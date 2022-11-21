https://crimea.ria.ru/20221121/ukraina-khochet-naladit-proizvodstvo-zapadnogo-oruzhiya-1125480504.html
Украина хочет наладить производство западного оружия
Украина хочет наладить производство западного оружия - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Украина хочет наладить производство западного оружия
Концерн "Укроборонпром" заявил о разработке и производстве тяжелого вооружения в сотрудничестве со странами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании. РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T15:28
2022-11-21T15:28
2022-11-21T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Концерн "Укроборонпром" заявил о разработке и производстве тяжелого вооружения в сотрудничестве со странами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании."Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса", – сказано в сообщении.Отмечается, что в число партнеров входят Польша, Чехия, Франция и Дания. С ними "Укроборонпром" якобы создает совместные оборонные предприятия и производственные линии замкнутого цикла, планирует выпуск бронированной техники и реактивных систем залпового огня, а также разработку новых высокотехнологичных образцов вооружения."Для этого используем как имеющиеся мощности, так и новопостроенные в безопасных местах", — говорится в сообщении.Концерн заявил и о наладке выпуска боеприпасов калибра 122 и 152 мм, 120-мм мин. В "Укроборонпроме" хотят за этот счет сократить "зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают".Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы, чтобы поразить Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".
https://crimea.ria.ru/20221102/ukraine-ne-vyigrat-navyazyvaemuyu-rossii-voynu-dronov--voennyy-ekspert-1125208611.html
https://crimea.ria.ru/20220628/tri-prichiny-bessmyslennosti-postavok-ukraine-vooruzheniya-zapada--ekspert-1123674912.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, нато, в мире
Украина хочет наладить производство западного оружия
Украина анонсировала производство тяжелого вооружения со странами НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Концерн "Укроборонпром" заявил о разработке и производстве тяжелого вооружения в сотрудничестве со странами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.
"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в число партнеров входят Польша, Чехия, Франция и Дания. С ними "Укроборонпром" якобы создает совместные оборонные предприятия и производственные линии замкнутого цикла, планирует выпуск бронированной техники и реактивных систем залпового огня, а также разработку новых высокотехнологичных образцов вооружения.
"Для этого используем как имеющиеся мощности, так и новопостроенные в безопасных местах", — говорится в сообщении.
Концерн заявил и о наладке выпуска боеприпасов калибра 122 и 152 мм, 120-мм мин. В "Укроборонпроме" хотят за этот счет сократить "зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают".
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку
на "войну дронов" накануне зимы, чтобы поразить Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".