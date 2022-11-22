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Республиканцы готовят Байдену бюджетную войну из-за Украины – эксперт - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Республиканцы готовят Байдену бюджетную войну из-за Украины – эксперт
Республиканцы готовят Байдену бюджетную войну из-за Украины – эксперт - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Республиканцы готовят Байдену бюджетную войну из-за Украины – эксперт
Представители Республиканской партии в Конгрессе США еще до конца текущего года могут попытаться заблокировать выделение 37,7 млрд долларов Украине,... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T17:07
2022-11-22T17:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Представители Республиканской партии в Конгрессе США еще до конца текущего года могут попытаться заблокировать выделение 37,7 млрд долларов Украине, перенаправив эти деньги на строительство стены на границе с Мексикой, считает политолог-американист Малек Дудаков."Республиканцы в Конгрессе обсуждают возможность начала бюджетной войны с Белым домом. Они могут попытаться заблокировать утверждение новых бюджетов США, включая оборонный, в декабре и перенести их согласование на следующий год, когда у республиканцев уже образуется большинство в Палате представителей, и они смогут переписать американский бюджет под себя", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.По словам эксперта, республиканцы хотят "порезать" федеральные расходы ради борьбы с инфляцией. Консервативная часть республиканцев требует заморозить согласование любых новых бюджетов на Украину до проведения аудита того, куда ушли предыдущие транши, и вместо этого использовать зарезервированные под Украину средства для финансирования постройки стены на границе с Мексикой, где сейчас свирепствует миграционный кризис.Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ &gt;&gt;Однако, отмечает аналитик, возможности республиканцев до начала работы новой сессии Конгресса в январе ограничены.Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 8 ноября. По их итогам республиканцы получили большинство в Палате представителей, а демократы — в Сенате.Ранее группа членов Палаты представителей от Республиканской партии во главе с Марджори Тейлор Грин представила законопроект об аудите средств, выделяемых Украине в военной, гражданской и финансовой сферах. Грин заявила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдают "тяжело заработанные американские доллары из налогов".
https://crimea.ria.ru/20221117/ni-kopeyki-bolshe-v-ssha-otvetili-na-lozh-zelenskogo-o-rakete-v-polshe-1125423570.html
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сша, мнения, политика, украина
Республиканцы готовят Байдену бюджетную войну из-за Украины – эксперт

Политолог: республиканцы обсуждают возможность бюджетной войны с Байденом из-за Украины

17:07 22.11.2022
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Представители Республиканской партии в Конгрессе США еще до конца текущего года могут попытаться заблокировать выделение 37,7 млрд долларов Украине, перенаправив эти деньги на строительство стены на границе с Мексикой, считает политолог-американист Малек Дудаков.
"Республиканцы в Конгрессе обсуждают возможность начала бюджетной войны с Белым домом. Они могут попытаться заблокировать утверждение новых бюджетов США, включая оборонный, в декабре и перенести их согласование на следующий год, когда у республиканцев уже образуется большинство в Палате представителей, и они смогут переписать американский бюджет под себя", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, республиканцы хотят "порезать" федеральные расходы ради борьбы с инфляцией. Консервативная часть республиканцев требует заморозить согласование любых новых бюджетов на Украину до проведения аудита того, куда ушли предыдущие транши, и вместо этого использовать зарезервированные под Украину средства для финансирования постройки стены на границе с Мексикой, где сейчас свирепствует миграционный кризис.
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Однако, отмечает аналитик, возможности республиканцев до начала работы новой сессии Конгресса в январе ограничены.
"Поэтому демократы, еще несколько недель сохраняющие свое большинство, будут напоследок пытаться выбить себе побольше бюджетов на освоение, включая выделение 37,7 миллиардов долларов на Украину. Так, чтобы избежать необходимости идти на компромиссы с республиканцами и не отвечать на неудобные вопросы, куда и кому эти деньги в итоге пойдут", - резюмировал Дудаков.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 8 ноября. По их итогам республиканцы получили большинство в Палате представителей, а демократы — в Сенате.
Ранее группа членов Палаты представителей от Республиканской партии во главе с Марджори Тейлор Грин представила законопроект об аудите средств, выделяемых Украине в военной, гражданской и финансовой сферах. Грин заявила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому отдают "тяжело заработанные американские доллары из налогов".
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