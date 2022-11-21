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Литва отказалась передавать Киеву гаубицы и ракетные комплексы
Литва отказалась передавать Киеву гаубицы и ракетные комплексы - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Литва отказалась передавать Киеву гаубицы и ракетные комплексы
Литва не будет передавать Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T17:41
2022-11-21T17:41
2022-11-21T17:41
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Литва не будет передавать Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны балтийской республики Арвидаса Анушаускаса сообщает РИА Новости.По словам министра, Вильнюс уже направил на помощь Киеву более 640 миллионов евро, при этом военная поддержка составила 232 миллиона евро. И в дальнейшем, добавил Анушаускас, Литва предоставит Киеву "необходимую амуницию". Кроме того, балтийская республика намерена ускорить покупку для себя дополнительных систем ПВО средней данности."Зная спрос и предложение, это не будет так уж легко сделать, но в следующем году мы точно инициируем этот процесс на несколько лет раньше", — отметил он.США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва же неоднократно указывала на то, что поставки военной техники только затягивают конфликт и транспорт с таким вооружением становится законной целью для российской армии.
https://crimea.ria.ru/20221121/rossiya-nanesla-udary-po-punktam-upravleniya-vsu-1125480642.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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литва, украина, всу (вооруженные силы украины), политика
Литва отказалась передавать Киеву гаубицы и ракетные комплексы
Литва отказалась передавать Украине гаубицы и зенитно-ракетные комплексы NASAMS
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Литва не будет передавать Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом со ссылкой на заявление министра обороны балтийской республики Арвидаса Анушаускаса сообщает РИА Новости.
"Мы осуждали этот вопрос в закрытом формате, деталей, увы, не расскажем, у нас есть свои аргументы, свои предложения", — прокомментировал он причины отказа.
По словам министра, Вильнюс уже направил на помощь Киеву более 640 миллионов евро, при этом военная поддержка составила 232 миллиона евро. И в дальнейшем, добавил Анушаускас, Литва предоставит Киеву "необходимую амуницию". Кроме того, балтийская республика намерена ускорить покупку для себя дополнительных систем ПВО средней данности.
"Зная спрос и предложение, это не будет так уж легко сделать, но в следующем году мы точно инициируем этот процесс на несколько лет раньше", — отметил он.
США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва же неоднократно указывала на то, что поставки военной техники только затягивают конфликт и транспорт с таким вооружением становится законной целью для российской армии.