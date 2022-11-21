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Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря
Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря
В России с 1 декабря досрочно проиндексируют коммунальные тарифы, подорожание затронет несколько видов услуг. Об этом со ссылкой на доцента кафедры статистики... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T09:33
2022-11-21T09:33
общество
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В России с 1 декабря досрочно проиндексируют коммунальные тарифы, подорожание затронет несколько видов услуг. Об этом со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольгу Лебединскую сообщает агентство "Прайм".По словам эксперта, в первую очередь увеличится стоимость горячей и холодной воды, тепла, газа, света. При этом рост цены не должен превышать девять процентов, добавила она.И добавила, что льготы на оплату услуг ЖКХ сохраняются.Ранее доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов сообщил, что в России в следующем году подорожает техосмотр, это связано с сильно "постаревшим" частным автопарком в стране. В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы, в зависимости от региона цена на ТО увеличится примерно вдвое, дальше тарифы будут пересчитывать в соответствии с уровнем инфляции.
https://crimea.ria.ru/20221007/mobilizovannykh-i-ikh-semi-osvobodili-ot-peney-za-prosrochku-po-uslugam-zhkkh-1124749084.html
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общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

Эксперт Лебединская: с 1 декабря подорожают цены на воду, тепло, газ и свет

09:33 21.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В России с 1 декабря досрочно проиндексируют коммунальные тарифы, подорожание затронет несколько видов услуг. Об этом со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольгу Лебединскую сообщает агентство "Прайм".
По словам эксперта, в первую очередь увеличится стоимость горячей и холодной воды, тепла, газа, света. При этом рост цены не должен превышать девять процентов, добавила она.
"Но плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется", — уточнила Лебединская.
И добавила, что льготы на оплату услуг ЖКХ сохраняются.
Ранее доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов сообщил, что в России в следующем году подорожает техосмотр, это связано с сильно "постаревшим" частным автопарком в стране.
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы, в зависимости от региона цена на ТО увеличится примерно вдвое, дальше тарифы будут пересчитывать в соответствии с уровнем инфляции.
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ОбществоЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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