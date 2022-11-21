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Токаев победил на досрочных выборах президента в Казахстане
Токаев победил на досрочных выборах президента в Казахстане - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Токаев победил на досрочных выборах президента в Казахстане
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, победил на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщает Центризбирком... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T09:45
2022-11-21T09:45
2022-11-21T10:02
казахстан
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, победил на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщает Центризбирком республики.В голосовании приняли участие – 8,3 млн человек. Явка избирателей составила 69,44%.В день голосования за избирательными процедурами наблюдало свыше 11 тысяч доверенных лиц кандидатов в президенты, 641 наблюдатель от иностранных государств, международных организаций, 15,5 тысяч наблюдателей от политических партий, более 30 тысяч от общественных объединений.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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казахстан, политика
Токаев победил на досрочных выборах президента в Казахстане
ЦИК Казахстана: Токаев получил более 80% голосов на досрочных выборах президента
09:45 21.11.2022 (обновлено: 10:02 21.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по предварительным данным, победил на досрочных выборах главы государства. Об этом сообщает Центризбирком республики.
По данным ЦИК, Токаев получил 81,31% голосов. У главы ассоциации фермеров Жигули Дайрабаева – 3,42%, у общественного деятеля Караката Абдена — 2,6%, экономист Мейрам Кажыкен набрал 2,53%. Против всех проголосовали 5,8%. Всего в избирательный бюллетень были включены шесть кандидатов.
В голосовании приняли участие – 8,3 млн человек. Явка избирателей составила 69,44%.
В день голосования за избирательными процедурами наблюдало свыше 11 тысяч доверенных лиц кандидатов в президенты, 641 наблюдатель от иностранных государств, международных организаций, 15,5 тысяч наблюдателей от политических партий, более 30 тысяч от общественных объединений.