https://crimea.ria.ru/20221122/respublikantsy-gotovyat-baydenu-byudzhetnuyu-voynu-iz-za-ukrainy--ekspert---1125497188.html

Республиканцы готовят Байдену бюджетную войну из-за Украины – эксперт

Республиканцы готовят Байдену бюджетную войну из-за Украины – эксперт - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Республиканцы готовят Байдену бюджетную войну из-за Украины – эксперт

Представители Республиканской партии в Конгрессе США еще до конца текущего года могут попытаться заблокировать выделение 37,7 млрд долларов Украине,... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T17:07

2022-11-22T17:07

2022-11-22T17:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Представители Республиканской партии в Конгрессе США еще до конца текущего года могут попытаться заблокировать выделение 37,7 млрд долларов Украине, перенаправив эти деньги на строительство стены на границе с Мексикой, считает политолог-американист Малек Дудаков."Республиканцы в Конгрессе обсуждают возможность начала бюджетной войны с Белым домом. Они могут попытаться заблокировать утверждение новых бюджетов США, включая оборонный, в декабре и перенести их согласование на следующий год, когда у республиканцев уже образуется большинство в Палате представителей, и они смогут переписать американский бюджет под себя", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.По словам эксперта, республиканцы хотят "порезать" федеральные расходы ради борьбы с инфляцией. Консервативная часть республиканцев требует заморозить согласование любых новых бюджетов на Украину до проведения аудита того, куда ушли предыдущие транши, и вместо этого использовать зарезервированные под Украину средства для финансирования постройки стены на границе с Мексикой, где сейчас свирепствует миграционный кризис.Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ >>Однако, отмечает аналитик, возможности республиканцев до начала работы новой сессии Конгресса в январе ограничены.Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 8 ноября. По их итогам республиканцы получили большинство в Палате представителей, а демократы — в Сенате.Ранее группа членов Палаты представителей от Республиканской партии во главе с Марджори Тейлор Грин представила законопроект об аудите средств, выделяемых Украине в военной, гражданской и финансовой сферах. Грин заявила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдают "тяжело заработанные американские доллары из налогов".

https://crimea.ria.ru/20221117/ni-kopeyki-bolshe-v-ssha-otvetili-na-lozh-zelenskogo-o-rakete-v-polshe-1125423570.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, мнения, политика, украина