https://crimea.ria.ru/20221122/interesy-ukrainy-i-ssha-po-krymu-ne-sovpadayut--smi--1125495048.html
Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ
Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ
Интересы Украины и Запада, в частности США, не совпадают полностью, особенно когда речь идет о Крыме. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники из... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T14:39
2022-11-22T14:39
2022-11-22T14:39
украина
сша
крым
политика
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Интересы Украины и Запада, в частности США, не совпадают полностью, особенно когда речь идет о Крыме. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники из числа официальных лиц США.Издание обращается к недавнему заявлению замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова в интервью Sky News о том, что ВСУ "возможно переместятся в Крым к концу декабря".Ранее о "кампании по возвращению Крыма" сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Politico приводит скептическое высказывание экс-главы штаба Армии США Марка Милли относительно бравады Киева."Вероятность военной победы Украины <...> включая то, что они претендуют на Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невелика с военной точки зрения", – цитирует издание слова генерала.В официальных кругах в Вашингтоне чиновники в частных беседах говорят, что "ударить ракетами по Крыму – это одно, а отбить его – другое", и их пугает возможность эскалации, которой следует ожидать по решению президента РФ Владимира Путина в случае попыток ВСУ наступать на Крым, отмечают американские журналисты."В то время как официальные лица США публично заявляют, что "Крым – это Украина", в частном порядке некоторые сообщили NatSec Daily, что опасаются того, что произойдет в случае наступления на полуостров. Все чаще высказывается мнение о том, что интересы Запада и Украины не полностью совпадают, когда речь идет о Крыме", – пишут авторы материала.Отмечается также, что прогнозы США о военных шансах Украины были неверными на протяжении всех месяцев проведения Россией специальной военной операции.Ранее военный эксперт Александр Хроленко оценил ценил заявление "Укроборонпрома" о разработке вооружения и техники совместно с НАТО.
https://crimea.ria.ru/20221121/v-sovfede-vyskazalis-o-namereniyakh-vlastey-ukrainy-vernut-krym-1125461564.html
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украина, сша, крым, политика, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ
Politico: интересы Запада и Украины не полностью совпадают, когда речь идет о Крыме
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым.
Интересы Украины и Запада, в частности США, не совпадают полностью, особенно когда речь идет о Крыме. Об этом пишет Politico
со ссылкой на свои источники из числа официальных лиц США.
Издание обращается к недавнему заявлению замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова в интервью Sky News о том, что ВСУ "возможно переместятся в Крым к концу декабря".
Ранее о "кампании по возвращению Крыма" сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Politico приводит скептическое высказывание экс-главы штаба Армии США Марка Милли относительно бравады Киева.
"Вероятность военной победы Украины <...> включая то, что они претендуют на Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невелика с военной точки зрения", – цитирует издание слова генерала.
В официальных кругах в Вашингтоне чиновники в частных беседах говорят, что "ударить ракетами по Крыму – это одно, а отбить его – другое", и их пугает возможность эскалации, которой следует ожидать по решению президента РФ Владимира Путина в случае попыток ВСУ наступать на Крым, отмечают американские журналисты.
"В то время как официальные лица США публично заявляют, что "Крым – это Украина", в частном порядке некоторые сообщили NatSec Daily, что опасаются того, что произойдет в случае наступления на полуостров. Все чаще высказывается мнение о том, что интересы Запада и Украины не полностью совпадают, когда речь идет о Крыме", – пишут авторы материала.
Отмечается также, что прогнозы США о военных шансах Украины были неверными на протяжении всех месяцев проведения Россией специальной военной операции.
Ранее военный эксперт Александр Хроленко оценил
ценил заявление "Укроборонпрома" о разработке вооружения и техники совместно с НАТО.