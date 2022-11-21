https://crimea.ria.ru/20221121/turistov-i-komandirovochnykh-osvobodyat-ot-oplaty-za-vyvoz-bytovykh-otkhodov-1125463340.html

Туристов и командировочных освободят от оплаты за вывоз бытовых отходов

Туристов и командировочных освободят от оплаты за вывоз бытовых отходов - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Туристов и командировочных освободят от оплаты за вывоз бытовых отходов

Кабмин утвердил возможность перерасчета оплаты за бытовых отходов в период временного отсутствия жильцов. Соответствующее постановление подписал премьер РФ... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T10:54

2022-11-21T10:54

2022-11-21T10:54

михаил мишустин

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/10/1121441748_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ff8d558d5dcccad45810a79a1f3d5cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Кабмин утвердил возможность перерасчета оплаты за бытовых отходов в период временного отсутствия жильцов. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.Для пересмотра размера оплаты необходимо будет направить в адрес обслуживающей организации заявление с указанием дат отсутствия. Кроме того, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие факт отъезда – туристическую путевку, авиабилет, командировочный лист.Отмечается, что перерасчетом смогут воспользоваться граждане, которые отсутствовали более пяти календарных дней.Порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года, уточняется в документе.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщало досрочной индексации ряда коммунальных тарифов с 1 декабря текущего года.

https://crimea.ria.ru/20221019/alushte-vydelili-pochti-gektar-zemli-pod-stantsiyu-sortirovki-musora-1124948586.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, туризм в крыму