https://crimea.ria.ru/20221121/tokaev-pobedil-na-dosrochnykh-vyborakh-prezidenta-v-kazakhstane-1125461832.html

Токаев победил на досрочных выборах президента в Казахстане

Токаев победил на досрочных выборах президента в Казахстане - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Токаев победил на досрочных выборах президента в Казахстане

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, победил на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщает Центризбирком... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T09:45

2022-11-21T09:45

2022-11-21T10:02

казахстан

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, победил на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщает Центризбирком республики.В голосовании приняли участие – 8,3 млн человек. Явка избирателей составила 69,44%.В день голосования за избирательными процедурами наблюдало свыше 11 тысяч доверенных лиц кандидатов в президенты, 641 наблюдатель от иностранных государств, международных организаций, 15,5 тысяч наблюдателей от политических партий, более 30 тысяч от общественных объединений.

казахстан

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, политика