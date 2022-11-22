Рейтинг@Mail.ru
Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221122/interesy-ukrainy-i-ssha-po-krymu-ne-sovpadayut--smi--1125495048.html
Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ
Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ
Интересы Украины и Запада, в частности США, не совпадают полностью, особенно когда речь идет о Крыме. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники из... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T14:39
2022-11-22T14:39
украина
сша
крым
политика
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0f/1123546616_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_23f8932e2531524f8a901accb9dfaaac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Интересы Украины и Запада, в частности США, не совпадают полностью, особенно когда речь идет о Крыме. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники из числа официальных лиц США.Издание обращается к недавнему заявлению замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова в интервью Sky News о том, что ВСУ "возможно переместятся в Крым к концу декабря".Ранее о "кампании по возвращению Крыма" сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Politico приводит скептическое высказывание экс-главы штаба Армии США Марка Милли относительно бравады Киева."Вероятность военной победы Украины &lt;...&gt; включая то, что они претендуют на Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невелика с военной точки зрения", – цитирует издание слова генерала.В официальных кругах в Вашингтоне чиновники в частных беседах говорят, что "ударить ракетами по Крыму – это одно, а отбить его – другое", и их пугает возможность эскалации, которой следует ожидать по решению президента РФ Владимира Путина в случае попыток ВСУ наступать на Крым, отмечают американские журналисты."В то время как официальные лица США публично заявляют, что "Крым – это Украина", в частном порядке некоторые сообщили NatSec Daily, что опасаются того, что произойдет в случае наступления на полуостров. Все чаще высказывается мнение о том, что интересы Запада и Украины не полностью совпадают, когда речь идет о Крыме", – пишут авторы материала.Отмечается также, что прогнозы США о военных шансах Украины были неверными на протяжении всех месяцев проведения Россией специальной военной операции.Ранее военный эксперт Александр Хроленко оценил ценил заявление "Укроборонпрома" о разработке вооружения и техники совместно с НАТО.
https://crimea.ria.ru/20221121/v-sovfede-vyskazalis-o-namereniyakh-vlastey-ukrainy-vernut-krym-1125461564.html
https://crimea.ria.ru/20220823/zelenskiy-ugrozhaet-vernut-krym-lyubymi-sredstvami-1124266595.html
украина
сша
крым
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0f/1123546616_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_6f1064a6dcb5c95c9bb10ead064dbf4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, сша, крым, политика, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)
Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ

Politico: интересы Запада и Украины не полностью совпадают, когда речь идет о Крыме

14:39 22.11.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму. - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Интересы Украины и Запада, в частности США, не совпадают полностью, особенно когда речь идет о Крыме. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники из числа официальных лиц США.
Издание обращается к недавнему заявлению замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова в интервью Sky News о том, что ВСУ "возможно переместятся в Крым к концу декабря".
Ранее о "кампании по возвращению Крыма" сообщал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
Вчера, 09:38
В Совфеде высказались о намерениях властей Украины "вернуть" Крым
Politico приводит скептическое высказывание экс-главы штаба Армии США Марка Милли относительно бравады Киева.
"Вероятность военной победы Украины <...> включая то, что они претендуют на Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невелика с военной точки зрения", – цитирует издание слова генерала.
В официальных кругах в Вашингтоне чиновники в частных беседах говорят, что "ударить ракетами по Крыму – это одно, а отбить его – другое", и их пугает возможность эскалации, которой следует ожидать по решению президента РФ Владимира Путина в случае попыток ВСУ наступать на Крым, отмечают американские журналисты.
"В то время как официальные лица США публично заявляют, что "Крым – это Украина", в частном порядке некоторые сообщили NatSec Daily, что опасаются того, что произойдет в случае наступления на полуостров. Все чаще высказывается мнение о том, что интересы Запада и Украины не полностью совпадают, когда речь идет о Крыме", – пишут авторы материала.
Отмечается также, что прогнозы США о военных шансах Украины были неверными на протяжении всех месяцев проведения Россией специальной военной операции.
Ранее военный эксперт Александр Хроленко оценил ценил заявление "Укроборонпрома" о разработке вооружения и техники совместно с НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский
23 августа, 19:08
Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами"
 
УкраинаСШАКрымПолитикаСпециальная военная операция РФ на УкраинеРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Кто может проводить закупки для нужд СВО – решение правительства
14:39Интересы Украины и США по Крыму не совпадают – СМИ
14:15Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
14:12При обстреле ВСУ белгородского Шебекино погибла женщина
14:02ВС РФ подавили батарею американских артиллерийских систем под Харьковом
13:54Обстановка на основных направлениях СВО – сводка Минобороны
13:47ВСУ выпустили восемь крупнокалиберных снарядов по Запорожской АЭС
13:43Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих
13:34Десятки тысяч человек остались без воды в ДНР после обстрела ВСУ
13:21Страшное землетрясение в Индонезии унесло жизни 252 человек
12:50Крыму выделят 1,5 млрд рублей на поддержку туристических предприятий
12:38Спонсор ВСУ задержан в Запорожской области
12:09Госдума приняла заявление в связи с расстрелом ВСУ российских военных
12:01Аксенов опроверг слухи об эвакуации из Армянска на севере Крыма
11:30Президент Польши Дуда признался пранкерам в нежелании воевать с Россией
10:56Суд Севастополя вынес окончательный приговор группе наркоторговцев
10:43Крымчанин присвоил себе наследство знакомого
10:33Россиянам разрешат регистрировать авторские товарные знаки
10:24Эксперт оценил заявление "Укроборонпрома" о разработке вооружений с НАТО
10:18Сводка по COVID-19: сколько новых случаев и смертей в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния