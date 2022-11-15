https://crimea.ria.ru/20221115/skolko-pereselentsev-iz-khersona-obratilis-za-vyplatami-v-krymu-1125364388.html

Сколько переселенцев из Херсона обратились за выплатами в Крыму

Сколько переселенцев из Херсона обратились за выплатами в Крыму - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Сколько переселенцев из Херсона обратились за выплатами в Крыму

Более двух тысяч заявлений принято от переселенцев из Херсонской области в Республике Крым на получение жилищных сертификатов и единовременных выплат по 100... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T07:01

2022-11-15T07:01

2022-11-15T07:01

херсонская область

соцзащита

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Более двух тысяч заявлений принято от переселенцев из Херсонской области в Республике Крым на получение жилищных сертификатов и единовременных выплат по 100 тысяч рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила вице-спикера крымского парламента Алла Пономаренко.По ее словам, единовременная выплата предусмотрена для жителей Херсона и правобережной части Херсонской области, вынуждено покинувших место проживания и экстренно прибывших на территорию других субъектов России.В заключение вице-спикер отметила, что все предусмотренные государством, правительством Российской Федерации и Республики Крым выплаты будут реализованы в полном объеме.Ранее власти Херсонской области объяснили алгоритм действий при эвакуации жителей 15 километровой зоны близ Днепра в другие регионы Российской Федерации.

https://crimea.ria.ru/20221111/vlasti-kryma-ustanovili-razmer-vyplat-poluchivshim-raneniya-voennym-1125337541.html

херсонская область

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херсонская область, соцзащита, крым