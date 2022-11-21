https://crimea.ria.ru/20221121/na-granitse-belgorodskoy-oblasti-s-ukrainoy-formiruyut-zasechnuyu-chertu-1125481559.html

На границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту

На границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту - РИА Новости Крым, 21.11.2022

На границе Белгородской области с Украиной формируют засечную черту

Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту (система оборонительных сооружений – ред.), это связано с постоянными обстрелами и... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T15:41

2022-11-21T15:41

2022-11-21T15:41

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Белгородская область формирует на границе с Украиной засечную черту (система оборонительных сооружений – ред.), это связано с постоянными обстрелами и необходимостью укрепления рубежей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Мы готовимся к различным вариантам, поэтому, начиная с апреля, и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий, - рассказал он. - Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас".Однако подробности губернатор сообщить отказался, подчеркнув, что необходимая "работа выполняется в большом объеме".В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-stroyat-fortifikatsionnye-ukrepleniya---aksenov-1125428937.html

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, специальная военная операция рф на украине