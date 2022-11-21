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Туристов и командировочных освободят от оплаты за вывоз бытовых отходов
Туристов и командировочных освободят от оплаты за вывоз бытовых отходов - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Туристов и командировочных освободят от оплаты за вывоз бытовых отходов
Кабмин утвердил возможность перерасчета оплаты за бытовых отходов в период временного отсутствия жильцов. Соответствующее постановление подписал премьер РФ... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T10:54
2022-11-21T10:54
2022-11-21T10:54
михаил мишустин
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Кабмин утвердил возможность перерасчета оплаты за бытовых отходов в период временного отсутствия жильцов. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.Для пересмотра размера оплаты необходимо будет направить в адрес обслуживающей организации заявление с указанием дат отсутствия. Кроме того, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт отъезда – туристическую путевку, авиабилет, командировочный лист.Отмечается, что перерасчетом смогут воспользоваться граждане, которые отсутствовали более пяти календарных дней.Порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года, уточняется в документе.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщало досрочной индексации ряда коммунальных тарифов с 1 декабря текущего года.
https://crimea.ria.ru/20221019/alushte-vydelili-pochti-gektar-zemli-pod-stantsiyu-sortirovki-musora-1124948586.html
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михаил мишустин, туризм в крыму
Туристов и командировочных освободят от оплаты за вывоз бытовых отходов
Отпускники и командировочные смогут пересчитать размер оплаты за вывоз мусора
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым.
Кабмин утвердил возможность перерасчета оплаты за бытовых отходов в период временного отсутствия жильцов. Соответствующее постановление
подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
"Правом на перерасчет смогут воспользоваться как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений", – говорится в пояснительной записке к документу.
Для пересмотра размера оплаты необходимо будет направить в адрес обслуживающей организации заявление с указанием дат отсутствия. Кроме того, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт отъезда – туристическую путевку, авиабилет, командировочный лист.
Отмечается, что перерасчетом смогут воспользоваться граждане, которые отсутствовали более пяти календарных дней.
Порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года, уточняется в документе.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал
о досрочной индексации ряда коммунальных тарифов с 1 декабря текущего года.