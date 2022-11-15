https://crimea.ria.ru/20221115/skolko-pereselentsev-iz-khersona-obratilis-za-vyplatami-v-krymu-1125364388.html
Сколько переселенцев из Херсона обратились за выплатами в Крыму
Сколько переселенцев из Херсона обратились за выплатами в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Сколько переселенцев из Херсона обратились за выплатами в Крыму
Более двух тысяч заявлений принято от переселенцев из Херсонской области в Республике Крым на получение жилищных сертификатов и единовременных выплат по 100... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T07:01
2022-11-15T07:01
2022-11-15T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Более двух тысяч заявлений принято от переселенцев из Херсонской области в Республике Крым на получение жилищных сертификатов и единовременных выплат по 100 тысяч рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-спикера крымского парламента Алла Пономаренко.По ее словам, единовременная выплата предусмотрена для жителей Херсона и правобережной части Херсонской области, вынуждено покинувших место проживания и экстренно прибывших на территорию других субъектов России.В заключение вице-спикер отметила, что все предусмотренные государством, правительством Российской Федерации и Республики Крым выплаты будут реализованы в полном объеме.Ранее власти Херсонской области объяснили алгоритм действий при эвакуации жителей 15 километровой зоны близ Днепра в другие регионы Российской Федерации.
https://crimea.ria.ru/20221111/vlasti-kryma-ustanovili-razmer-vyplat-poluchivshim-raneniya-voennym-1125337541.html
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херсонская область, соцзащита, крым
Сколько переселенцев из Херсона обратились за выплатами в Крыму
Вице-спикер Госсвета: в Крыму принято более двух тыс. заявлений на выплаты от переселенцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Более двух тысяч заявлений принято от переселенцев из Херсонской области в Республике Крым на получение жилищных сертификатов и единовременных выплат по 100 тысяч рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-спикера крымского парламента Алла Пономаренко.
По ее словам, единовременная выплата предусмотрена для жителей Херсона и правобережной части Херсонской области, вынуждено покинувших место проживания и экстренно прибывших на территорию других субъектов России.
"На сегодняшний день принято 1500 заявлений на выплату единовременных пособий по 100 тысяч рублей на человека. Ждем финансирования для обеспечения этих выплат. На выдачу государственных жилищных сертификатов принято более 500 заявлений на 1018 граждан. Одобрено – 119 заявлений для 195 граждан", – сказала Пономаренко и добавила, что по 30 обращениям заявители получили отказ в получении сертификатов.
В заключение вице-спикер отметила, что все предусмотренные государством, правительством Российской Федерации и Республики Крым выплаты будут реализованы в полном объеме.
Ранее власти Херсонской области объяснили алгоритм действий при эвакуации жителей 15 километровой зоны близ Днепра
в другие регионы Российской Федерации.