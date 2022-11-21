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На границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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На границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту
На границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту - РИА Новости Крым, 21.11.2022
На границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту
Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту (система оборонительных сооружений – ред.), это связано с постоянными обстрелами и... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T15:41
2022-11-21T15:41
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту (система оборонительных сооружений – ред.), это связано с постоянными обстрелами и необходимостью укрепления рубежей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Мы готовимся к различным вариантам, поэтому, начиная с апреля, и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий, - рассказал он. - Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас".Однако подробности губернатор сообщить отказался, подчеркнув, что необходимая "работа выполняется в большом объеме".В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-stroyat-fortifikatsionnye-ukrepleniya---aksenov-1125428937.html
белгородская область
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белгородская область, специальная военная операция рф на украине
На границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту

Губернатор Гладков: на границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту

15:41 21.11.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаУстановка защитных сооружений в Белгородской области
Установка защитных сооружений в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту (система оборонительных сооружений – ред.), это связано с постоянными обстрелами и необходимостью укрепления рубежей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мы готовимся к различным вариантам, поэтому, начиная с апреля, и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий, - рассказал он. - Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас".
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Однако подробности губернатор сообщить отказался, подчеркнув, что необходимая "работа выполняется в большом объеме".
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Белгородская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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