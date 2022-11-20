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Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет - РИА Новости Крым, 20.11.2022
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Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет
Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет
В Республике Крым выявлено 22 новых случая заражения ковидом, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 453 заболевших. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T10:25
2022-11-20T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Республике Крым выявлено 22 новых случая заражения ковидом, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 453 заболевших. Об этом сообщает республиканский минздрав.За минувшие сутки в стационары госпитализированы четыре человека с коронавирусом, за все время в больницах находились 62 366 пациента. Выздоровели 24 человека, за весь период - 202 072. Летальных исходов за минувшие сутки не фиксировали.В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19 &gt;&gt;По данным правительства Севастополя, в ковидные стационары за сутки попал один пациент, всего в больницах находятся 47 человек с подтвержденным COVID-19."По состоянию на утро 20 ноября в городе зарегистрировано 42 новых случая заболевания COVID-19. За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 409 человек, выздоровели 93 673", - сообщается на официальном сайте городского правительства.Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусом.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
Коронавирус в Крыму и Севастополе - заболеваемость растет

В Крыму и Севастополе 64 новых случаев коронавируса

10:25 20.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве
Лечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Республике Крым выявлено 22 новых случая заражения ковидом, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 453 заболевших. Об этом сообщает республиканский минздрав.
За минувшие сутки в стационары госпитализированы четыре человека с коронавирусом, за все время в больницах находились 62 366 пациента. Выздоровели 24 человека, за весь период - 202 072. Летальных исходов за минувшие сутки не фиксировали.
В Крыму можно привиться назальной вакциной против COVID-19 >>
По данным правительства Севастополя, в ковидные стационары за сутки попал один пациент, всего в больницах находятся 47 человек с подтвержденным COVID-19.
"По состоянию на утро 20 ноября в городе зарегистрировано 42 новых случая заболевания COVID-19. За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. За время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 409 человек, выздоровели 93 673", - сообщается на официальном сайте городского правительства.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусом.
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