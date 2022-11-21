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Главные события и заявления дня: 21 ноября

Главные события и заявления дня: 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Главные события и заявления дня: 21 ноября

При пожаре в столице погибли семь человек. Совфед рассказал, что Киеву нечем наступать на Крым. Токаев – президент Казахстана, итоги выборов. Число погибших при РИА Новости Крым, 21.11.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. При пожаре в столице погибли семь человек. Совфед рассказал, что Киеву нечем наступать на Крым. Токаев – президент Казахстана, итоги выборов. Число погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти. Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную чертуГлавные события и комментарии дня - в подборке РИА Новости Крым.Пожар в МосквеПри пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек, возгорание полностью ликвидировано. Пожар вспыхнул в воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании в центре Москвы. Возгорание локализовали в 18:20, а ликвидировать его удалось только к полуночи.Совфед ответил Киеву по КрымуУ киевского режима нет ни ресурсов, ни военной силы для наступления на Крым, Запад также не будет реально помогать украинским властям в этой авантюре, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что "кампания по возвращению Крыма состоится".Казахстан выбрал президентаТокаев победил на досрочных выборах президента в Казахстане. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, победил на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщает Центризбирком республики. Он набрал 81,31% голосов.У главы ассоциации фермеров Жигули Дайрабаева – 3,42%, у общественного деятеля Караката Абдена — 2,6%, экономист Мейрам Кажыкен набрал 2,53%. Против всех проголосовали 5,8%. Всего в избирательный бюллетень были включены шесть кандидатов.Взрыв газа на СахалинеЧисло погибших при взрыве газа в жилом доме на Сахалине выросло до десяти.ЧП произошло в субботу, 19 ноября, в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовское. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение части дома с первого по пятый этажи. Среди погибших — четверо детей.Белгород отгородилсяБелгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту (система оборонительных сооружений – ред.), это связано с постоянными обстрелами и необходимостью укрепления рубежей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования"Крымский бизнес нарастил кредитный портфельКрымский бизнес стал лидером по увеличению кредитного портфеля в России. Кредитный портфель крымских предприятий достиг 112 млрд рублей по данным ЦБ.Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ с 20% в феврале до 7,5% в сентябре позволило предприятиям Крыма более активно привлекать заемные средства для ведения операционной деятельности.

https://crimea.ria.ru/20221121/somalizatsiya-i-raspad-s-chem-podoshla-ukraina-k-devyatoy-godovschine-maydanov-1125475503.html

https://crimea.ria.ru/20221121/sukhoputnyy-koridor-cherez-novye-regiony-situatsiya-segodnya-1125478074.html

https://crimea.ria.ru/20221121/zelenskiy-snova-prositsya-v-nato-i-es-1125485596.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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