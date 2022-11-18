https://crimea.ria.ru/20221118/ekspert-nazval-luchshiy-sposob-vosstanovit-energosistemu-novykh-regionov-rf-1125417756.html

Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ

Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 18.11.2022

Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ

Проблему электроснабжения в новых регионах России, возникшую в результате военных действий, можно эффективно и быстро решить внедрением технологии... РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T07:03

2022-11-18T07:03

2022-11-18T07:03

новые регионы россии

экономика

мнения

авторы

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Проблему электроснабжения в новых регионах России, возникшую в результате военных действий, можно эффективно и быстро решить внедрением технологии распределенной генерации с использованием малых электростанций на углеводородном топливе. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказал доцент кафедры "Возобновляемые источники энергии и электрические системы и сети" Института ядерной энергии и промышленности СевГУ Павел Кузнецов."В новых регионах будет резонно внедрять технологию распределенной генерации при использовании малых электростанций на углеводородном топливе. Когда в 2014 году мы получили из Сочи малые газотурбинные электростанции, это позволило решить проблему с нехваткой электроэнергии во время блэкаута. В Севастополе эта технология отработана нашими энергетиками, опыт и у нас, и у всего Крыма, есть", – сказал Кузнецов.Распределенная генерация подразумевает работу одновременного большого числа генерирующих источников небольшой мощности, которые синхронизируются вместе в единой схеме, при этом могут друг друга дублировать. А потому "собранная" из малых электростанций система будет не только дешевле, но и гораздо надежнее, добавил он.При этом в системе распределенной генерации новых регионов России следует частично использовать экологичные и хорошо оправдавшие себя возобновляемые источники энергии (ВИЭ), работающие прежде всего на солнечной и ветровой энергии – без аккумуляторов, дизелей или газотурбинных двигателей, добавил Кузнецов. Однако они не должны быть основными, поскольку не гарантируют бесперебойного электроснабжения: есть привязка к времени суток и погодным условиям.В Крыму ВИЭ сегодня используются, в частности, для повышения эффективности существующих газовых станций – Балаклавской и Симферопольской, отметил эксперт.Ранее сообщалось, что электроснабжение Запорожской области после остановки последнего работающего энергоблока ЗАЭС осуществляется через Крым.

https://crimea.ria.ru/20221115/na-kakhovskoy-ges-prekraschena-vyrabotka-elektroenergii--vlasti-1125378526.html

https://crimea.ria.ru/20221018/krym-nachal-snabzhat-elektroenergiey-khersonskuyu-i-zaporozhskuyu-oblasti-1124962637.html

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новые регионы россии, экономика, мнения, авторы