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Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ
Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ
Проблему электроснабжения в новых регионах России, возникшую в результате военных действий, можно эффективно и быстро решить внедрением технологии... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T07:03
2022-11-18T07:03
новые регионы россии
экономика
мнения
авторы
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Проблему электроснабжения в новых регионах России, возникшую в результате военных действий, можно эффективно и быстро решить внедрением технологии распределенной генерации с использованием малых электростанций на углеводородном топливе. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал доцент кафедры "Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети" Института ядерной энергии и промышленности СевГУ Павел Кузнецов."В новых регионах будет резонно внедрять технологию распределенной генерации при использовании малых электростанций на углеводородном топливе. Когда в 2014 году мы получили из Сочи малые газотурбинные электростанции, это позволило решить проблему с нехваткой электроэнергии во время блэкаута. В Севастополе эта технология отработана нашими энергетиками, опыт и у нас, и у всего Крыма, есть", – сказал Кузнецов.Распределенная генерация подразумевает работу одновременного большого числа генерирующих источников небольшой мощности, которые синхронизируются вместе в единой схеме, при этом могут друг друга дублировать. А потому "собранная" из малых электростанций система будет не только дешевле, но и гораздо надежнее, добавил он.При этом в системе распределенной генерации новых регионов России следует частично использовать экологичные и хорошо оправдавшие себя возобновляемые источники энергии (ВИЭ), работающие прежде всего на солнечной и ветровой энергии – без аккумуляторов, дизелей или газотурбинных двигателей, добавил Кузнецов. Однако они не должны быть основными, поскольку не гарантируют бесперебойного электроснабжения: есть привязка к времени суток и погодным условиям.В Крыму ВИЭ сегодня используются, в частности, для повышения эффективности существующих газовых станций – Балаклавской и Симферопольской, отметил эксперт.Ранее сообщалось, что электроснабжение Запорожской области после остановки последнего работающего энергоблока ЗАЭС осуществляется через Крым.
https://crimea.ria.ru/20221115/na-kakhovskoy-ges-prekraschena-vyrabotka-elektroenergii--vlasti-1125378526.html
https://crimea.ria.ru/20221018/krym-nachal-snabzhat-elektroenergiey-khersonskuyu-i-zaporozhskuyu-oblasti-1124962637.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новые регионы россии, экономика, мнения, авторы
Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ

Эксперт: наладить энергоснабжение новых регионов могут технологии распределенной генерации

07:03 18.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Проблему электроснабжения в новых регионах России, возникшую в результате военных действий, можно эффективно и быстро решить внедрением технологии распределенной генерации с использованием малых электростанций на углеводородном топливе. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал доцент кафедры "Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети" Института ядерной энергии и промышленности СевГУ Павел Кузнецов.
"В новых регионах будет резонно внедрять технологию распределенной генерации при использовании малых электростанций на углеводородном топливе. Когда в 2014 году мы получили из Сочи малые газотурбинные электростанции, это позволило решить проблему с нехваткой электроэнергии во время блэкаута. В Севастополе эта технология отработана нашими энергетиками, опыт и у нас, и у всего Крыма, есть", – сказал Кузнецов.
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Распределенная генерация подразумевает работу одновременного большого числа генерирующих источников небольшой мощности, которые синхронизируются вместе в единой схеме, при этом могут друг друга дублировать. А потому "собранная" из малых электростанций система будет не только дешевле, но и гораздо надежнее, добавил он.
"Такой вариант позволит существенно повысить безопасность и надежность энергосистемы в новых регионах, так как в этом случае вывод из строя одного блока не парализует всю систему электроснабжения региона, как это происходит при использовании централизованной энергосистемы с крупным источником генерации: его повреждение приводит к отключению большого количества потребителей электроэнергии. К тому же это намного доступнее и реализуется в довольно короткие сроки", – пояснил специалист.
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При этом в системе распределенной генерации новых регионов России следует частично использовать экологичные и хорошо оправдавшие себя возобновляемые источники энергии (ВИЭ), работающие прежде всего на солнечной и ветровой энергии – без аккумуляторов, дизелей или газотурбинных двигателей, добавил Кузнецов. Однако они не должны быть основными, поскольку не гарантируют бесперебойного электроснабжения: есть привязка к времени суток и погодным условиям.
В Крыму ВИЭ сегодня используются, в частности, для повышения эффективности существующих газовых станций – Балаклавской и Симферопольской, отметил эксперт.
Ранее сообщалось, что электроснабжение Запорожской области после остановки последнего работающего энергоблока ЗАЭС осуществляется через Крым.
 
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