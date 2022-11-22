https://crimea.ria.ru/20221122/ekspert-otsenil-zayavlenie-ukroboronproma-o-razrabotke-vooruzheniy-s-nato-1125488078.html

Эксперт оценил заявление "Укроборонпрома" о разработке вооружений с НАТО

Эксперт оценил заявление "Укроборонпрома" о разработке вооружений с НАТО - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Эксперт оценил заявление "Укроборонпрома" о разработке вооружений с НАТО

Заявление об "интеграции" Украины в оборонно-промышленный комплекс НАТО для начала совместной разработки и производства со странами-членами альянса тяжелого... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T10:24

2022-11-22T10:24

2022-11-22T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявление об "интеграции" Украины в оборонно-промышленный комплекс НАТО для начала совместной разработки и производства со странами-членами альянса тяжелого вооружения и военной техники – обычное пустословие, которое не изменит к лучшему положение Киева. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Ранее концерн "Укроборонпром" анонсировал начало разработки и производства тяжелого вооружения в сотрудничестве со странами НАТО.По словам Хроленко, подобные заявления звучат не первый год: они были в разных интерпретациях и до, и после 2014 года, в частности много говорилось о том, что на Украине построят завод "байрактаров". "Когда уже разрушена экономика, добивается энергетика советская, о чем тут говорить можно? Кто туда будет вкладывать деньги? Сейчас Украина просто большая стиральная машина: отмываются деньги всеми, кому не лень, на фоне поставок вооружений", – сказал эксперт.Он обратил внимание на то, как Запад дирижирует конфликт на украинском театре военных действий: "Украина не получает ни дальнобойных ракет, ни самолетов, ни танков, ни современных чувствительных средств ПВО, а получает всякий металлолом".21 ноября стало известно, что Литва отказалась передавать Киеву гаубицы и ракетные комплексы.

https://crimea.ria.ru/20221121/ukraina-khochet-naladit-proizvodstvo-zapadnogo-oruzhiya-1125480504.html

https://crimea.ria.ru/20221018/v-rade-zayavili-o-bespoleznosti-turetskikh-bayraktarov-1124957871.html

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

украина, в мире, нато, специальная военная операция рф на украине, мнения, авторы