https://crimea.ria.ru/20221121/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-21-noyabrya-1125462336.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября
На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 480 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T10:13
2022-11-21T10:13
2022-11-21T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 480 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в республиканском минздраве.В Севастополе зарегистрированы 14 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки госпитализаций не было, выписаны два пациента.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 423 человека, выздоровели 93 683.
https://crimea.ria.ru/20221120/virusolog-obyasnil-riski-po-tserberu-1125417310.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 21 ноября
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 41 случай COVID-19