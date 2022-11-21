https://crimea.ria.ru/20221121/kakie-uslugi-zhkkh-podorozhayut-s-1-dekabrya-1125461412.html

Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

В России с 1 декабря досрочно проиндексируют коммунальные тарифы, подорожание затронет несколько видов услуг. Об этом со ссылкой на доцента кафедры статистики... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T09:33

2022-11-21T09:33

2022-11-21T09:33

общество

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В России с 1 декабря досрочно проиндексируют коммунальные тарифы, подорожание затронет несколько видов услуг. Об этом со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольгу Лебединскую сообщает агентство "Прайм".По словам эксперта, в первую очередь увеличится стоимость горячей и холодной воды, тепла, газа, света. При этом рост цены не должен превышать девять процентов, добавила она.И добавила, что льготы на оплату услуг ЖКХ сохраняются.Ранее доцент кафедры наземных транспортных средств транспортного факультета Московского Политеха Анатолий Фиронов сообщил, что в России в следующем году подорожает техосмотр, это связано с сильно "постаревшим" частным автопарком в стране. В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы, в зависимости от региона цена на ТО увеличится примерно вдвое, дальше тарифы будут пересчитывать в соответствии с уровнем инфляции.

https://crimea.ria.ru/20221007/mobilizovannykh-i-ikh-semi-osvobodili-ot-peney-za-prosrochku-po-uslugam-zhkkh-1124749084.html

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общество, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя