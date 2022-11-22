https://crimea.ria.ru/20221122/svodka-po-covid-19-skolko-novykh-sluchaev-i-smertey-v-krymu-i-sevastopole-1125487947.html
Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 511 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T10:18
2022-11-22T10:18
2022-11-22T10:18
коронавирус в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 511 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 373 человека. Выписаны 54 человека, за весь период – 202 150", - говорится в сообщении.В Севастополе выявлено 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 69 лет."В ковидные стационары Севастополя госпитализированы четыре человека, выписаны 12. На данный момент в больницах находится 54 пациента, из них 42 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 440 человек, выздоровели 93 696.Накануне в Крыму и Севастополе выявили 41 случай COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20221117/virusolog-dal-neozhidannuyu-rekomendatsiyu-po-zaschite-ot-tserbera-1125403297.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 48 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрирован 31 новый случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 511 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 373 человека. Выписаны 54 человека, за весь период – 202 150", - говорится в сообщении.
В Севастополе выявлено 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 69 лет.
"В ковидные стационары Севастополя госпитализированы четыре человека, выписаны 12. На данный момент в больницах находится 54 пациента, из них 42 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 440 человек, выздоровели 93 696.
Накануне в Крыму и Севастополе выявили 41 случай COVID-19.