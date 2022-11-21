https://crimea.ria.ru/20221121/litva-otkazalas-peredavat-kievu-gaubitsy-i-raketnye-kompleksy-1125484206.html

Литва отказалась передавать Киеву гаубицы и ракетные комплексы

Литва отказалась передавать Киеву гаубицы и ракетные комплексы - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Литва отказалась передавать Киеву гаубицы и ракетные комплексы

Литва не будет передавать Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T17:41

2022-11-21T17:41

2022-11-21T17:41

литва

украина

всу (вооруженные силы украины)

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Литва не будет передавать Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны балтийской республики Арвидаса Анушаускаса сообщает РИА Новости.По словам министра, Вильнюс уже направил на помощь Киеву более 640 миллионов евро, при этом военная поддержка составила 232 миллиона евро. И в дальнейшем, добавил Анушаускас, Литва предоставит Киеву "необходимую амуницию". Кроме того, балтийская республика намерена ускорить покупку для себя дополнительных систем ПВО средней данности."Зная спрос и предложение, это не будет так уж легко сделать, но в следующем году мы точно инициируем этот процесс на несколько лет раньше", — отметил он.США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва же неоднократно указывала на то, что поставки военной техники только затягивают конфликт и транспорт с таким вооружением становится законной целью для российской армии.

https://crimea.ria.ru/20221121/rossiya-nanesla-udary-po-punktam-upravleniya-vsu-1125480642.html

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литва, украина, всу (вооруженные силы украины), политика