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Украина хочет наладить производство западного оружия - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Украина хочет наладить производство западного оружия
Украина хочет наладить производство западного оружия - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Украина хочет наладить производство западного оружия
Концерн "Укроборонпром" заявил о разработке и производстве тяжелого вооружения в сотрудничестве со странами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании. РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T15:28
2022-11-21T15:28
украина
нато
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Концерн "Укроборонпром" заявил о разработке и производстве тяжелого вооружения в сотрудничестве со странами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании."Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса", – сказано в сообщении.Отмечается, что в число партнеров входят Польша, Чехия, Франция и Дания. С ними "Укроборонпром" якобы создает совместные оборонные предприятия и производственные линии замкнутого цикла, планирует выпуск бронированной техники и реактивных систем залпового огня, а также разработку новых высокотехнологичных образцов вооружения."Для этого используем как имеющиеся мощности, так и новопостроенные в безопасных местах", — говорится в сообщении.Концерн заявил и о наладке выпуска боеприпасов калибра 122 и 152 мм, 120-мм мин. В "Укроборонпроме" хотят за этот счет сократить "зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают".Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы, чтобы поразить Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".
https://crimea.ria.ru/20221102/ukraine-ne-vyigrat-navyazyvaemuyu-rossii-voynu-dronov--voennyy-ekspert-1125208611.html
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украина, нато, в мире
Украина хочет наладить производство западного оружия

Украина анонсировала производство тяжелого вооружения со странами НАТО

15:28 21.11.2022
 
© DANIEL LEALУкраинский военный держит противотанковое оружие "Джавелин". Фото AFP
Украинский военный держит противотанковое оружие Джавелин. Фото AFP
© DANIEL LEAL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Концерн "Укроборонпром" заявил о разработке и производстве тяжелого вооружения в сотрудничестве со странами НАТО. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.
"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами-членами альянса", – сказано в сообщении.
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2 ноября, 13:53
Украине не выиграть навязываемую России "войну дронов" – военный эксперт
Отмечается, что в число партнеров входят Польша, Чехия, Франция и Дания. С ними "Укроборонпром" якобы создает совместные оборонные предприятия и производственные линии замкнутого цикла, планирует выпуск бронированной техники и реактивных систем залпового огня, а также разработку новых высокотехнологичных образцов вооружения.
"Для этого используем как имеющиеся мощности, так и новопостроенные в безопасных местах", — говорится в сообщении.
Концерн заявил и о наладке выпуска боеприпасов калибра 122 и 152 мм, 120-мм мин. В "Укроборонпроме" хотят за этот счет сократить "зависимость украинской артиллерии от поставок из-за границы, где запасы снарядов и мин советских калибров постепенно иссякают".
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Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Украина делает ставку на "войну дронов" накануне зимы, чтобы поразить Черноморский флот, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".
 
УкраинаНАТОВ мире
 
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