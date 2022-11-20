https://crimea.ria.ru/20221120/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole---zabolevaemost-rastet-1125452953.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет

Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет

В Республике Крым выявлено 22 новых случая заражения ковидом, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 453 заболевших. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T10:25

2022-11-20T10:25

2022-11-20T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Республике Крым выявлено 22 новых случая заражения ковидом, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 453 заболевших. Об этом сообщает республиканский минздрав.За минувшие сутки в стационары госпитализированы четыре человека с коронавирусом, за все время в больницах находились 62 366 пациента. Выздоровели 24 человека, за весь период - 202 072. Летальных исходов за минувшие сутки не фиксировали.В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19 >>По данным правительства Севастополя, в ковидные стационары за сутки попал один пациент, всего в больницах находятся 47 человек с подтвержденным COVID-19."По состоянию на утро 20 ноября в городе зарегистрировано 42 новых случая заболевания COVID-19. За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 409 человек, выздоровели 93 673", - сообщается на официальном сайте городского правительства.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусом.

https://crimea.ria.ru/20221117/virusolog-dal-neozhidannuyu-rekomendatsiyu-po-zaschite-ot-tserbera-1125403297.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь