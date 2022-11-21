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COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября
На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 480 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T10:13
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коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 480 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в республиканском минздраве.В Севастополе зарегистрированы 14 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки госпитализаций не было, выписаны два пациента.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 423 человека, выздоровели 93 683.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 41 случай COVID-19

10:13 21.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 480 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в республиканском минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 4 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 370 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 24 человека, за весь период – 202 096", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрированы 14 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки госпитализаций не было, выписаны два пациента.
"На данный момент в больницах находится 56 пациентов, из них 46 - с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 423 человека, выздоровели 93 683.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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