, о влюбленных в свое дело людях. В наших пилотных обзорах мы решили познакомить вас с особенностями крымского виноделия и неординарными напитками для гурманов, ценителей и любителей.
Первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова указала на то, что с 2014 года государством оказывается огромная господдержка отрасли, с каждым годом площадь посадок увеличивается, и "виноделию есть куда развиваться".
"На сегодняшний день заложено 5 тыс. 800 гектаров виноградников, которые уже сейчас вступают в плодоношение с высокой урожайностью, и дают возможность нам показывать такой валовый сбор. Уже в этом году мы заложили порядка 800 гектаров, до конца года еще планируется высадка", – сказала Зарединова.
Как изменятся цены на крымское вино - эксперты >>
Эксперты отметили, что среднюю урожайность при сохранении качества винограда позволит повысить открытие Северо-Крымского канала.
Ранее представители ведущих компаний производителей вина рассказали РИА Новости Крым, готовы ли они обеспечить достойную замену западных вин в России.
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