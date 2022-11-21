https://crimea.ria.ru/20221121/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-21-noyabrya-1125462336.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября

На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 480 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T10:13

2022-11-21T10:13

2022-11-21T10:13

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 480 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в республиканском минздраве.В Севастополе зарегистрированы 14 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки госпитализаций не было, выписаны два пациента.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 423 человека, выздоровели 93 683.

https://crimea.ria.ru/20221120/virusolog-obyasnil-riski-po-tserberu-1125417310.html

крым

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь