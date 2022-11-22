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С начала спецоперации США и ЕС "влили" в Украину около 19 млрд долларов

С начала спецоперации США и ЕС "влили" в Украину около 19 млрд долларов - РИА Новости Крым, 22.11.2022

С начала спецоперации США и ЕС "влили" в Украину около 19 млрд долларов

Более двух миллиардов евро составила сумма очередного транша, переданного Украине Европейским Союзом. Получение средств подтвердили в украинском министерстве... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T21:06

2022-11-22T21:06

2022-11-22T21:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Более двух миллиардов евро составила сумма очередного транша, переданного Украине Европейским Союзом. Получение средств подтвердили в украинском министерстве финансов."Украина получила второй транш на сумму 2,5 миллиарда евро в рамках текущей исключительной, восьмой по счету, программы макрофинансовой помощи ЕС", - говорится на официальном сайте ведомства.Полученные средства будут направлены на "обеспечение неотложных расходов государственного бюджета и поддержку экономической стабильности в государстве", отметил министр финансов Сергей Марченко. По его словам, до конца 2022 года Украина получит последний назначенный в рамках программы транш.Вместе с тем, по подсчетам минфина Украины, общая сумма финансовой помощи от ЕС с 24 февраля составила 6,7 миллиардов евро.В то же время еще 4,5 миллиарда прямой бюджетной поддержки Киеву выделил минфин США. По словам министра финансов Джанет Йеллен, денежные средства будут перечисляться на Украину в течение следующих недель и "помогут укрепить экономическую стабильность, выплачивать зарплату сотрудникам больниц, правительственным служащим, учителям, а также обеспечить выплату социальных пособий"."Мы призываем остальных доноров наращивать и ускорять помощь Украине. В дополнение к оказанию экономической поддержки министерство финансов и правительство США продолжит использовать весь инструментарий, включая нашу историческую санкционную коалицию", – цитирует заявление американского политика РИА Новости.Таким образом, общая сумма выделенных Украины из бюджета США средств достигнет 13 миллиардов долларов.Ранее политолог-американист Малек Дудаков предсказал бюджетную войну между представителями Республиканской партии в Конгрессе США и президентом Байденом из-за Украины.

https://crimea.ria.ru/20221110/kak-izmenitsya-politika-ssha-po-rossii-i-ukraine-posle-vyborov--mnenie-1125301518.html

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сша, европейский союз, украина, политика, экономика